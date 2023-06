Bordeaux se voit refuser une promotion en Ligue 1 après un incident d’envahisseur de terrain

Bordeaux restera en Ligue 2 la saison prochaine après avoir officiellement perdu son dernier match de la campagne en vue d’une promotion en Ligue 1. Cependant, le club n’a même pas eu la chance de jouer les 90 minutes complètes dudit match. Le match contre Rodez a été abandonné en raison d’un fan qui s’est précipité sur le terrain au début de la première mi-temps.

Le joueur adverse a subi une commotion cérébrale lors de l’incident

Le match du 2 juin entre Bordeaux et Rodez a été arrêté à la 22e minute après qu’un joueur a été blessé par un supporter. Lucas Buades a marqué un but crucial pour Rodez pour donner au club une avance de 1-0. Alors qu’il célébrait la grève, un supporter bordelais se précipita sur le terrain et bouscula Buades. Le milieu de terrain aurait subi une commotion cérébrale lors de l’incident et le match a été interrompu.

Bordeaux avait espéré que la ligue permettrait au match de se poursuivre à une date ultérieure. Après tout, ils devaient essentiellement gagner le match par quatre buts pour être promus en Ligue 1. Néanmoins, la ligue a rejeté ces appels. Bordeaux a terminé troisième de la division de deuxième niveau, à trois points de Metz.

Bordeaux déchire la ligue après avoir raté la promotion de la Ligue 1

Après que la décision soit devenue officielle, Bordeaux a publié une déclaration fustigeant la décision.

« La commission de discipline de la LFP a rendu aujourd’hui une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence », indique le club. « Le FC Girondins de Bordeaux va contacter le CNOSF [French National Olympic and Sport Committee] dans les plus brefs délais pour défendre ses droits et l’équité sportive.

Non seulement ils sont contraints de rester en Ligue 2 la saison prochaine, mais Bordeaux commencera déjà la campagne derrière la huitième balle. Les responsables de la ligue ont également amarré le club d’un point lors de la saison 2023/24 pour l’incident. Bordeaux doit également interdire aux supporters de sa tribune sud pour ses deux premiers matches à domicile de la saison.

Bordeaux a déjà remporté le titre de Ligue 1 six fois dans son histoire. Les Girondins ont également récolté plusieurs trophées de Coupe de France et de Coupe de la Ligue.

PHOTO : IMAGO / Panoramique