Boozy Brits profite du week-end de trois jours alors qu’ils se rendent en ville à Leeds et à Londres

BOOZY Brits a profité d’un week-end de trois jours la nuit dernière alors qu’ils affluaient dans les bars et les pubs.

Les parieurs à travers le pays ont bravé le froid et ont frappé la ville trois semaines seulement après l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Soho était rempli de boozers la nuit dernière Crédit: LNP

Un groupe de copains profite d’un plat à emporter cet après-midi à Newcastle Crédit: NNP

Les bars étaient bondés dans le centre de Londres Crédit: LNP

Trois amis se retrouvent pour une soirée à Newcastle Crédit: NNP

Deux buveurs font une pause rapide à Leeds Crédit: NB PRESS LTD

Soho dans le centre de Londres était rempli de Britanniques profitant du week-end de Bank Holiday, avec des parieurs débordant dans la rue.

Les flics ont regardé les buveurs ravis profiter d’une soirée après des mois de restrictions de verrouillage et de temps misérable.

Et les parieurs ont également emballé des bars dans le centre-ville de Leeds en dégustant des pintes, des cocktails et des plats à emporter.

D’autres boozers de Newcastle ont bravé le froid et ont fait la fête jusque tard dans la nuit malgré des températures plongeant à 3 ° C.

Les parieurs se sont répandus dans la rue à Soho Crédit: LNP

Il y avait une légère présence policière dans le centre de Londres la nuit dernière Crédit: LNP

Un groupe de copains s’est prononcé contre le pub et a acheté de l’alcool au magasin de Leeds Crédit: NB PRESS LTD

Le centre-ville de Leeds était rempli de fêtards Crédit: NB PRESS LTD

Pendant ce temps, ceux qui cherchent à profiter d’un café en plein air pendant le week-end de Bank Holiday ont été invités à réserver pour aujourd’hui avec le temps qui devrait prendre un virage au pire.

Martin Bowles, un prévisionniste du Met Office, a déclaré: «Dimanche sera une journée ensoleillée et pluvieuse à travers le Royaume-Uni, même si ce ne sera rien de significatif pour la période de l’année.

« Il fera un peu plus frais dans certaines régions en raison d’un flux de vent du nord-est, bien que ces vents soient légers et raisonnables. »

La température atteindra des sommets de 14 ° C à Londres et dans le sud-est, tandis que les choses seront un peu plus fraîches dans le nord de l’Angleterre, en Irlande du Nord et en Écosse, avec des sommets à 11 ° C.

M. Bowles a poursuivi: « Il y aura un grand changement d’ici lundi, après qu’une zone de basse pression profonde se déplacera de l’ouest, apportant des précipitations importantes et de forts coups de vent pour tout le Royaume-Uni.

« Les parties occidentales seront les plus touchées par des vents très forts, de force coup de vent qui pourraient atteindre 50 mph avec potentiellement environ 20 mm de pluie, jusqu’à 40 mm dans les zones vallonnées. »