Boris « comparait être Premier ministre à tirer un gros porteur sur une piste tous les jours »

UNE SÉRIE de nouvelles remarques cinglantes a révélé que Boris Johnson considérait son poste de Premier ministre comme « un travail acharné. »

Parmi eux, il a comparé son rôle de Premier ministre à celui de « tirer un gros porteur sur une piste tous les jours », car il continue maintenant d’être critiqué par l’ancien assistant Dominic Cummings pour des allégations d’incompétence.

Johnson avait révélé à des sources proches qu’il considérait la vie de Premier ministre comme un « travail acharné » Crédit : PA

Cela survient alors qu’il a affronté les PMQ mercredi au milieu de nouvelles allégations de Dominic Cummings Crédit : PA

Selon le MailOnline, M. Johnson aurait révélé ses pensées colorées pour la vie après le n ° 10 à ses pairs.

La « source proche » affirme que M. Johnson a déclaré: « Ce travail ressemble trop à un travail acharné. C’est comme tirer un 747 géant sur la piste avec un harnais sur le dos.

« Chaque matin, vous vous levez et devez commencer à tirer.

« Je ne veux pas continuer comme Thatcher et Blair. Je veux traverser ce Parlement, gagner à nouveau et repartir peu de temps après. »

Le Premier ministre a remporté une élection écrasante en 2019, remportant 43,6% du vote populaire et s’engageant à « faire aboutir le Brexit » parmi une série d’autres mandats.

Et selon la source, ces mots étaient particulièrement pertinents pour PM en raison de son amour de l’écriture.

Johnson aurait déclaré: « J’ai hâte de pouvoir me remettre à écrire, m’amuser et gagner de l’argent. »

La source a ajouté qu’il est » farouchement protecteur » de sa réputation d’écrivain et a fréquemment rejeté les discours préparés pour lui par ses collaborateurs s’il pensait qu’ils étaient de qualité inférieure.

« Son premier amour est l’écriture, pas la politique », a déclaré la source.

« Il dirait : « Mes revenus futurs dépendent de mon écriture et je ne peux pas les laisser diluer par de vieilles ordures ».

Il insisterait également pour le réécrire dans son propre style inimitable pour protéger sa « marque ».

LES ALLÉGATIONS DE CUMMING

Cependant, le nouvel aperçu de l’esprit du Premier ministre «fatigué» survient alors que l’ancien assistant Dominic Cummings continue de lancer une série d’attaques contre le Premier ministre et la gestion de la pandémie par son cabinet.

Cela inclut Matt Hancock qui a insisté mercredi sur le fait qu’il n’était pas « totalement désespéré » à la suite du texte cinglant que Boris Johnson a envoyé à Dominic Cummings.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était aussi maladroit que le Premier ministre l’avait suggéré dans WhatsApps divulgué par son ancien assistant, le secrétaire à la Santé a crié à travers une vitre de voiture: « Je ne pense pas! »

Matt Hancock casse la couverture pour répondre aux questions sur le retard de la Journée de la liberté à la Chambre des communes Crédit : Getty

Le Premier ministre qualifie Matt Hancock de « totalement désespéré »

Le Premier ministre a semblé suggérer de remplacer Matt Hancock par Michael Gove

M. Hancock a rompu sa couverture alors qu’il se rendait aux Communes pour une discussion sur le retard de la Journée de la liberté – où les travaillistes l’ont baptisé « Hopeless Hancock ».

Il se bat pour sa carrière politique à la suite d’un article de blog dévastateur de Cummings contenant des captures d’écran de WhatsApps du Premier ministre.

Un message de mars 2020 montre M. Cummings se plaignant de la gestion par M. Hancock de la lenteur du déploiement des tests en Grande-Bretagne.

Le Premier ministre répond sans ambages: « Totalement putain de désespéré ».

M. Johnson a par la suite semblé dénoncer les efforts visant à se procurer des EPI comme une « catastrophe » et a suggéré que M. Hancock soit démis de ses responsabilités.

Accusant le secrétaire à la Santé d’avoir bâclé le travail, il a ajouté: « Je ne peux penser à rien d’autre qu’enlever Hancock et mettre Gove. »

Boris a été interrogé sur les dernières remarques aux PMQ par Ian Blackford du SNP, mais a esquivé la question et n’a pas répondu.

