Border Force “patrouillant les plages françaises avec des officiers locaux”

Des officiers des forces frontalières britanniques ont commencé à patrouiller pour la première fois sur les plages françaises en coopération avec le personnel local dans le but d’arrêter le flux de migrants traversant la Manche, selon des informations.

La première patrouille conjointe a eu lieu juste avant Noël après des mois de négociations entre des responsables britanniques et français, indique le Telegraph.

L’effort de coopération vise à fournir aux agents britanniques une plus grande intelligence en temps réel des activités de trafic de personnes, des tactiques et des mouvements de migrants.

Cependant, les officiers britanniques intégrés dans les patrouilles françaises ne sont que des “observateurs”, ce qui signifie qu’ils n’auront aucun droit d’exercer des pouvoirs tels que l’arrestation de quelqu’un pour un acte criminel.

Le ministère de la Défense (MoD) a confirmé un record de 45 756 migrants ayant traversé la Manche vers le Royaume-Uni en 2022.

Les dernières traversées de l’année ont eu lieu le jour de Noël lorsque 90 personnes ont fait le voyage depuis la France dans deux bateaux.

Le total annuel provisoire pour 2022 est un record et est en hausse de 60 % par rapport à 28 526 en 2021, mais il est inférieur aux 60 000 que les responsables du ministère de l’Intérieur estimaient précédemment pouvoir faire le voyage.

Au cours des 12 derniers mois, les politiciens ont fait une série de tentatives pour maîtriser la crise des migrants au milieu d’une période tumultueuse qui a vu trois premiers ministres et trois secrétaires à la maison.

Un groupe de personnes considérées comme des migrants est amené à Douvres, dans le Kent, à bord d’un navire des forces frontalières en décembre (fil de sonorisation)

Suella Braverman a raconté son “rêve” de voir le projet du gouvernement d’envoyer des migrants au Rwanda réussir après sa nomination au ministère de l’Intérieur – une politique que les juges de la Haute Cour ont jugée légale mais qui a jusqu’à présent été bloquée par des poursuites judiciaires.

Depuis que l’accord a été signé en avril par son prédécesseur Priti Patel, 40 460 migrants sont arrivés au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis de présenter une législation en 2023 pour qu’il soit “sans ambiguïté clair que si vous entrez illégalement au Royaume-Uni, vous ne devriez pas pouvoir rester ici”.

Le nombre de migrants traversant la Manche n’a cessé d’augmenter depuis que 299 personnes ont été détectées en 2018. Il y a eu 1 843 traversées enregistrées en 2019 et 8 466 en 2020, selon le ministère de l’Intérieur.

Le mois d’août de l’année dernière a été le mois le plus élevé jamais enregistré pour les traversées lorsque 8 631 personnes sont arrivées au Royaume-Uni. Le 22 août, un record de 1 295 migrants a traversé en une seule journée sur 27 bateaux.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman a promis de sévir contre les traversées de la Manche (Parlement britannique)

Le nombre d’arrivées a commencé à baisser vers la fin de 2022, ce qui pourrait refléter des changements saisonniers dus aux conditions météorologiques.

En décembre, 1 745 personnes ont fait le déplacement, soit un peu moins que les 1 770 enregistrées au cours du dernier mois de 2021.

Le ministère de la Défense a déclaré que ses données sont extraites de «systèmes opérationnels en direct» et sont sujettes à modification, «y compris à la réduction».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « La crise migratoire mondiale exerce une pression sans précédent sur notre système d’asile.

« Personne ne devrait mettre sa vie en danger en effectuant des voyages dangereux et illégaux. Nous irons plus loin pour nous attaquer aux gangs qui en sont à l’origine, en utilisant tous les outils à notre disposition pour dissuader la migration illégale et perturber le modèle commercial des passeurs.