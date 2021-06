Boris, dénonce les restrictions et profitons TOUS de nos libertés

SI vous avez déjà reporté votre mariage deux fois et que vous êtes toujours confronté à des restrictions « pas de danse » avant le 19 juillet, alors voir les hordes de fans de football en maraude à Londres ce week-end a dû vous sembler un univers parallèle.

Même son de cloche pour ceux qui assistent aux services funéraires de leurs proches où les restrictions de distanciation sociale signifient que de nombreuses personnes en deuil doivent rester à l’extérieur.

Boris Johnson doit nous laisser tous profiter de nos libertés, écrit Jane Moore Crédit : AP

Quelqu’un a-t-il l’impression que le sport semble prendre le pas sur tout le reste ? Ouais, moi aussi.

Et qu’en est-il de ces vacances que vous avez réorganisées plusieurs fois ? Ou le voyage à l’étranger pour voir la famille que vous avez vue pour la dernière fois il y a près de deux ans ? Plus tôt cette semaine, le Premier ministre était pessimiste quant à tout voyage à l’étranger cette année, il doit donc être tellement rassurant de savoir que, alors que vous êtes limité dans vos déplacements, les ministres du gouvernement mettent tout en œuvre pour garantir que « sans quarantaine » des voyages sont organisés pour que les VIP se rendent en avion pour la finale de l’Euro de football.

De même, si vous vous isolez actuellement pendant dix jours parce que l’application Test and Trace estime que vous avez potentiellement été à proximité de quelqu’un avec Covid, comment se fait-il que toutes les équipes de football Angleterre/Écosse n’aient pas à faire de même après l’Écosse joueur Billy Gilmour testé positif?

Pendant ce temps, le «programme pilote» du gouvernement a permis à 12 000 coureurs par jour de profiter d’Ascot (bien qu’en baisse par rapport à la fréquentation quotidienne habituelle de 60 000 et avec des mesures de distanciation sociale en place) et un tournoi de tennis restreint de Wimbledon devrait également se dérouler.

Imaginez ce que doit ressentir ce traitement VIP du sport à gros budget si vous travaillez dans l’industrie du divertissement ou dirigez l’un des nombreux sites sur le point de sombrer ?

Après avoir menacé de poursuivre le gouvernement si sa nouvelle émission Cendrillon n’était pas autorisée à s’ouvrir à un public à pleine capacité après la première Journée de la liberté du 21 juin, Andrew Lloyd Webber s’est vu offrir la chance de faire partie de ce « programme pilote » apparemment attribué au hasard. les roues les plus bruyantes (c’est-à-dire l’argent parle.)

Mais à son honneur, il a refusé au motif que les petites salles n’avaient pas cette chance et que l’industrie du théâtre dans son ensemble a été traitée comme «une réflexion après coup».

Il a raison, mais ce n’est qu’une des nombreuses incohérences exaspérantes.

Tout au long de la pandémie, Boris Johnson et son cabinet ont bénéficié de la bonne volonté du public britannique. Pour la plupart, nous avons fait comme demandé, sachant que toutes les mesures restrictives étaient en place pour le plus grand bien.

Mais maintenant, cette bonne volonté est érodée par des contradictions qui, en bref, semblent se résumer à « faire ce que nous disons, pas ce que nous faisons ».

Les acheteurs se promènent plus tôt dans les mois à Londres alors que les restrictions restent en place Crédit : AFP

Les règles au Royaume-Uni, semble-t-il, sont pour les petites gens.

L’optique moche de tout a commencé avec le sommet du G7, lorsque les dirigeants mondiaux ont afflué à Cornwall sans avoir à se mettre en quarantaine et ont apprécié se côtoyer lors d’un barbecue sur la plage, tandis que le président français Emmanuel Macron a ouvertement serré la main du président américain Joe Biden.

ENFANTS COCHANTS

Et maintenant, bien que le Royaume-Uni ait l’un des programmes de vaccination les plus impressionnants au monde, nous voyons les Allemands affluer vers les plages espagnoles, les théâtres rouvrir à pleine capacité à New York et les discothèques bondées à Berlin.

Pendant tout ce temps, nous sommes encore empêchés de nous amuser sans restriction comme si nous étions des enfants vilains à qui on ne peut pas faire confiance pour utiliser notre bon sens.

« Les Britanniques s’inquiètent plus que tout autre pays », déclare le professeur Tim Spector, créateur de l’application Zoe Symptom Study. « Nous semblons être beaucoup plus réceptifs aux scénarios apocalyptiques. »

En effet, nous le faisons. Pourtant, il s’avère maintenant que la décision du gouvernement de retarder d’un mois la « Journée de la liberté » était basée sur des données jugées trop pessimistes et, en outre, une nouvelle étude a montré que ceux qui reviennent de destinations vertes et ambrées entre le 20 mai et Le 9 juin n’a apporté aucune variante préoccupante.

