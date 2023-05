Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson est assis sur une « bombe à retardement » sur les nouvelles revendications du Partygate en cours d’examen par la police, déclarent les hauts conservateurs – avertissant que la controverse engloutissant l’ancien Premier ministre pourrait nuire aux chances de réélection du parti.

Le grand conservateur Michael Heseltine a déclaré que M. Johnson était « douloureusement sur la grille » après que des responsables du Cabinet Office l’aient référé à Scotland Yard et à la police de Thames Valley au sujet d’autres violations possibles du verrouillage à Checkers et No 10.

Écrire dans L’indépendantLord Heseltine a déclaré: « Jamais de ma vie je n’ai vu un ex-Premier ministre aussi nu et douloureusement sur la grille dans la mesure où Boris Johnson l’est. »

Lisez l’attaque virulente d’Heseltine contre Boris en exclusivité sur Independent Premium

L’enquête Partygate des députés signifie qu’il est confronté à « la possibilité réelle d’être banni des Communes pour avoir menti et potentiellement de perdre son siège », a noté l’ancien vice-Premier ministre, ajoutant: « Il y a maintenant une bombe à retardement sous lui avec des menaces juridiques et des criminels potentiels procédure. »

Cela survient alors que Cleo Watson, l’ancien chef de cabinet adjoint de M. Johnson à Downing Street, a déclaré L’indépendant les dernières affirmations du Partygate pourraient être le coup de grâce pour sa carrière politique.

« Je pense que oui », a déclaré l’ancien assistant. « Je pense qu’il gagne son argent, qu’il écrit ses livres, qu’il a un adorable nouveau bébé en route, pourquoi voudrait-il poursuivre sa carrière politique ? Mais s’il le veut, c’est potentiellement le dernier clou dans le cercueil.

Dans une attaque excoriante, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle donnerait à l’ancien Premier ministre sur 10 pour la moralité, Mme Watson a répondu: « 5 ».

La dernière ligne se présente sous la forme :

Les députés conservateurs ont exhorté M. Johnson à partager des photos d’événements à Checkers et No 10

Nadine Dorries a suggéré que ses journaux d’événements pourraient avoir les mauvais noms et dates

Il est apparu que M. Johnson avait rencontré Donald Trump pour un dîner aux États-Unis pour discuter de l’Ukraine

Boris Johnson à Checkers en juillet 2021 (PENNSYLVANIE)

La tempête qui entoure l’ancien chef conservateur est centrée sur des allégations selon lesquelles jusqu’à une douzaine de rassemblements potentiellement suspects ont eu lieu pendant le verrouillage à Checkers et No 10 après que de nouveaux détails ont été trouvés dans ses journaux officiels et transmis à la police.

M. Johnson – compris comme «furieux» et «désespéré» par les nouvelles questions – serait prêt à publier une photo d’un rassemblement avec sa mère et sa sœur âgées pour un déjeuner dans le jardin n ° 10 en juin 2020.

L’ancien Premier ministre pensait que l’image l’avait disculpé, selon Les temps, puisque cinq personnes étaient réunies et que les réunions en plein air par groupe de six étaient autorisées. Mais le journal a déclaré que la photo montrait des membres de la famille proches les uns des autres et a décidé de ne pas la publier.

Les députés conservateurs sont désespérés par les dernières révélations. Un haut responsable de droite – qui avait été un partisan de Boris jusqu’à ces derniers mois – a déclaré L’indépendant: « Il est devenu son pire ennemi en s’en prenant à nouveau. Ses jours en politique sont terminés. Au fond de moi, je pense qu’il le sait.

Le conservateur a déclaré: «S’il a des photos avec sa famille, sortez-les et voyons quel est le problème. Cela ne fera qu’ajouter aux dommages causés à la fête, bien sûr parce que nous [Tory MPs] encore devoir répondre pour lui.

Un député du mur rouge a ajouté: «S’il a des photos de Checkers et du n ° 10 de ces événements qu’il pense innocents, il devrait les publier plutôt que de les laisser traîner. Tout cela ne devrait pas durer des mois.

L’ancien assistant n ° 10, Cleo Watson, a travaillé aux côtés de Dominic Cummings (PENNSYLVANIE)

Il y a maintenant des spéculations fiévreuses sur le fait que les plus proches associés de M. Johnson et de sa femme Carrie auraient pu être présents aux rassemblements qui ont éveillé les soupçons des responsables.

