Bollywood a réalisé plusieurs films basés sur l’armée indienne. De la bravoure des soldats à leur sacrifice, l’industrie du cinéma hindi a tenté de dépeindre le courage et les luttes de l’armée indienne sur un écran de 70 mm.

À l’occasion de la Journée de l’armée 2021, jetons un coup d’œil à certains des films qui ont été réalisés ou sont en cours de réalisation sur la vie des bravehearts de l’armée indienne:

Frontière: Le film multi-stars réalisé par JP Dutta tournait autour des histoires d’officiers et de soldats de l’armée. On dit que beaucoup de scènes de film sont inspirées par des événements réels qui se sont produits pendant la bataille de Longewala dans la guerre indo-pakistanaise de 1971. Réalisé en 1997, le film reste populaire à ce jour. Il a remporté trois prix nationaux ainsi que de nombreux prix Filmfare.

LoC: Kargil: Le film de 2003 était basé sur l’opération Vijay 1999 et la bataille de Tololing. Il a également été réalisé par JP Dutta et comme Frontière, avait une énorme distribution d’étoiles. Cependant, il a reçu une réponse mitigée de la part des critiques et du public au box-office.

Uri: La grève chirurgicale: Le film vedette de Vicky Kaushal 2019 est basé sur la frappe chirurgicale contre le Pakistan après l’attaque d’Uri en 2016. Il a été estimé que le film tourné autour de Rs 342 crore au box-office, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de tous les temps.

Maréchal Sam Manekshaw: Dans ce prochain film de Meghna Gulzar, Vicky jouera le rôle principal. Le maréchal Sam Manekshaw était le chef d’état-major de l’armée pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971. Le film est basé sur sa vie.

Shershaah: Basé sur la vie du capitaine de l’armée Vikram Batra, le film met en vedette Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Le capitaine Vikram a reçu Param Vir Chakra à titre posthume après avoir sacrifié sa vie dans la guerre de Kargil en 1999 en essayant de sauver un soldat. Le film a été produit par Karan Johar et est en cours de tournage.