Le professeur de vaccinologie Brendan Wren a déclaré: « Après avoir examiné les données, je ne vois pas la justification de retarder la suppression des restrictions au-delà du 5 juillet. »

De même, après avoir vu que les règles sont pliées dans tous les sens pour les riches et les puissants, il n’est plus politiquement tenable de garder le reste d’entre nous restreint.

Boris, tu as perdu la chambre. Il est temps de dénoncer les restrictions et de profiter tous des libertés accordées au sport à gros budget.

Tu dois ganter un cossie idiot

VOICI Emily Ratajkowski qui pose sa nouvelle, euh, gamme de maillots de bain.

Je suppose que ce petit nombre est pour la brasse.

Emily Ratajkowski pose seins nus dans des gants à motifs de fleurs de sa nouvelle collection de maillots de bain Crédit : TNI Presse

Banalités

PARLANT de son divorce en cours avec le rappeur Kanye West, Kim Kardashian dit qu’elle veut un mari plus présent.

Elle ajoute : « Ce sont les petites choses que je n’ai pas. J’ai toutes les grandes choses. J’ai l’extravagant tout ce que vous pouvez imaginer.

Kim Kardashian veut que son prochain mari soit « plus présent » Crédit : Getty

« Je suis reconnaissant pour ces expériences mais je pense que je suis prêt pour les petites expériences qui signifieront beaucoup. »

Pendant ce temps, une nouvelle enquête indique que les sacs à main, les chaussures et les montres coûteux sont de plus en plus pris en compte dans les partages financiers entre les couples en guerre.

Preuve, s’il le faut, que l’argent ne vous protège pas du malheur.

Coup de tonnerre

Le supremo de SPRINT Usain Bolt et son partenaire Kasi Bennett ont nommé l’un de leurs fils jumeaux nouveau-nés Thunder.

Tout à fait le nom à la hauteur quand il est appelé sur le tannoy lors de la journée sportive de l’école.

Pas de pression gamin.

Enid est un héros

ANGLAIS Heritage a mis à jour sa biographie en ligne d’Enid Blyton pour déclarer que son travail a été critiqué pour « racisme, xénophobie et manque de mérite littéraire ».

Les deux premières accusations sont assez justes, mais le snobisme de la troisième condamnation est quelque chose que je conteste.

Écrire un livre qui engage l’imagination d’un enfant n’est pas facile. Si c’était le cas, nous serions tous des auteurs vendus à plusieurs millions de personnes.

Dans ma primaire d’état dans les années 60, nous étions obligés de lire des tomes tels que Le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne (ronflement), mais à la maison, nous lisions tous avec avidité les aventures de Blyton sur les Sept secrets, les Cinq célèbres ou les exploits des pensionnaires des tours St Clare et Malory.

Aux yeux des adultes, ils pourraient avoir un « manque de mérite littéraire » mais, pour les générations d’enfants qui restent des lecteurs voraces à ce jour, c’est une réalisation qui ne doit pas être méprisée.

Pilotez un tueur effronté

MAINTENANT que le pilote grec Babis Anagnostopoulos a admis avoir assassiné sa femme britannique Caroline Crouch, il est suggéré qu’il a initialement embobiné la police avec son acte de veuf en deuil.

J’en doute vraiment.

Le pilote grec Babis Anagnostopoulos a reconnu avoir assassiné sa femme britannique Caroline Crouch Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Dès la seconde où il est apparu pour la première fois devant les caméras du monde entier pour parler de la « bande » qui avait tué Caroline, 20 ans, mais pas lui, j’ai déclaré de l’autre côté de la table du petit-déjeuner : « Il l’a fait.

Beaucoup d’autres personnes partageaient ce point de vue et, sans aucun doute, la police le soupçonnait aussi.

Mais, comme c’est la norme dans tous ces cas, ils jouent avec les faux-semblants tout en collectant tranquillement les preuves dont ils ont besoin et en attendant que le coupable glisse ou avoue.

C’est la montre connectée de Caroline qui a finalement révélé la vérité sur sa mort, mais pas avant que ses pauvres parents aient réconforté leur gendre à ses funérailles, en supposant qu’il était un innocent affligé, plutôt que le tueur de sang-froid qu’il est. .

Comme l’a dit l’avocat de la famille hier, Susan, la mère sans méfiance de Caroline : « A embrassé les mains qui ont coupé le souffle à sa fille.

Mes pensées vont à elle et à son mari David en cette période incroyablement douloureuse.

Le travail est tellement fou

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal a statué qu’un homme « en arrêt maladie » du travail avait été injustement licencié après avoir été repéré dans un pub.

Cette semaine, les juges ont autorisé une employée à poursuivre la banque HSBC de son ancien employeur pour avoir utilisé la phrase séculaire « apprendre à une grand-mère à sucer des œufs », car elle pourrait être considérée comme « fondée sur des stéréotypes sexuels et constituant du harcèlement sexuel ».

Bon sang. Toutes ces absurdités ne font que hâter le jour où les entreprises remplaceront leur personnel par des robots qui arrivent à l’heure, ne sont jamais malades et ne se plaignent pas de manière ridicule.