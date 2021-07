Boris et Rishi Sunak font marche arrière après avoir initialement dit qu’ils sauteraient la quarantaine

Ce nouveau phénomène, appelé par wags un « pingdémie », a vu plus de 500 000 personnes interrogées par l’application la semaine dernière et invitées à rester à la maison. Les employeurs et autres craignent que dans quelques semaines, des millions de personnes en Angleterre et au Pays de Galles soient mises à l’écart du travail, même si elles sont complètement vaccinées, comme le Premier ministre, et ne présentent aucun symptôme d’infection.