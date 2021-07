Boris doit tous nous retirer avant cet été n’est qu’un autre souvenir amer de Covid

CECI n’est pas le Jour de la Liberté en tant que tel, mais cela commence certainement par un « F » majuscule.

Boris a totalement foiré la libération qu’il promettait depuis 16 misérables mois.

Le Premier ministre et le chancelier Rishi Sunak ont ​​été avertis et mis en place des mesures spéciales pour éviter l’auto-isolement

Sa vision d’une vie proche de la normale s’est réduite en un éclair à la panique, au pandémonium et à une pagaille pingdémique replongeant beaucoup d’entre nous dans le confinement.

Le monstrueux échec de Track And Trace de 40 milliards de livres sterling a été révélé hier, alors que le Premier ministre et le chancelier Rishi Sunak ont ​​été avertis et mis en place des mesures spéciales pour éviter l’auto-isolement.

Deux heures plus tard, dans le demi-tour le plus rapide jamais enregistré, les deux hommes ont choisi de rester à la maison et d’éviter une démonstration d’hypocrisie de la taille de Hancock.

L’absence d’un Premier ministre et de son chancelier en première ligne est un aveu choquant d’échec politique.

Pour le reste d’entre nous, grâce à pingmania, les vacances sont chaotiques.

Les trains ont cessé de circuler. Les magasins et les pubs ont fermé. Nissan et Rolls-Royce sont à l’arrêt.

Notre économie paralysée vacille juste au moment où elle était sur le point de décoller.

Ce n’est pas ainsi que cela devait être.

Au plus fort de la deuxième vague en décembre, Downing Street a joyeusement claironné son déploiement de vaccin comme l’arrivée de la cavalerie.

« Ce n’est pas comment nous entrons dans cette pandémie, c’est comment nous en sortons », ont chanté les ministres.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Eh bien, sur cette base, Boris Johnson devrait être un homme inquiet.

Et c’est entièrement de sa faute.

Il a arraché l’échec aux mâchoires de son propre succès hésitant.

À son crédit, toutes les personnes de plus de 18 ans se sont vu offrir au moins un jab – et 35 millions ont reçu les deux doses.

Deux doses sont des barrières contre chaque mutation identifiée jusqu’à présent.

Si nous ne sommes pas totalement immunisés, nous sommes plus en sécurité aujourd’hui que nous n’aurions pu l’imaginer en décembre dernier.

L’absence d’un Premier ministre et de son chancelier en première ligne est un aveu choquant d’échec politique Crédit : PA

PAYER UN PRIX ÉLEVÉ

Malgré tous les efforts de la gauche pour attiser la terreur et l’alarme, le nombre de décès au Royaume-Uni toutes causes confondues est inférieur à la moyenne quinquennale.

Pourtant, étonnamment, une récente étude américaine a révélé que 99 personnes sur 100 hospitalisées avec Covid n’étaient pas totalement non vaccinées.

Pour une raison ou une autre, des millions de personnes ici ont choisi de ne pas recevoir les jabs ou sont exemptées.

Il n’est pas égoïste de dire que le pays tout entier en paie le prix fort.

Les scientifiques de Nagging Sage ont maintenu l’anxiété à propos de Covid en ébullition.

La nouvelle que Sajid Javid a été mis bas a été accueillie par une alarme « Je vous l’avais bien dit ».

Pourtant, le nouveau secrétaire à la Santé à double piqûre a prouvé que les vaccinations fonctionnaient, ne signalant que des symptômes bénins de ce qui, il y a six mois, était un tueur potentiel.

Il est la preuve vivante que les vaccins réduisent l’impact du virus – et le risque de le propager.

Presque certainement, des ministres à double piqûre comme Boris et Rishi se révéleront sans infection.

Le Saj ne l’a probablement pas transmis.

La parodie est que 35 millions de personnes qui ont également eu les deux jabs devront s’auto-isoler si elles sont cinglées.

Cela doit être exaspérant pour Boris de voir l’ancien Premier ministre Tony Blair frapper la bonne note hier, appelant à l’exemption de tous ceux qui ont deux vaccins.

Sinon, quel est l’intérêt d’être complètement piqué ?

Pour les petites entreprises qui ont déjà du mal à trouver suffisamment de travailleurs, même avec un salaire plus élevé, pour rester ouvertes, Track And Trace est pire que le verrouillage total.

En plein été, alors que la demande monte en flèche, les restaurants, bars et cafés doivent fermer les lundis et mardis car ils ne peuvent pas embaucher de travailleurs.

DON DES JABS

Maintenant, ces alertes téléphoniques soudaines et importunes ferment les portes au moment même où les caisses vides recommencent à sonner.

Les enfants sont empêchés d’aller à l’école pendant les derniers jours du trimestre, craignant d’être cinglés au dernier moment avant leur fuite familiale tant attendue vers l’Espagne ou la Grèce.

Il semble qu’hier encore, Boris insistait pour que nous apprenions tous à vivre avec ce virus.

Il a distribué les médicaments, nous a fait cadeau des piqûres, réduit les taux de mortalité et fourni une immunité presque totale contre cette horrible pandémie.

Au lieu de foutre en l’air le Jour de la liberté, il doit faire preuve de courage, se décider et nous retirer tous avant que cet été nouvellement glorieux ne soit qu’un autre souvenir amer de Covid.

Boris, libère ton peuple.

Arbre d’argent Les ECONOMISTES préviennent que le Trésor est devenu accro à un arbre monétaire imaginaire « comme un accro au crack de la cocaïne ». L’assouplissement quantitatif, qui défie toute explication rationnelle, a été inventé en 2009 pour sauver le monde pendant la crise financière mondiale. Malgré les avertissements, la Banque d’Angleterre l’a laissé se transformer en un gigantesque chèque en blanc pour les emprunts du gouvernement, dont des milliards pour Covid. Il s’est multiplié pour atteindre 890 milliards de livres sterling – en plus de la dette nationale de 2 000 milliards de livres sterling Qui se soucie alors que les taux d’intérêt sont proches de zéro? Mais maintenant, ils augmentent à mesure que l’inflation décolle – atteignant peut-être le double l’année prochaine. L’inflation est un monstre affamé. Un rapport de la Chambre des Lords prévient qu’une simple augmentation de 1% ajouterait 21 milliards de livres sterling aux coûts d’emprunt. Les factures hypothécaires pourraient bientôt doubler. . . ou des aigus. Les économies se ratatineraient. Il peut y avoir des problèmes à venir.