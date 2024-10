Boquist, King et Steiner s’affrontent dans la course au trésorier

Brian Boquist, Mary King et Elizabeth Steiner se présentent comme trésorier de l’Oregon dans une course sans titulaire. Le trésorier actuel, Tobias Read, ne peut pas briguer ce poste à nouveau en raison de la limite de mandats.

Steiner et Boquist servent ensemble au Sénat de l’État depuis 12 ans.

Le Statesman Journal s’est entretenu avec Elizabeth Steiner. Brian Boquist et Mary King n’étaient pas disponibles. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Le sénateur Brian Boquist est le candidat républicain au poste de trésorier de l’Oregon.

Sénateur Brian Boquist, R-Dallas

Brian Boquist, 65 ans, vit dans une ferme près de Dallas avec sa femme. Il a six enfants. Boquist a grandi dans une ferme laitière à Tillamook, a fréquenté la Western Oregon University et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Oregon State University. Il a servi dans l’armée pendant 36 ans, en tant qu’officier des forces spéciales, puis dans la réserve et est associé directeur de la ICI Cattle & Timber Company et de la Powder River Cartouche Company. Il est également vice-président exécutif d’International Charter Incorporated, un entrepreneur en sécurité.

Boquist représente le district 12, couvrant les comtés de Polk et Yamhill, au Sénat de l’Oregon depuis 2009. Il a auparavant été représentant du district 23 de la Chambre de 2005 à 2009. Il s’est identifié comme indépendant de 2021 à 2023, mais est depuis revenu au Parti républicain. .

Il est interdit à Boquist de se faire réélire à l’Assemblée législative parce qu’il a eu au moins 10 absences non justifiées lors du débrayage républicain de 2023.

Il a déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur l’Oregon en augmentant l’offre de fabrication et de logements. Il a également donné la priorité à la protection des retraités et à l’évitement des augmentations d’impôt sur le revenu.

Boquist a décrit sa candidature comme un moyen de « donner le choix aux électeurs » après « cinq décennies d’échec du statu quo ou du changement ».

Il a déclaré qu’il apporterait « de la transparence et de la vérité, et non des accords en coulisses comme à l’Assemblée législative et au Comité mixte des voies et moyens ».

Mary King est la candidate du Working Families Party au poste de trésorière de l’État de l’Oregon.

Marie Roi

Mary King a fréquenté l’Université de Stanford, a été boursière Rhodes à l’Université d’Oxford et est titulaire d’un doctorat. de l’Université de Californie à Berkeley. King est professeur émérite d’économie à la Portland State University. Elle a auparavant été présidente du PSU-AAUP, la section de l’État de Portland de l’Association américaine des professeurs d’université.

King est membre du Working Families Party, qui se décrit comme « le parti politique de base de la classe ouvrière multiraciale ». King a déclaré que son programme était axé sur l’investissement dans les syndicats, l’amélioration des retraites des fonctionnaires et la lutte contre le changement climatique. Elle a également déclaré qu’elle créerait une banque d’État.

Le Working Families Party a déclaré que King utiliserait les crédits carbone pour aider les écoles rurales, soutenir les entreprises vertes et « éliminer progressivement les 53 milliards de dollars que l’Oregon a investis dans le capital-investissement des « corporate raiders » ».

Le parti a également déclaré qu’il se désengagerait des « combustibles fossiles, des fabricants d’armes et des pays violant le droit international, en investissant plutôt dans l’Oregon et les habitants de l’Oregon ».

Elizabeth Steiner est la candidate démocrate au poste de trésorière de l’État.

Sénatrice Elizabeth Steiner, D-Portland

Elizabeth Steiner, 61 ans, de Portland, est mariée et a trois enfants. Steiner est professeur agrégé à l’Oregon Health & Science University. Steiner a grandi dans le Massachusetts et a fréquenté l’Université de Chicago et l’UMass Chan Medical School.

Steiner est sénateur d’État depuis 2012 pour le district 17, représentant le nord-ouest de Portland et Beaverton. Elle a été coprésidente du Comité mixte des voies et moyens de 2018 à 2024.

Elle a déclaré qu’elle bénéficiait du soutien des républicains et qu’elle utilisait des approches locales pour faire connaître sa campagne.

