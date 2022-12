Boris Johnson a appelé à une approche “dur d’oeuf” pour la paix en Irlande du Nord, révèle un document déclassifié

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a exhorté le gouvernement irlandais à adopter une approche “œuf dur” lors du processus de paix en Irlande du Nord et à “laisser les nationalistes aller en enfer”, montrent des documents récemment déclassifiés.

L’ancien Premier ministre a affirmé que l’IRA avait été proche de la défaite en 1994 et que les Britanniques « finiraient par les battre ».

Un document confidentiel du gouvernement irlandais de 1996 détaille une discussion “légèrement surréaliste” entre un responsable irlandais et M. Johnson, qui était alors rédacteur en chef adjoint de Le Le télégraphe du jour journal.

La conversation a eu lieu le 13 février, quatre jours après l’attentat à la bombe de l’IRA London Docklands qui a tué deux personnes et blessé plus de 100 autres.

“Notre conversation a eu une touche légèrement surréaliste, notamment parce que je lui ai parlé sur un téléphone portable pendant 15 minutes alors que je me tenais dans la rue devant un lieu de rafraîchissement”, a écrit le responsable.

“Johnson m’a dit qu’il y a une forte opinion au niveau éditorial dans son journal – bien qu’il ait évité de le dire, je crois que c’est l’avis de son rédacteur en chef, Charles Moore – que le Premier ministre [John Major] a dû faire quelque chose de mal dans son discours à la Chambre des communes … parce que le gouvernement irlandais avait réagi si chaleureusement à sa déclaration », indique le document.

Entretiens avec (de gauche à droite) Jean De Chastelain, George Mitchell, Dick Spring, puis taoiseach John Bruton, puis premier ministre John Major et Sir Patrick Mayhew en 1996 (PENNSYLVANIE)

“Plus inquiétant, Johnson a plaidé pour ce qu’il a appelé une approche ‘hard egg'”, indique le document.

“Laissez-les utiliser la bombe et la balle, nous ne devons pas céder et nous finirons par les battre”, a déclaré M. Johnson.

Le responsable a déclaré qu’il avait “souligné” qu’une approche d’œufs durs “ne peut que conduire à des têtes cassées”, ajoutant que “la priorité doit maintenant être de minimiser les risques d’un autre acte de violence, et que le message clair pour les deux gouvernements a que s’il n’y a pas de place pour les hommes violents à la table des négociations, il existe une alternative à la violence.

“L’argument implicite de Johnson était ‘laissez les nationalistes aller en enfer'”, poursuit le document.

“Il a affirmé que l’IRA était en 1994 au bord de la défaite, je lui ai demandé de nommer une source de sécurité sérieuse qui appuierait cette déclaration. La leçon des 25 dernières années est certainement qu’il n’y a pas de solution sécuritaire ou militaire.

“Ce n’était pas un argument qu’il était prêt à accepter.”

Suite de l’ attentat à la bombe contre un bus d’ Aldwych à Londres le 19 février 1996 (PENNSYLVANIE)

Le fonctionnaire sondait les opinions d’un certain nombre de journalistes de la gauche et de la droite du spectre politique en Grande-Bretagne.

Une conversation avec Peter Riddell, alors commentateur politique avec Les temps, est également documentée. M. Riddell a déclaré au responsable qu’il était surpris de “l’absence de réponse plus robuste” à l’attentat à la bombe des Docklands de Londres.

Le document poursuit : « Le nombre de conservateurs qui s’intéressent sérieusement à l’Irlande du Nord est très faible et la mentalité dominante pour la plupart des conservateurs est celle d’un antiterrorisme résolu et d’une haine de Gerry Adams plutôt [than] pro-syndicalisme.

Le responsable a déclaré qu’il avait évoqué la “diabolisation” de John Hume, alors dirigeant du SDLP, avec M. Riddell, qui lui a dit qu’il avait appris “très directement” que M. Major “n’aime pas du tout John Hume mais s’entend plutôt bien avec Seamus Mallon”.