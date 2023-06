Bordeaux se voit refuser une promotion après qu’un fan ait agressé un joueur de Rodez

La puissance française de Bordeaux restera en deuxième division la saison prochaine après que la ligue a infligé lundi aux six fois champions une défaite pour un match qui a été abandonné après qu’un envahisseur de terrain ait attaqué un joueur de Rodez.

La commission de discipline de la ligue a décidé que la finale de la saison, que Bordeaux devait gagner pour garder ses espoirs de promotion, ne serait pas rejouée. Il a également déduit un point de Bordeaux pour la saison prochaine et a ordonné la fermeture de la tribune sud du stade de Bordeaux pour deux matchs.

Le match du 2 juin entre Bordeaux et Rodez a été arrêté peu de temps après que Lucas Buades ait donné une avance de 1-0 à Rodez lors de la dernière journée de la saison. Pendant que les joueurs de Rodez faisaient la fête, un supporter bordelais est monté sur le terrain et a poussé Buades au sol.

L’arbitre du match a arrêté la procédure et renvoyé les deux équipes aux vestiaires et Buades a reçu un diagnostic de commotion cérébrale et le match n’a pas repris.

Bordeaux était impliqué dans une bataille à double sens avec Metz pour la deuxième place de promotion derrière le champion de deuxième division Le Havre. Metz a battu Bastia 3-2 lors de la dernière journée et sera promu à moins que Bordeaux ne parvienne à renverser la décision du comité.

Bordeaux a déclaré dans un communiqué que la décision était « aussi incompréhensible que disproportionnée » et qu’elle renverrait l’affaire au comité national olympique français.

Avec six titres de champion de France, quatre Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et des succès sur la scène européenne, le club du sud-ouest est l’un des plus titrés du pays. Bordeaux a remporté un titre de champion pour la dernière fois en 2009, avant l’émergence du Paris Saint-Germain.