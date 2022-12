Boris Becker révèle que Jurgen Klopp n’a pas été autorisé à lui rendre visite en prison

La légende du tennis Boris Becker a révélé que le manager du Liverpool FC, Jurgen Klopp, s’était vu refuser l’autorisation de le rencontrer en prison pour des raisons de sécurité.

Becker a gravé son nom dans l’histoire du tennis en remportant Wimbledon à l’âge dérisoire de 17 ans. Il est également devenu le premier joueur non classé à remporter le titre masculin. L’icône du tennis a six titres du Grand Chelem à son actif. Boris Becker a été condamné à deux ans et demi de prison en avril après avoir été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation en vertu de la loi sur l’insolvabilité.

A LIRE AUSSI | Que Miras, Bobo ! Les joueurs argentins portent des maillots avec la célèbre remarque de Lionel Messi sur la Coupe du Monde de la FIFA

Le triple champion de Wimbledon a été condamné à cette peine après avoir caché 2,5 millions de livres sterling de ses actifs dans le but d’éviter de payer ses créanciers. En 2017, Boris Becker a déclaré faillite avec près de 50 millions de livres sterling de dettes, pour un prêt impayé de plus de 3 millions de livres sterling sur son domaine à Majorque.

La superstar du tennis aurait généralement dû purger au moins la moitié de sa peine avant d’être éligible à la libération. Pourtant, sa libération a été possible grâce à un programme d’expulsion accélérée pour les ressortissants étrangers.

L’Allemand de 55 ans qui a été libéré du HMP Huntercombe au début du mois a maintenant été expulsé vers son pays d’origine, après avoir vécu au Royaume-Uni depuis 2012. Dans une interview émouvante, Becker a fait la lumière sur sa vie en prison, affirmant que il n’a pas été autorisé à rendre visite à un ami proche et directeur du LFC, Jurgen Klopp.

“Nous sommes de bons amis et j’ai donné son nom aux autorités, mais ils sont revenus et ont dit qu’il ne pouvait pas venir car il était trop célèbre et ils craignaient pour sa sécurité. J’avais droit à deux visites par mois et je devais donner ces noms aux autorités pour qu’ils puissent être contrôlés, mais c’est un processus très lent.

Boris a reçu plusieurs lettres de sympathisants pendant son séjour en prison, ce qui l’a aidé à remonter le moral pendant les moments difficiles. Il aurait également été le plus touché par la lettre de l’ancien rival et compatriote Michael Stich.

Les problèmes de sécurité concernant la rencontre de Klopp avec l’as du tennis semblent être une raison plausible, étant donné que les actions du manager allemand ont monté en flèche depuis qu’il a repris le Liverpool Football Club.

L’ancien manager du FSV Mainz a pris en charge le club du Merseyside alors qu’il traversait une période difficile luttant pour cimenter sa place en Angleterre ainsi qu’en Europe. Klopp a insufflé sa faim et sa passion, les menant à une Premier League, une Ligue des champions de l’UEFA, une Super Coupe de l’UEFA et les titres de la Coupe du monde des clubs de la FIFA au cours de son mandat à ce jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici