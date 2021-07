Boris Becker ne s’attend pas à ce que Roger Federer revienne à Wimbledon l’année prochaine

L’ancien numéro un mondial et sextuple vainqueur du Grand Chelem Boris Becker a estimé dimanche que la légende suisse Roger Federer pourrait ne pas revenir à Wimbledon l’année prochaine après sa sortie de choc en quart de finale aux mains du court central Hubert Hurkaczat. Federer s’est retiré du troisième Grand Chelem de l’année après avoir perdu contre la star montante du tennis polonais Hurkacz en deux sets 6-3, 7-6 (4), 6-0.

Il a en outre déclaré que le 20-Slam King avait dû réfléchir à son avenir ce week-end, ajoutant qu' »un an, c’est long dans le tennis ». L’ancien joueur de tennis allemand a également estimé que le « rythme de changement au sommet du jeu masculin a été rapide cette année ». Becker a également insisté sur le fait que l’année 2021 avait pris les trois grands du tennis – Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal – par surprise, bien que pour des raisons différentes.

Becker a en outre déclaré que Federer était arrivé à Wimbledon en pensant que tout se passait selon son plan – il s’est remis de sa blessure au genou, « se prépare pour la terre battue et s’est mis en position de force pour aller très loin à SW19 ». Je pense qu’il est venu ici en délibérant sur le meilleur moment pour prendre sa retraite, mais il se peut qu’il le fasse maintenant. La manière de sa défaite contre Hubert Hurkacz a changé les choses », a écrit Becker dans sa chronique pour Courrier quotidien.

Dimanche soir, le numéro un mondial Djokovic a égalé Federer et Nadal pour le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem dans le tennis masculin, renforçant ainsi son autorité en tant que l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Djokovic a battu le joueur de tennis italien Matteo Berrettini 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 après un début nerveux pour remporter son 20e Grand Chelem, un record, et son sixième titre à Wimbledon. C’était également le troisième Grand Chelem de Djokovic de l’année car il a également remporté l’Open de France et l’Open d’Australie, et il espère atteindre la gloire du Golden Slam en remportant l’US Open.

Alors que la star serbe a remporté l’un après l’autre le Grand Chelem ces dernières années pour égaler Federer et Nadal dans la plupart des matchs de championnat, le joueur suisse n’a pas remporté un seul trophée du Grand Chelem au cours des trois dernières années. La dernière fois que Federer a remporté un titre du Grand Chelem, c’était en 2018 à Melbourne.

