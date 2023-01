Bopps Bar and Grill conserve son nom et change de menu – Shaw Local

L’une des premières choses que Samantha Roesner a faites lorsqu’elle a acheté le Bopps Bar and Grill à Harvard a été de démolir complètement la cuisine et de la reconstruire à partir de zéro.

Le nouveau propriétaire du restaurant espère transformer le bar qui servait de la nourriture – le plus ancien bar en activité de la ville – en un restaurant familial qui sert également de l’alcool, a déclaré Roenser.

Avec l’aide d’un partenaire silencieux, Roesner, diplômé de la Harvard High School en 2007, a acheté le bar le 1er août au propriétaire de longue date John Schneider. Après avoir rénové la cuisine, elle a rouvert ses portes au 103 E. Front St. le 31 août.

Roesner a conservé le nom et le bar à l’arrière de l’ancien concessionnaire automobile. Elle a complètement changé le menu, obtenant son bœuf d’une boucherie de Walworth, dans le Wisconsin, et ses bols à pain de By the Dozen, une boulangerie de Harvard.

En été, les produits provenaient d’un stand de ferme et elle cherche d’autres façons d’offrir des aliments locaux à ses clients. “Je veux qu’il soit frais et propre, mais aussi rentable”, a déclaré Roenser.

Diriger un restaurant est nouveau pour la mère mariée de quatre enfants. Elle a travaillé dans des restaurants autour de Walworth, dans le Wisconsin, tout en fréquentant l’école d’assistante dentaire du Rock Valley College. Elle était «dans le monde dentaire pendant 11 ans», a déclaré Roesner.

Puis, elle a eu leur quatrième enfant pendant la pandémie de COVID-19. Elle et son mari, Tyler, ont eu du mal alors que les cabinets de dentiste fermaient à cause de la pandémie et qu’il était devenu impossible de trouver une garderie pour les enfants.

Ils ont décidé que Roesner deviendrait une mère au foyer.

Samantha Roesner prévoit un nouveau logo mais ne changera pas le nom du Bopps Bar and Grill à Harvard, qu’elle a acheté l’été dernier et vu ici le mercredi 11 janvier 2023. (Janelle Walker)

“Je l’ai fait pendant deux semaines et j’ai absolument détesté ça. Félicitations à toutes les mères au foyer »qui peuvent le faire, a-t-elle déclaré.

C’est à peu près à cette époque qu’un ami commun de Schneider et Roesner, qui possède un bar à Walworth, a entendu que Schneider vendait et a suggéré l’accord aux deux.

“Quand je suis entré ici, je n’avais aucun mauvais pressentiment” à l’idée d’acheter et d’exploiter un restaurant, a déclaré Roesner.

Harvard a de merveilleux restaurants, dit-elle.

“Nous pouvons toujours en utiliser un de plus”, a-t-elle déclaré. « J’ai beaucoup d’énergie à donner. C’est une autre option pour les gens d’ici. Au lieu de conduire hors de la ville, ils peuvent faire quelque chose dans notre centre-ville.

Elle propose de la musique live une fois par mois, ainsi que des cours de peinture et de dégustation, et prévoit d’agrandir la terrasse pour les repas d’été. De nouvelles portes-fenêtres sont prévues pour un accès plus facile une fois que le temps s’améliorera, a déclaré Roesner.

Tout le personnel a changé depuis qu’elle a acheté Bopps, et elle ne pourrait pas le faire sans eux, a déclaré Roesner.

L’une de ces employées est Amanda Livdahl. Elle a entendu parler de la vente et voulait en faire partie, a déclaré Livdahl.

« Cela a toujours été notre endroit préféré en ville. J’ai rencontré Sam et nous avons cliqué », a déclaré Livdahl.

Elle recommande le burger à la saucisse italienne sucrée, ajoutant qu’ils sont de plus en plus connus pour leurs hamburgers et leur sandwich au jambon.

C’est un rappel des débuts de Bopps, a déclaré Roesner: le propriétaire d’origine ne servait que des sandwichs au jambon au bar.

Elle sait que gérer un restaurant est un travail difficile. Elle part le lundi, tout comme son mari, et a un comptable et des gens comme Livdahl pour l’aider.

“J’ai l’impression d’écouter les gens pour leurs demandes et de traiter les autres comme je veux être traité fait une entreprise prospère. Je m’en soucie beaucoup, et cela nous permet de continuer », a déclaré Roesner.

Les résidents veulent également voir le restaurant réussir, a déclaré Roesner.

« Il y a tellement d’histoire dans cet endroit. … Ce n’est pas seulement le mien. C’est à toute la ville. Je suis juste là pour le diriger », a-t-elle déclaré.