BOOZY Les Britanniques ont passé une soirée endiablée en ville pour célébrer le deuxième week-end de liberté depuis la réouverture des brasseries en plein air.

Les buveurs de toute l’Angleterre ont passé leur nuit à tirer le meilleur parti des règles décontractées de verrouillage de Covid.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les fêtards ont frappé la ville la nuit dernière pour profiter de leurs nouvelles libertés Crédits: SnapperSK

Les copains profitent d’une soirée à Leeds la nuit dernière Crédit: NB PRESS LTD

Des pubs et des bars ont ouvert pour la première fois cette année Crédit: NB PRESS LTD

Les pubs et les jardins de bière étaient occupés à Birmingham la nuit dernière Crédits: SnapperSK

Les règles de Covid ont été assouplies la semaine dernière Crédit: NB PRESS LTD

Un fêtard frappe la ville de Birmingham Crédits: SnapperSK

Les fêtards ont frappé la ville de Birmingham, profitant d’un vrai samedi soir jusqu’au petit matin.

Les brasseries en plein air et les pubs bondés ont continué à servir des boissons pendant la majeure partie de la nuit.

Pendant ce temps, il y avait des scènes similaires à Leeds alors que les parieurs descendaient dans la rue avec leurs copains.

Il fait suite à vendredi, qui a vu les fêtards de toute l’Angleterre profiter au maximum du soleil avant de passer la nuit dans des bars et des pubs.

Les pubs et les bars ont ouvert pour la première fois cette année la semaine dernière alors que la feuille de route se poursuit.

Toutes les restrictions devraient être levées d’ici juin – mais le port du masque et la distanciation sociale peuvent se poursuivre au-delà de ce point pour éviter une troisième vague de coronavirus.

Mais certains scientifiques de premier plan ont déclaré que la distanciation sociale devrait être abandonnée en juin pour permettre aux Britanniques de «reprendre le contrôle de leur propre vie».

Vingt-deux universitaires influents ont signé une lettre ouverte appelant à la fin de toutes les restrictions «de bas niveau» d’ici le 21 juin – car les vaccinations réduiront les décès de Covid de 98%.

La lettre déclare qu ‘«une bonne société ne peut être créée par une concentration obsessionnelle sur une seule cause de mauvaise santé» – et cite le bilan dévastateur des restrictions de verrouillage sur la santé mentale.

Il fait également valoir que les tests communautaires de masse sont inutiles – et peuvent être remplacés par une approche plus ciblée accompagnée de mesures d’hygiène telles que le lavage des mains et le nettoyage des surfaces.

Les signataires demandent également que les plans de passeport vaccinal soient abandonnés car le virus «ne nécessite plus de mesures de contrôle d’exception dans la vie de tous les jours».

Dans la lettre, ils appellent à la fin du port obligatoire du masque facial dans les salles de classe avant le 17 mai et dans la société en général avant le 21 juin.

Les experts affirment que le déploiement réussi du vaccin britannique offrira au pays un moyen de sortir de la pandémie cet été. Les chiffres officiels montrent que plus de la moitié de la population britannique a reçu sa première dose.

Et les signataires disent que le gouvernement peut être « très confiant » que les coups « réduiront les décès de Covid d’environ 98 pour cent et les maladies graves de 80 à 85 pour cent ».

Des copains profitant de leur soirée à Leeds la nuit dernière Crédit: NB PRESS LTD

Les pubs ont rouvert alors que la feuille de route se poursuit Crédits: SnapperSK

Des potes à Birmingham lors d’une soirée hier Crédits: SnapperSK