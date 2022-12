Boozy Holly Willoughby rayonne dans le t-shirt Spice Girls alors qu’elle se gave de chocolat après Noël en famille

La présentatrice de CE matin, Holly Willoughby, a pris un selfie et a semblé ravie de la façon dont le jour de Noël se déroulait.

La femme de 41 ans a partagé un aperçu de ses célébrations en posant dans un t-shirt Spice Girls et en s’allongeant sur le sol.

Holly Willoughby avait l’air ravie alors qu’elle se glissait dans une rue de qualité[/caption]

Au-dessus d’elle se trouvait une boîte de Quality Street, avec des signes de chocolats ayant été mangés compte tenu des emballages vides.

La beauté blonde s’est également agrippée à un verre de pétillant et a souri d’une oreille à l’autre en prenant son selfie.

Holly, maman de trois enfants, a écrit: «Ya Filthy animals… Joyeux Noël ”

Les fans n’ont pas tardé à commenter la photo et à souhaiter au présentateur de télévision un joyeux Noël.

Holly ne cache pas son amour des fêtes de fin d’année.

La veille de Noël, tout le monde porte un pyjama rapiécé et Holly lit les enfants ‘Twas the Night Before Christmas.

Le lendemain, ils dégustent un rôti traditionnel avec tous les accompagnements.

Discutant de la journée spéciale, Holly a partagé: «Regarder le discours de la reine était évidemment un moment fort de l’année, donc ce sera très différent cette année avec le premier discours de notre nouveau roi, mais j’ai vraiment hâte d’y être.

« Et, bien sûr, un cocktail Snowball ou 3 et de la musique de Noël non-stop…fa-la-la-la-la…la-la-laaaa-laaaaaa !

L’hôtesse de Noël avec la plus grande a déjà révélé un aperçu de son sapin de Noël.

La présentatrice de This Morning a posé devant son arbre alors qu’elle se mettait dans l’esprit festif plus tôt cette semaine.

Holly portait un riche manteau rouge qui avait de la fourrure sur les cols ainsi qu’au bout des manches.

Elle semblait porter une mini-jupe noire avec des collants noirs alors que le look était complété par des talons noirs.





L’arbre de la star était rempli de décorations alors que des boules rouges et blanches pendaient des branches.

Il y avait aussi quelques cadeaux de Noël déjà emballés et placés en dessous.

Les fans n’ont pas tardé à complimenter Holly pour son magnifique manteau en disant: “WOW, j’adore ton manteau, Joyeux Noël xx.”

Un autre a dit: “Envie sérieuse de manteau – j’aime la couleur et aussi ton sapin de Noël!”

“Tu es superbe Holly”, a ajouté un troisième.