Dans un article de blog excoriant, M. Cummings :

Accuse M. Hancock de « mentir » et d’essayer de réécrire l’histoire en prétendant qu’il avait l’idée « héroïque » d’augmenter les tests à 100 000 par jour

Dit que le Premier ministre se retirera aux prochaines élections pour « gagner de l’argent et s’amuser »

Affirme que la pénurie d’EPI a « tué » le personnel du NHS

Dit que M. Hancock a ignoré le sort des maisons de soins parce qu’il était occupé à planifier sa conférence de presse de test

Accuse No10 de mentir et de se couvrir

A doublé les appels au limogeage du secrétaire à la Santé

Affirme que le PM veut retarder l’enquête sur Covid jusqu’à ce qu’il ait quitté ses fonctions

Dit que l’EPI a été retardé car les fonctionnaires l’ont « expédié » plutôt que de l’envoyer par avion – pour économiser de l’argent

Salue le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab comme étant meilleur pour présider les réunions que le Premier ministre – lorsqu’il était malade de Covid

M. Cummings a tendu une embuscade au Premier ministre avec le démontage à la dynamite quelques minutes avant de se lever aux Communes pour les PMQ cet après-midi.

Cet après-midi, Downing Street a refusé de commenter les informations et a seulement dit : « Nous n’allons pas nous engager dans des allégations individuelles ».

Ils ont refusé de nier que les SMS étaient authentiques ou que M. Johnson souhaitait remplacer M. Hancock par le ministre du Cabinet, M. Gove.

Dominic Cummings n’a rien dit aux journalistes lorsqu’il a quitté sa maison aujourd’hui Crédit: Sky News

Mais ils ont déclaré que le Premier ministre avait toujours « une confiance totale » dans la Sec de la santé, qu’il avait « travaillé très étroitement » avec lui et « continuera de le faire ».

Ils ont ajouté: « Le Premier ministre a décidé que nous organiserions une enquête officielle l’année prochaine … notre objectif est de nous remettre de la pandémie.

« Je n’ai pas l’intention d’entrer dans les détails de ce qui a été publié. »

Le mois dernier, l’ancien conseiller de Downing Street – qui a été évincé en décembre au milieu d’une lutte pour le pouvoir – a utilisé une séance gigantesque avec des députés pour accuser M. Hancock d’avoir raté les tests des maisons de soins et de mentir effrontément au Premier ministre au plus fort de la crise.

Il a fulminé que le Health Sec maladroit aurait dû être licencié pour « entre 15 et 20 choses » – mais le mois dernier, Downing Street et le Premier ministre l’ont soutenu.

M. Hancock a furieusement nié les allégations et, dans son propre témoignage, a insisté sur le fait qu’il avait le soutien total du Premier ministre et qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour sauver des vies.

Mais aujourd’hui, M. Cummings a attaqué des fusées d’appoint en utilisant des conversations privées pour tenter de soutenir certaines de ses affirmations.

Le président du comité de la santé, Jeremy Hunt, a tweeté aujourd’hui: « Il y a eu plus de mélodrame que d’habitude, mais il n’est pas possible d’accumuler les révélations les plus sensationnelles sans preuves.

« Les nouveaux tweets de Dominic Cummings d’aujourd’hui montrent la frustration totale du Premier ministre (‘putain de inutile’, etc.) mais ne prouvent pas que quelqu’un a ‘menti’. »

Boris Johnson a été pris en embuscade juste avant de se lever aux Communes Crédit : Getty

ÉQUIPEMENT FIASCO

M. Johnson a semblé blâmer la pénurie de ventilateurs aux pieds du secrétaire à la Santé.

Les textes entre lui et M. Cummings le 27 mars de l’année dernière fulminent contre le manque d’équipement, que les ministres s’empressaient d’acheter.

M. Cummings a déclaré dans un message au Premier ministre: « Ils ont complètement foutu les ventilateurs. Je viens d’entendre des responsables admettre que nous avons refusé les offres de ventilateurs parce que le prix a été majoré. »

Le Premier ministre a répondu: « C’est Hancock. Il a été désespéré. »

M. Cummings s’est également rappelé s’être senti complètement exaspéré par le fait que les responsables aient décidé d’expédier des EPI plutôt que de les faire voler pour économiser de l’argent – ​​et a déclaré que le manque d’équipement de protection avait « tué » le personnel de première ligne lors de la première vague.

TESTER LA CATASTROPHE

M. Cummings a doublé ses attaques contre la gestion par la Health Sec du déploiement des tests en l’accusant d’essayer de s’imprégner du crédit de l’objectif quotidien de 100 000.

Il a déclaré que M. Hancock avait tenté de réécrire l’histoire en prétendant qu’il avait l’idée «héroïque» d’augmenter les tests à 100 000 par jour.

Il écrit dans son blog : « Une annonce publique était en principe tout à fait juste, mais il a fait ce qu’il a toujours fait : il s’est concentré sur les médias et lui-même a ensuite menti.

« Les tests, comme les vaccins, ont été retirés de son contrôle en mai en raison de son incompétence et de sa malhonnêteté en mars-avril. »

M. Cummings a affirmé que le Premier ministre se « plaindrait » régulièrement à lui et à d’autres au sujet de M. Hancock, mais ne confronterait jamais directement la Health Sec.

