Border 2 : Sunny Deol jouera-t-il avec Ayushmann Khurrana dans la suite de JP Dutta ?

Les fans de Sunny Deol et l’industrie surveillent de près la façon dont la star machiste donnera suite au succès de Gadar 2. On dirait qu’il veut le meilleur pour lui-même. Et c’est une excellente nouvelle. Sunny Deol est le mélange parfait de machisme, de charme et d’héroïsme que les masses adorent. La superbe réponse à Gadar 2 est la preuve de combien il est aimé partout. Il vient d’annoncer Lahore 1947, basé sur la pièce à succès d’Asghar Wajahat. Le film sortira sur les écrans dans quelques mois. Un autre film dont il parle est Border 2. Le premier film est sorti en 1997 et est l’un des films patriotiques les plus appréciés de l’Inde. Le film sera produit par JP Dutta et sa fille, Nidhi Dutta.

Ayushmann Khurrana rejoindra-t-il le casting de Border 2 ?

Selon un rapport de Pinkvilla, Ayushmann Khurrana est en pourparlers avec les créateurs de Border 2 pour rejoindre Sunny Deol dans le drame de guerre. Il jouera un rôle parallèle dans le film. Bhushan Kumar envisage de s’associer à JP Dutta pour réaliser un film à grande échelle. Ils veulent en faire le plus grand film de guerre indien. L’équipe est consciente du genre d’hystérie que Border 2 suscitera dans les masses et les classes. Le film est censé avoir le même niveau d’excitation que Gadar 2.

Les créateurs sont en pourparlers avec Ayushmann Khurrana depuis un certain temps déjà. La source a déclaré à Pinkvilla que l’accord semble désormais être bientôt finalisé. Il semble que la jeune star qui a réalisé des comédies sociales révolutionnaires ait envie d’explorer des sujets variés.

Border 2 sera déployé dans les étages à partir de l’année prochaine

Il semble que davantage de jeunes acteurs seront recrutés aux côtés d’Ayushmann Khurrana pour ce projet. Pour l’instant, le scénario est en cours d’écriture. Ils prévoient de commencer le tournage l’année prochaine. JP Dutta et toute l’équipe souhaitent revivre la gloire de Border avec un immense drame de guerre.