Bored Ape Yacht Club essaie de faire revivre les NFT avec du caca atomique

Les six derniers mois ont été calmes sur le front non fongible, et vous n’avez pas besoin de consulter les données de vente pour le savoir. Deux des nouveaux ensembles NFT les plus échangés au cours du mois dernier étaient Donald Trump est douloureusement mauvais “cartes à collectionner numériques” et un collection composée de 10 000 paires de pieds pixélisés. Les spéculateurs de la crypto et de la NFT ont manifestement envie de quelque chose, rien faire du commerce.

Le Bored Ape Yacht Club est là pour gratter cette démangeaison. Laboratoires Yuga, l’entreprise derrière la collection NFT polarisante, est sur le point de lancer une nouvelle collection. La première La collection BAYC a aidé à lancer la grande bulle NFT; nous allons maintenant voir à quel point la marque est puissante après la pop.

C’est une expérience sur l’intégration de la narration et du jeu dans les NFT. En dehors de cela, on sait peu de choses sur la chute à venir. Yuga Labs le garde mystérieux, une tentative apparente de la stratégie “sous promesse, sur livraison”.

Tout d’abord, l’histoire. Il suit Jimmy the Monkey, qui, dans une bande-annonce étonnamment cinématographique, ouvre accidentellement le continuum de l’espace-temps en déchirant “une merde atomique” lors d’une fête au yacht club. Hors de ce portail, une figure mystérieuse apparaît, présentant une boîte ornée et une clé pour l’ouvrir. Malarkey s’ensuit et Jimmy finit par boire accidentellement la clé. Il s’enferme dans la salle de bain et essaie de l’excréter, mais ça coince. C’est là que le jeu entre en jeu : Dookey Dash, jouable le 19 janvier pendant trois semaines, vous présente en tant que Bored Ape courant dans les égouts pour déboucher Jimmy par le bas.

En bref, une startup de 4 milliards de dollars fait une chute NFT autour du trou du cul d’un singe.

Dookey Dash est un jeu de course sans fin où vous jouez jusqu’à ce que vous perdiez. Plus vous durez longtemps, plus vous obtenez de points. Les joueurs découvriront à quoi servent ces points le 15 février, lorsqu’il y aura une “convocation” du scénario. Un explicateur de Yuga Labs indique que cela conduira à encore plus de mini-jeux et plus d’histoire.

Tout cela peut être une expérience publique, mais ce n’est pas une expérience pour le public. Vous aurez besoin d’un Sewer Pass pour participer, et il n’y a que deux façons d’en obtenir un. Des laissez-passer pour les égouts sont offerts gratuitement aux propriétaires des NFT Mutant Ape et Bored Ape Yacht Club. Ces détenteurs peuvent alors choisir de vendre le Pass s’ils le souhaitent, bien qu’ils demanderont sûrement des milliers de dollars.

Si vous n’aimez pas les NFT, vous secouez probablement la tête, la tension artérielle légèrement augmentée. Mais contrairement à Otherside, Yuga Labs MMORPG à venir, le procès de Jimmy le singe n’est pas destiné au public. Il y a plus de NFT à négocier pour les traders NFT. Et il est presque assuré que Yuga générera des millions de dollars, voire des dizaines de millions.

Laboratoires Yuga



Ce serait poétique si Yuga devait revitaliser le marché. Le pic des NFT est survenu en mai lorsque Yuga a publié des titres de propriété NFT pour le jeu Otherside susmentionné, qui a atteint 1 milliard de dollars de volumes de transactions en quelques jours seulement. C’était le dernier hourra pour les NFT en 2022, et Yuga espère sûrement que The Trial of Jimmy the Monkey sera le premier de nombreux hourras NFT pour 2023.

C’est peu probable, cependant, compte tenu du lien étroit entre les prix des crypto-monnaies et l’économie. La tentative de la Réserve fédérale de lutter contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêt a causé de grands dommages aux actifs spéculatifs de toutes sortes. Meta est en baisse de plus de 50 % par rapport à la même période l’an dernier, l’Alphabet de Google a baissé de 33 % et Tesla a chuté de 64 %. Alors que de nombreux économistes prédisent une récession en 2023, il est peu probable que la crypto-monnaie et les NFT retrouvent leurs sommets de 2022 de si tôt.

Mais les commerçants NFT peuvent en attendant s’occuper de Jimmy the Monkey. Dites ce que vous voulez de lui ; son sort est au moins plus authentique que les cartes à collectionner numériques de Trump.