Du haut, faites-le bop! TikTok vient de donner aux fans un remix fou d’un Musique de lycée frappé et l’un des Cardi Bles chansons les plus NSFW, et étrangement, ça marche.

Le 3 février, l’utilisateur de TikTok @kraziibird a répondu fan @mickeycvdl’appel de combiner Cardi B et Megan Thee étalonle single « WAP » de 2020 avec HSM« Bop to the Top », interprété par Ashley Tisdale et Lucas Grabeelles personnages de Sharpay et Ryan.

Il est facile de voir pourquoi les chansons feraient un combo hilarant: alors qu’elles ne pourraient pas être plus différentes en termes de, euh, sens, les deux chansons comportent le mot «top». Dans «WAP», les paroles sont «Du haut, fais-le tomber», tandis que «Bop to the Top» répète le titre encore et encore et encore.

Les fans ont inondé la section des commentaires de la vidéo virale pour applaudir la combinaison unique.

L’un d’eux a écrit: «C’est ce que la musique était censée être».

Un autre a ajouté: « Je vous supplie de nous donner la version complète. »

Un troisième a réfléchi au titre, « Est-ce que c’est wap vers le haut ou bop vers le wap ?? »