Le PM ‘VEUT SORTIR APRÈS LES PROCHAINES ÉLECTIONS’

M. Cummings a également tourné ses armes contre son ancien patron, affirmant qu’il souhaitait retarder l’enquête de Covid jusqu’à ce qu’il ait quitté ses fonctions.

M. Johnson a annoncé qu’une enquête publique sur la gestion de la crise par le gouvernement serait lancée en avril 2022 – mais les critiques craignent qu’il ne faille des années pour faire rapport.

L’ancien assistant du No10 a déclaré que le Premier ministre n’avait pas l’intention de rester dans les parages pour sa publication.

Il a écrit: « Cela ne commencera pas avant des années et il est conçu pour éliminer les parties délicates jusqu’à ce que ce PM soit parti – contrairement aux autres PM, celui-ci a un plan clair pour partir au plus tard quelques années après les prochaines élections, il veut gagner de l’argent et s’amuser, pas « continuer indéfiniment ».

L’attaché de presse du Premier ministre a riposté aujourd’hui: « Le Premier ministre a en fait déjà été interrogé et a dit lui-même que c’était un non-sens total, donc cela tient toujours.

« Comme vous le savez, le Premier ministre a été élu en 2019 et continue de se concentrer sur la livraison du manifeste sur lequel nous avons été élus et sur la sortie du comté de la pandémie. »

RAAB ÉTAIT MIEUX

Prenant un coup au Premier ministre, M. Cummings a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab était un gestionnaire plus efficace pendant la crise.

En tant que premier secrétaire d’État, M. Raab est le premier ministre du Cabinet et a été suppléé lorsque le Premier ministre a été frappé par Covid.

M. Cummings a chanté aujourd’hui ses louanges, affirmant que les réunions étaient « beaucoup plus productives car, contrairement au Premier ministre, Raab peut présider correctement les réunions au lieu de raconter des histoires et des blagues décousues ».

Il a également déclaré que chaque fois qu’il serait confronté à une question délicate, M. Johnson « crierait » en avant vers la victoire « , [before] en levant le pouce et en le retirant de la pièce avant que quiconque ne puisse être en désaccord. »

Il a mis les textes sur son blog

Extraits des messages publiés par Cummings aujourd’hui

Dans le message, M. Cummings a posé des questions qui, selon lui, devraient être posées à M. Johnson sur la gestion par le gouvernement de la pandémie.

Il a écrit: « Compte tenu de ses échecs en matière de tests, de maisons de soins et d’EPI, pourquoi avez-vous gardé en poste un secrétaire d’État, vous vous êtes décrit comme » totalement f ** king désespéré « et combien de personnes sont mortes à la suite de votre échec à retirer lui?

« Pourquoi le No10 ment-il, y compris au Parlement, sur le fait que le plan initial était « l’immunité collective d’ici septembre » et devait être abandonné ?

« Quand Patrick Vallance vous a-t-il informé des données du NHS montrant que le taux de mortalité au premier pic d’avril était beaucoup plus élevé qu’avant/après le pic et êtes-vous maintenant d’accord avec Hancock pour dire que chaque patient a reçu le traitement dont il avait besoin ?

« Êtes-vous maintenant d’accord avec Hancock pour dire qu’il n’y avait pas de pénurie d’EPI ou êtes-vous d’accord avec vous-même en avril 2020 pour dire que la fourniture d’EPI était » une catastrophe « qui nécessitait de déplacer Hancock ?

« Combien de personnes sont mortes dans des maisons de soins à cause de ce que vous avez appelé la » catastrophe « des EPI et de ce que vous avez appelé les performances » totalement désespérées » de Hancock lors des tests en mars ?

« Quand le SoS viendra-t-il à la Chambre et corrigera-t-il ses nombreuses fausses déclarations aux députés ?

LE SOLEIL DIT BEAUCOUP de patrons ayant reçu de mauvaises nouvelles auront marqué en privé un subalterne « f *** ing désespéré » dans le feu de l’action. Cette chaleur ressemblait à une fournaise pour Boris lorsque Covid a frappé pour la première fois – et la mauvaise nouvelle était catastrophique. Ainsi, alors que le dernier blog de règlement de comptes de Dominic Cummings est un aperçu fascinant du drame de Downing Street, il n’est guère surprenant que le Premier ministre ait réagi comme il l’a fait. Cela ne reflète pas nécessairement les véritables capacités de Matt Hancock ni ce que Boris pense de lui maintenant, étant donné qu’il l’a gardé au poste de secrétaire à la Santé. Les chroniques de Cummings seront étudiées pendant des années par les historiens. Les électeurs sont plus préoccupés par les jabs et l’avenir.