« L’Oregon est vraiment un État violet. Nous voulons que les gens comprennent que je suis le seul candidat prêt à se lancer et à ne pas passer les six premiers mois à essayer de comprendre ce que fait le trésorier », a déclaré Steiner.

Elle a dit qu’elle croyait que son expérience comme médecin de famille l’avait aidée à maximiser l’impact des budgets qu’elle rédigeait avec le Comité mixte des voies et moyens et que celui-ci ferait de même en tant que trésorière.

« Comprendre comment tous ces éléments s’articulent a été très utile dans mon travail budgétaire », a déclaré Steiner. « Cela sera également très utile dans la course au trésorier, car je suis capable d’expliquer aux gens comment de nombreuses initiatives de sécurité financière peuvent avoir un impact considérable sur leur bien-être individuel et familial en investissant dans eux-mêmes et dans leurs familles. autant de façons que possible.

Elle a déclaré que ses priorités incluent la protection des fonds de retraite, le renforcement de la Plan d’épargne des collèges de l’Oregonen mettant en œuvre un programme de baby bond et en poursuivant le programme du trésorier Read zéro net et L’Oregon sauve plans. Steiner a déclaré qu’elle souhaite rendre le plan d’épargne-études plus clair, en particulier pour les familles qui ne s’attendent pas à ce que leurs enfants fréquentent un collège traditionnel, mais qui pourraient utiliser le plan d’épargne pour d’autres études postsecondaires.

Steiner a déclaré qu’elle prenait son travail au sérieux et, en plus d’avoir une expérience plus large, cet état d’esprit la distingue de Boquist.

« Mon expérience de travail avec des personnes à travers l’État qui sont les plus touchées par ce poste me donne une expertise et une expérience uniques pour m’aider à bien faire le travail », a déclaré Steiner. « Le sénateur Boquist, dans la déclaration de son guide de l’électeur, dit qu’il ne veut pas travailler. avec les banques new-yorkaises. Eh bien, ce sont les banques de New York qui nous aident à émettre toutes nos obligations et il n’y a aucune banque dans l’Oregon qui soit assez grande pour le faire. »

Combien d’argent a été collecté lors de l’élection du trésorier de l’Oregon ?

Boquist avait un solde de trésorerie de 16 582 $ et avait reçu 18 056 $ au 15 octobre. Sa plus grande contribution était de 5 000 $ du Betsy PAC de Betsy Johnson, candidate indépendante au poste de gouverneur en 2022 et ancienne représentante et sénatrice de l’État démocrate.

King avait un solde en espèces de 21 132 $ et un total de 33 412 $ en contributions en espèces au 15 octobre. Elle a reçu 26 493 $ du Working Families Party of Oregon, dont 1 493 $ en nature. La Fédération américaine des enseignants et le comité d’action politique des candidats de l’Oregon ont contribué 3 000 $ et des dons plus modestes ont ajouté 3 919 $ supplémentaires.

Les contributions de Steiner s’élevaient à 933 540 $ et elle disposait d’un solde de trésorerie de 607 557 $ au 15 octobre. Sa campagne a reçu 50 000 $ de sa mère, Prudence Steiner, et 30 000 $ répartis sur plusieurs paiements de sa tante, Susan Linder. D’autres contributions importantes sont venues de Bernstein Litowitz Berger & Grossmann et Kirby McInerney, cabinets d’avocats basés à New York. Bernstein Litowitz Berger & Grossmann a fait don de 35 000 $ à Steiner et au candidat démocrate au poste de procureur général Dan Rayfield. Le cabinet a également versé 7 500 $ au candidat actuel au trésorier et secrétaire d’État, Tobias Read, en plus des 50 000 $ pour les campagnes précédentes remontant à 2016. Kirby McInerney a également fait un don de 10 000 $ à Read en 2019 et 2021. Steiner a déclaré que les cabinets d’avocats travaillent dans le domaine des litiges en matière de sécurité et ont un intérêt commun à responsabiliser les entreprises.

Anastasia Mason couvre le gouvernement de l’État pour le Statesman Journal. Contactez-la à [email protected] ou au 971-208-5615.

Cet article a été initialement publié dans le Salem Statesman Journal : Boquist, King et Steiner se lancent dans la course pour devenir trésorier de l’Oregon