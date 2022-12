Border Force vise à garder «la plupart» des ports ouverts pendant les grèves

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

La sûreté et la sécurité aux frontières seront “non négociables” pendant les grèves, a insisté un patron des forces frontalières.

Le chef de l’exploitation, Steve Dann, a déclaré qu’il y avait “des plans solides en place” pour limiter l’impact, mais a averti que “les gens devraient être préparés aux perturbations”.

Environ 1 000 membres du personnel des forces frontalières membres du Syndicat des services publics et commerciaux feront grève tous les jours du vendredi à la fin de l’année, sauf le 27 décembre.





Des mesures sont prises dans le cadre d’un différend sur les salaires, les retraites et les emplois des travailleurs des aéroports d’Heathrow, de Birmingham, de Cardiff, de Gatwick, de Glasgow et de Manchester, et du port de Newhaven dans l’East Sussex.

M. Dann a déclaré: «La priorité numéro un de Border Force est de garder nos frontières sûres et sécurisées, c’est quelque chose sur lequel nous ne ferons aucun compromis. C’est non négociable.

“En prévision de la grève, Border Force a entrepris pendant plusieurs mois une planification approfondie, et nous avons travaillé avec l’industrie du voyage et continuons à travailler en étroite collaboration avec tous les ports britanniques pour évaluer les impacts de l’annonce sur le public voyageur. .

“Nous avons mis en place des plans solides pour minimiser les retards des passagers, mais nous avons été très clairs dès le départ sur le fait que les gens doivent être préparés aux perturbations et prendre des mesures pour planifier à l’avance.”

On craint que les retards dans la vérification des passeports des passagers à l’arrivée n’entraînent de longues files d’attente et même des personnes retenues dans les avions, perturbant les départs ultérieurs.

Des militaires et des volontaires de la fonction publique ont été formés pour intervenir.

M. Dann a déclaré: «Le personnel militaire et les volontaires de toute la fonction publique ont été formés pour soutenir les forces frontalières dans les aéroports et les ports pendant la période de grève.

“Nous avons une attente raisonnable qu’en utilisant cette main-d’œuvre d’urgence, nous serons en mesure de fournir un service qui maintient la plupart sinon tous les ports ouverts.”

Il a poursuivi : « Notre main-d’œuvre occasionnelle ne pourra pas fonctionner avec la même efficacité que notre main-d’œuvre permanente.

“Comme dans le cas de toute action revendicative, nous ne connaîtrons tout simplement pas les niveaux d’officiers permanents des forces frontalières qui se présenteront au travail chaque jour et quels pourraient être les impacts opérationnels.”

M. Dann a déclaré que Border Force avait “travaillé intensivement” avec l’industrie du voyage pour “minimiser les circonstances qui peuvent voir les voyageurs attendre des durées excessives ou où les opérateurs et les transporteurs pourraient devoir apporter des changements d’horaires à court préavis”.

Il a expliqué que Border Force “attendra des opérateurs qu’ils fassent des adaptations” pour assurer un “flux fluide de passagers”.

Les voyageurs sont invités à utiliser les portes électroniques s’ils le peuvent, à vérifier auprès des opérateurs qu’il n’y a pas eu de changement dans leur service et à être “gentils et patients” avec le personnel de Border Force.