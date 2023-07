Bord de rivière ou parc? Le Pérou se penche sur les feux d’artifice dans le parc des anciens combattants pour 2024 – Shaw Local

Moins de 48 heures après le dernier boom du feu d’artifice péruvien illuminé au-dessus de la rivière Illinois le long de la rue Water, la discussion sur les réseaux sociaux s’est poursuivie sur le lieu du spectacle de l’année prochaine.

Dans une interview après la réunion de mercredi, le maire du Pérou, Ken Kolowski, a déclaré qu’il avait été question avant l’exposition du 3 juillet de cette année de déplacer le spectacle au parc des anciens combattants, mais la ville a attendu, car elle ne voulait pas faire bouger les citoyens.

Nous avons un an pour nous décider. Nous avons le temps d’en parler, d’écouter et de prendre une décision. — Le maire du Pérou, Ken Kolowski

Kolowski a déclaré que la ville penchait toujours pour déplacer les feux d’artifice du 3 juillet 2024 au parc des anciens combattants, mais ce n’était pas finalisé.

« Lorsque je me suis présenté à la mairie, j’ai dit qu’écouter les citoyens serait la clé du succès », a déclaré Kolowski. « Nous avons un an pour nous décider. Nous avons le temps d’en parler, d’écouter et de prendre une décision.

Kolowski a déclaré que les feux d’artifice de lundi sur la rue Water étaient un succès. Il a félicité Adam Thorsen, directeur des parcs, des loisirs et des événements spéciaux ; La chef de police Sarah Raymond et le chef des pompiers, directeur des travaux publics Jeff King, pour leur préparation et leur travail pendant l’événement. Il n’y avait aucun problème.

Le maire a déclaré que le fait de voir comment des communautés, telles que Princeton et Utica, ont allumé leurs feux d’artifice a inspiré l’idée de les déplacer vers le parc des anciens combattants. Ces deux communautés organisent leurs feux d’artifice dans des parcs. Le parc des anciens combattants serait une grande zone ouverte où les familles peuvent apporter des couvertures et des activités peuvent être organisées avant le spectacle.

Kolowski a également déclaré que la colline le long de la rue Water était un moyen de dissuasion possible pour les visiteurs. Des navettes ont été mises en place au cours des deux dernières années pour s’assurer que les spectateurs peuvent se rendre et revenir des feux d’artifice sur la rue Water.

« Le but de tous nos événements a toujours été de chercher des moyens de nous améliorer », a déclaré Kolowski. « Tout est encore sur la table. »

Riverfront Bar and Grill, situé sur la rue Water, a posté sur Facebook pour soutenir le maintien des feux d’artifice le long du fleuve.

« Nous sommes au-delà de l’humilité d’avoir une telle effusion fantastique de famille, d’amis et de communauté qui est venue célébrer ce qu’on nous a dit être notre dernier hourra sur la rue Water pour la célébration du 3 juillet », a déclaré l’entreprise. « Avec le soutien de la communauté, nous espérons que la ville changera d’avis car c’est une tradition qui dure depuis de nombreuses années. »

Aucun commentaire public sur les feux d’artifice n’a été fait en ligne ou en personne lors de la réunion de la ville mercredi.