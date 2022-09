Border Patrol: 9 migrants retrouvés morts à Rio Grande au Texas

Au moins neuf migrants ont été retrouvés morts dans le Rio Grande après que des dizaines de personnes ont tenté une traversée dangereuse près d’Eagle Pass, au Texas, ont indiqué des responsables.

Les douanes et la protection des frontières américaines et les responsables mexicains ont fait la découverte jeudi alors qu’ils répondaient à un grand groupe de personnes traversant la rivière après des jours de fortes pluies qui avaient entraîné des courants particulièrement rapides. Les responsables américains ont récupéré six corps, tandis que les équipes mexicaines en ont récupéré trois, selon un communiqué du CBP.

L’agence a déclaré que les équipages américains ont sauvé 37 autres personnes de la rivière et en ont arrêté 16 autres, tandis que les autorités mexicaines ont arrêté 39 migrants. Les autorités des deux côtés de la frontière continuent de rechercher des victimes, a indiqué l’agence frontalière.

Le CBP n’a pas précisé de quel(s) pays provenaient les migrants et n’a fourni aucune information supplémentaire sur les opérations de sauvetage et de recherche. Les agences locales du Texas impliquées n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’informations supplémentaires.

Le secteur Del Rio de la patrouille frontalière, qui comprend Eagle Pass, devient rapidement le corridor le plus achalandé pour les passages illégaux. Les agents ont arrêté les migrants près de 50 000 fois dans le secteur en juillet, la vallée du Rio Grande se classant loin derrière avec environ 35 000.

La région attire des migrants de dizaines de pays, dont beaucoup sont issus de familles avec de jeunes enfants. Environ 6 des 10 arrêts dans le secteur de Del Rio en juillet étaient des migrants du Venezuela, de Cuba ou du Nicaragua.

Le secteur, qui s’étend sur 245 miles (395 kilomètres) le long du Río Grande, a été particulièrement dangereux car les courants fluviaux peuvent être d’une rapidité trompeuse et changer rapidement. Traverser la rivière peut être difficile même pour les bons nageurs.

Dans un communiqué de presse le mois dernier, le CBP a déclaré avoir découvert les corps de plus de 200 migrants morts dans le secteur d’octobre à juillet.

Des enquêtes menées par l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations et d’autres indiquent une augmentation du nombre de décès alors que le nombre de tentatives de traversée a grimpé en flèche. Au cours des trois dernières décennies, des milliers de personnes sont mortes en tentant d’entrer aux États-Unis depuis le Mexique, souvent de déshydratation ou de noyade.

En juin, 53 migrants ont été retrouvés morts ou mourants dans un semi-remorque sur une route secondaire à San Antonio dans la tragédie la plus meurtrière qui a coûté la vie à des migrants passés en contrebande à travers la frontière depuis le Mexique.

___

L’écrivain de l’Associated Press Elliot Spagat à San Diego a contribué à ce rapport.

Terry Wallace, l’Associated Press