Le club de Ligue 1 de Bordeaux a été placé sous administration après que ses propriétaires basés aux États-Unis, King Street, aient déclaré ne plus vouloir soutenir financièrement le club.

Les anciens champions de France ont connu des difficultés financières en raison de l’impact de la pandémie COVID-19 et la fin prématurée de la saison 2019-20 a également entraîné une perte de revenus lorsque la saison de la ligue a été annulée.

Bordeaux a déclaré que le président du club, Frédéric Longuepee, s’est tourné vers le tribunal de commerce pour des raisons de sécurité alors qu’une « solution durable » est trouvée.

Les problèmes du club ont été aggravés lorsque l’agence espagnole de droits médias Mediapro, qui avait remporté les droits de télévision pour un montant record de 780 millions d’euros (936,23 millions de dollars) par saison au cours de la période 2020-24, a fait faillite et a manqué des paiements l’année dernière.

Une déclaration de club jeudi: « Le contexte économique lié à la pandémie COVID-19 et au retrait de Mediapro a provoqué une baisse sans précédent des revenus des clubs de football français.

«Ces événements s’ajoutent aux conséquences financières qui ont déjà durement frappé les clubs la saison dernière à la fin du championnat et à la perte de revenus qui en a résulté.

« Ces circonstances ont conduit le président à protéger le club en le plaçant sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux. Un représentant ad hoc a été désigné, il sera chargé d’assister Bordeaux dans sa recherche d’une solution durable. »

Bordeaux est dans une lutte de relégation après une campagne décevante. Photo de PHILIPPE LOPEZ / AFP via Getty Images

King Street a repris le club du sud-ouest en décembre 2019 et a investi 46 millions d’euros (53 millions de dollars) depuis.

Bordeaux était un club remarquable dans les années 1980, remportant quatre ligues françaises et le plus récent de ses six titres remonte à la campagne 2008-09.

L’ancien défenseur d’Arsenal et de la France, Laurent Koscielny, est le capitaine du club et ils se vantent également de l’ancien ailier de Newcastle United, Hatem Ben Arfa.

Bordeaux est 16e du classement cette saison, à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation avec cinq matches à jouer.

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a exprimé sa frustration face à la décision de King Street.

« Malheureusement, ce n’est pas une grande surprise pour moi », a déclaré Hurmic dans un communiqué. «Dès le départ, la reprise du club, contre laquelle j’ai voté en 2018, ne semblait pas assurer la pérennité.

« Cela semble avoir été confirmé maintenant. Une page doit être tournée. Tout doit être fait pour trouver une solution qui assure la pérennité du club. »

Cependant, le président du club Longuepee est impopulaire parmi les supporters et les Ultramarines 1987 – un groupe de fans influent et de longue date – ont exigé son «départ immédiat» sur leur page Twitter.

Des informations d’Associated Press ont été incluses dans ce rapport.