Boris et Carrie Johnson “organiseront une fête de mariage dans la maison de campagne du donateur”

Boris Johnson et sa femme Carrie doivent organiser une fête de mariage retardée dans la maison de campagne d’un donateur milliardaire conservateur ce week-end, a-t-on appris.

Le Premier ministre a dû annuler son intention d’organiser la fête somptueuse dans sa résidence officielle de campagne, Checkers, après des allégations selon lesquelles il utilisait l’événement pour retarder son départ de ses fonctions.

Mais maintenant, The Mirror rapporte que le président de JCB, Lord Bamford, est intervenu pour proposer l’utilisation de sa maison classée Grade I, Daylesford House, dans les Cotswolds.

Lord Bamford, qui a soutenu la candidature à la direction de M. Johnson en 2019, a donné plus de 10 millions de livres sterling de dons et de cadeaux aux conservateurs depuis 2001.

Et M. Johnson a régulièrement mentionné la société d’équipements de construction dans des discours et des événements, et a visité son usine de Gurajat lors d’une visite en Inde plus tôt cette année.

Il est célèbre pour avoir écrasé une pelleteuse affichant les mots Get Brexit Done à travers un mur de fausses briques marquées Gridlock lors d’une visite dans une usine JCB lors de la campagne électorale générale de 2019.

Et il a reçu 10 000 £ de la société peu de temps avant de prononcer un discours à son siège alors qu’il était député d’arrière-ban après sa démission en tant que secrétaire aux Affaires étrangères.

M. et Mme Johnson auraient organisé un chapiteau sur le terrain de 1 500 acres de la maison Bamford.

Le couple s’est marié secrètement à la cathédrale de Westminster en mai 2021, avec seulement une poignée d’invités. Et les règles de Covid ont limité à 30 le nombre de personnes les rejoignant pour célébrer ensuite dans les jardins de Downing Street.

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré: “Nous ne commentons pas les spéculations concernant des affaires privées ou familiales qui n’impliquent aucune déclaration ministérielle ou l’argent des contribuables.”