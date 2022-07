Bordeaux enflamme la rage, un pilote pompier tué au Portugal

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Des vents forts et un temps chaud et sec contrecarrent les efforts des pompiers français pour contenir un énorme incendie de forêt qui a traversé les forêts de pins de la région de Bordeaux samedi pour une cinquième journée consécutive, l’un des nombreux brûlants en Europe cette semaine. Parmi les pires incendies, il y a eu le Portugal, où le pilote d’un avion de lutte contre les incendies est décédé vendredi lorsque son avion s’est écrasé lors d’une opération dans le nord-est. Il s’agissait du premier décès dans des incendies au Portugal depuis le début de l’année, qui ont blessé plus de 160 personnes cette semaine et forcé des centaines d’autres à être évacuées.

La saison des incendies a frappé certaines parties de l’Europe plus tôt que d’habitude cette année après une source chaude et inhabituellement sèche qui a desséché le sol et que les autorités attribuent au changement climatique.

Alors que le pire incendie français se rapprochait des villes habitées, certaines des 11 000 personnes évacuées dans la région ont décrit la peur et l’incertitude quant à ce qu’elles trouveraient à leur retour chez elles. Les images partagées par les pompiers montraient des flammes traversant une masse de pins et une fumée noire s’étendant à l’horizon.

Les pompiers ont concentré leurs efforts samedi sur l’utilisation de camions de pompiers pour encercler les villages à risque et sauver autant de maisons que possible, a déclaré Charles Lafourcade, supervisant l’opération française de lutte contre les incendies, aux journalistes sur les lieux.

Quelque 3 000 pompiers soutenus par des avions de largage d’eau luttent contre les incendies dans le sud de la France, a déclaré le président, et la Grèce a envoyé du matériel de lutte contre les incendies pour aider.

Les pompiers français ont réussi à contenir l’un des pires incendies du jour au lendemain, près de la station balnéaire d’Arcachon sur la côte atlantique, très appréciée des touristes de toute l’Europe, a annoncé samedi le service régional d’urgence.

Mais il a déclaré que “des conditions météorologiques difficiles” ont contrecarré les efforts pour contenir le plus grand incendie de la région, qui a commencé dans la ville de Landiras, au sud d’une vallée des vignobles bordelais. Les procureurs régionaux soupçonnent un incendie criminel.

Les deux incendies ont brûlé au moins 9 650 hectares (23 800 acres) de terres ces derniers jours.

Une scène similaire se déroule au Portugal, où plus de 1 000 pompiers ont travaillé samedi aux côtés de citoyens ordinaires désespérés de sauver leur maison après une longue semaine de lutte contre de multiples incendies qui n’ont cessé de se propager dans tout le pays. Les incendies ont été attisés par des températures extrêmes et des conditions de sécheresse plus précoces que d’habitude.

La télévision publique portugaise RTP a rapporté vendredi que la superficie brûlée cette année a déjà dépassé le total de 2021. Plus de 30 000 hectares (74 000 acres) de terres ont été brûlées, a-t-elle déclaré, la plupart au cours de la semaine dernière.

De l’autre côté de la frontière, l’Espagne avait du mal à contenir plusieurs incendies, dont deux qui ont brûlé environ 7 400 hectares (18 200 acres) de terres.

Dans le sud de l’Andalousie, quelque 3 000 personnes ont été évacuées de villages en danger à la suite d’un incendie déclenché près du village de Mijas dans la province de Malaga. Environ 200 pompiers appuyés par 18 avions ont tenté de contenir l’incendie. Les autorités enquêtaient sur sa cause.

Pour un sixième jour, les pompiers tentaient également de maîtriser un incendie déclenché par un coup de foudre dans la région du centre-ouest de Las Hurdes. Quelque 400 personnes de huit villages ont été évacuées vendredi alors que les flammes s’approchaient de leurs maisons et menaçaient de se propager dans le parc national voisin de Monfrague.

La Croatie et la Hongrie ont également combattu des incendies de forêt cette semaine, tout comme la Californie et le Maroc.

De nombreux pays européens font face à une chaleur exceptionnelle ce mois-ci également attribuée au changement climatique.

Les autorités portugaises ont déclaré qu’un maximum national de juillet de 47 degrés Celsius (117 Fahrenheit) avait été enregistré mercredi dans la ville de Pinhao, dans le nord du pays.

L’agence météorologique britannique Met Office a publié son tout premier “avertissement rouge” de chaleur extrême pour lundi et mardi, lorsque les températures dans le sud de l’Angleterre devraient atteindre 37 degrés Celsius (98,6 degrés Fahrenheit).

“Toutes les vagues de chaleur étudiées jusqu’à présent en Europe se réchauffent”, a déclaré Robert Vautard de l’Institut Pierre-Simon Laplace de l’Université de la Sorbonne. “Tant que les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas réduites à zéro, les vagues de chaleur continueront de s’intensifier, deviendront plus fréquentes et dureront plus longtemps.”

En Turquie, théâtre d’incendies dévastateurs l’été dernier, les médias locaux ont signalé des incendies dans la province occidentale d’Izmir et à Hatay, entre la Méditerranée et la frontière syrienne.

Des hélicoptères, des avions et des centaines de pompiers ont combattu les incendies, ont rapporté le journal Cumhuriyet et d’autres médias.

L’année dernière, des incendies alimentés par des vents violents et des températures torrides ont ravagé les régions méditerranéennes et égéennes de la Turquie, tuant au moins huit personnes. Les incendies ont conduit à critiquer le gouvernement pour sa préparation et sa réponse inadéquates.