Boris Becker se marie pour la troisième fois

L’ancien joueur de tennis Boris Becker s’est marié pour la troisième fois et seuls deux de ses quatre enfants ont assisté à la cérémonie en Italie.

L’ancien champion de Wimbledon, qui a été libéré d’une prison de l’Oxfordshire en 2022 après avoir purgé huit mois de prison pour des crimes liés à son insolvabilité, s’est remarié après la dissolution formelle de son deuxième mariage.

Son épouse était Lilian de Carvalho Monteiro, 33 ans, analyste des risques politiques née dans la nation insulaire africaine de Sao Tomé-et-Principe. Elle sortait avec Becker depuis quatre ans et l’a soutenu pendant sa condamnation et sa peine de prison.

Becker, 56 ans, a déclaré au magazine Hello : « Comme on dit lors des cérémonies de mariage, dans les bons comme dans les mauvais jours, il faut trouver un moyen se serrer les coudes. Nous avons certainement eu des jours difficiles, car ma situation était difficile, mais c’est à ce moment-là que j’ai connu mes vrais amis et mon partenaire pour la vie.

« Parfois, vous avez besoin de passer des tests pour savoir qui sont vos vrais amis ou votre partenaire, et cela m’est arrivé. Et j’ai réalisé qui était avec moi et qui n’était pas avec moi. Lilian était numéro un.

La cérémonie dans le village de pêcheurs de Portofino s’est déroulée en présence de ses deux fils aînés, Noah et Elias, issus de son premier mariage avec la créatrice, actrice et mannequin germano-américaine Barbara Feltus. Ils étaient aussi ses meilleurs hommes.

« Il y a des photos de mes deux garçons qui parlent de nous comme d’une nouvelle famille [and that was] très, très émouvant – tout le monde a pleuré », a déclaré Becker. « Je ne pense pas qu’il y ait eu un œil sec dans la maison tout au long de l’après-midi et de la soirée. »

Sa fille unique, Anna Ermakova, qu’il a engendrée lors d’une aventure d’un soir avec une serveuse russe au restaurant Nobu de Londres alors que Feltus était en train d’accoucher avec Elias, n’était pas présente. Son fils Amadeus, âgé de 14 ans, issu du mariage de Becker pendant neuf ans avec Lilly Kerssenberg, une mannequin néerlandaise, n’a pas non plus fait de même.

Lilly Becker, son ex-femme, a déclaré au magazine allemand Bunte que Becker n’avait pas informé son fils de l’événement. «Quand j’ai interrogé Amadeus à ce sujet, il a été surpris. Il n’en savait rien», a-t-elle déclaré. « Bien sûr, il se demande pourquoi il n’a pas été invité et que son père ne lui en a rien dit. Ce n’est plus un enfant, il a 14 ans.

Le couple, qui vit en Italie, a invité 100 invités à la célébration de trois jours, la cérémonie se déroulant dans une abbaye du XIVe siècle à flanc de falaise à Santa Margherita Ligure.

De Carvalho Monteiro portait une robe bustier blanche sur mesure de son ancien ami d’école, le créateur de mode Andrea Ravieli, avec trois couches de mousseline de soie représentant le passé, le présent et le futur.

Le mariage comprenait un spectacle d’une chorale gospel suivi d’un feu d’artifice, d’un gâteau à quatre étages et de la première danse du couple sur Toute la nuit par Lionel Richie.

Depuis sa libération, Becker a tenté de se réinventer en tant que personnage responsable et responsable après une carrière marquée par des oscillations sauvages entre triomphe et désastre.

En 1985, à l’âge de 17 ans, il devient le plus jeune et le premier joueur non tête de série à remporter le simple messieurs de Wimbledon. Il est devenu numéro un mondial et a remporté huit autres titres du Grand Chelem.

Cependant, ses activités extra-judiciaires, notamment ses problèmes fiscaux et ses relations amoureuses turbulentes, ont fini par dominer sa vie dans les années 90. Il a été déclaré en faillite en 2017, redevable d’au moins 5 millions de livres sterling, et cinq ans plus tard, il a été reconnu coupable de quatre infractions en matière de faillite, notamment de dissimulation d’actifs à ses créanciers, par le tribunal de la Couronne de Southwark.