Un député conservateur senior qui était à Checkers alors que certaines bordures Covid étaient encore en place a déclaré L’indépendant c’était un mythe que M. Johnson était « boozy » – bien qu’ils aient admis qu’il y avait du vin avec le déjeuner. Cela a été servi en plein air, conformément aux conseils de l’époque.

L’alliée de Johnson, Nadine Dorries, a déclaré que le moment où le dossier était remis à la police « puait au ciel » – et a affirmé que certaines des entrées du journal auraient pu être mal remplies par des assistants subalternes.

S’exprimant sur l’émission TalkTV, Mme Dorries a déclaré: «Ils sont remplis par de jeunes fonctionnaires du bureau privé et ils se trompent souvent. Le détail des mauvaises personnes, des mauvais endroits, des mauvais moments et même des mauvaises dates.

Rachel Johnson dit qu’elle était à Checkers – mais toutes les règles ont été respectées (PENNSYLVANIE)

L’alliée de Johnson a également révélé qu’à la suite d’un appel téléphonique longue distance avec son amie – qui était aux États-Unis cette semaine – a déclaré qu’elle avait la « forte impression » qu’il n’avait pas l’intention de revenir.

« Certains à Westminster, ce qu’ils craignent plus que tout, c’est le retour de Boris Johnson et ils feront tout pour s’assurer qu’ils empêchent que cela ne se produise en laissant leur imagination se déchaîner et en les conduisant sur les chemins d’intentions sournoises », a déclaré Mme Dorries.

Mais elle a concédé qu’elle « a eu la forte impression que faire un retour est la dernière chose à laquelle il pense ».

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il y avait « des questions maintenant sur la raison pour laquelle ces allégations n’ont pas été publiées auparavant », bien que le public en ait « marre jusqu’aux dents arrière » avec M. Johnson et Partygate.

Lord Heseltine a également averti que les messages WhatsApp de M. Johnson, exigés par l’enquête publique Covid, pourraient également être très préjudiciables compte tenu de « sa propension au langage lâche, aux tirades en quatre lettres et à la frivolité ».

Le pair conservateur a déclaré que le désordre actuel faisait «toute partie de la terrible erreur historique que les conservateurs ont commise et qu’ils doivent purger et modifier – pour mettre fin au Brexit», ajoutant: «Cet accident de voiture politique qui engloutit maintenant Boris est dommageable et divise notre faire la fête. »

Lord Heseltine dit que Boris faisait partie de la « terrible erreur historique » commise par les conservateurs (Getty Images)

L’équipe de M. Johnson a déclaré dans un communiqué à politique qu’il y avait une « campagne d’information qui tente de fabriquer délibérément de fausses déclarations ».

Menaçant d’anciens conseillers, son équipe a ajouté: « Ceci est dirigé par d’anciens conseillers qui sont maintenant prêts à dire n’importe quoi sur Boris pour tenter de le discréditer, même si c’est un mensonge total. Ces personnes devraient se surveiller attentivement car il y a des révélations à faire sur leur propre conduite.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré avoir rencontré M. Trump « pour discuter de la situation en Ukraine et de l’importance vitale de la victoire ukrainienne ». Le couple s’est rencontré aux États-Unis, où l’ancien Premier ministre a parlé aux républicains cette semaine.

Pendant ce temps, la présidente de l’enquête Covid-19 pousse le Cabinet Office à publier les entrées du journal de M. Johnson et ses messages WhatsApp avec 40 personnalités liées aux partis n ° 10.

La baronne Hallett menace les représentants du gouvernement de sanctions pénales si le contenu n’est pas remis d’ici mardi.

M. Johnson, quant à lui, aurait été donné jusqu’à la fin de la semaine prochaine par le comité des privilèges interpartis pour dire pourquoi il pense qu’aucune règle n’a été enfreinte lors de nouveaux événements examinés par la police.

Il est entendu que les députés pensent qu’il est prudent de poursuivre leur rapport pour savoir s’il a menti au parlement – ​​ne retardant la libération que « d’une semaine ou deux ».

L’indépendant a contacté l’équipe de M. Johnson pour commentaires.