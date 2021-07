Boozy Brits profite du premier vendredi soir de liberté depuis la levée des restrictions de Covid alors que les fêtards emballent les clubs et les bars

Les Britanniques BOOZY profitent du premier vendredi soir de liberté depuis la levée des restrictions de Covid alors que les fêtards emballent les clubs et les bars.

Les images montrent des foules immenses se rassemblent pour une danse pour le premier week-end hors de la ville depuis ou un an et demi.

Les clubbers sont ravis d’être de retour sur la piste de danse un vendredi pour la première fois depuis le verrouillage Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Des filles font la queue pour une boîte de nuit à Newcastle Crédit : NNP

Un homme sur échasses suit deux filles en route vers le club Crédit : SnapperSK

Les parieurs ont fait la queue à partir de 21 heures pour entrer dans la discothèque Astoria à Portsmouth dès son ouverture pour profiter au maximum de la nuit.

Le club attendait plus de 2000 personnes pour la première soirée de musique entraînante et de danse depuis début 2020.

Au cours des deux premiers jours d’ouverture cette semaine, les parieurs ont consommé 1,5 tonne de Red Bull, selon Astoria.

Ils assurent que chaque membre du personnel a un test Covid avant son quart de travail et que le lieu a eu le plus d’enregistrements d’applications NHS dans le pays, à l’exception des concerts et des événements sportifs cette semaine, disent-ils.

À Birmingham, des filles posent pour des photos alors que des milliers de fêtards sont descendus sur Broad Street la nuit dernière alors qu’elles continuaient à profiter de leur première semaine de liberté.

L’événement à guichets fermés «Vodbull» s’est déroulé dans la discothèque Rosies qui était pleine à craquer de fêtards énergiques.

La file d’attente serpentait autour des barrières et à un moment donné, c’était comme une mer de gens, un peu comme le Nouvel An 2019, selon le club.

La plupart des soirées club du vendredi et du samedi sont déjà complètes et les ventes de billets se sont vendues il y a des semaines.

Des acrobates aux talons vert vif sortent pour la première fois en boîte depuis pré-Covid Crédit : SnapperSK

Les fêtards de Newcastle profitent de leur premier vendredi soir en ville depuis pré-Covid Crédit : NNP

Les fêtards extérieurs se rassemblent à l’extérieur de cette chaude nuit d’été pour célébrer la fin du verrouillage Crédit : NNP

À Portmouth, les jeunes ont également frappé les clubs Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Des amis excités font la queue pour un club à Newcastle Crédit : NNP

Le 19 juillet mareds Freedom Day – le jour où la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires ont été supprimés.

Et à minuit dimanche dernier, de longues files d’attente avaient commencé à se former à l’extérieur des lieux avec des fêtards désireux de faire la fête loin des souvenirs des 18 derniers mois de verrouillage.

La réouverture des 12 000 discothèques du pays était très attendue par les fêtards après la fermeture des dance-floors il y a plus d’un an et demi.

Les habitués des discothèques ont souri alors qu’ils pouvaient enfin troquer le canapé et le pyjama contre des pistes de danse et des chiffons joyeux.

Des clubbers enthousiastes ont fait la queue pendant plus d’une heure devant la discothèque EGG dans le nord de Londres avant sa réouverture à minuit.

La nightclubber Chloe Waite, 37 ans, a déclaré : « C’est un peu comme le Nouvel An, n’est-ce pas ? Ça va être une soirée spéciale.

« Que nous en aurons plus à l’avenir, qui peut dire, je ne voudrais pas spéculer.

« Pour moi, c’est quelque chose dont nous allons nous souvenir pendant très, très longtemps et nous n’en aurons peut-être pas l’occasion pendant un certain temps. »

La discothèque Powerhouse de Newcastle était l’un des nombreux lieux qui ont accueilli des soirées de «liberté» à minuit à la fin des restrictions, avec le G-Bar à Liverpool et la discothèque South Shields de la star de Little Mix Jade Thirlwall, Industry.

Des filles posent devant la discothèque Astoria à Portsmouth Crédit : SnapperSK

Des foules immenses se rassemblent devant la discothèque Rosies à Birmingham Crédit : SnapperSK

Des amis avec des ceintures Gucci assorties et une pose sur l’épaule dans la file d’attente pour Rosies, Birmingham Crédit : SnapperSK

La ville de Birmingham en effervescence pour la première fois depuis mars 2020 Crédit : SnapperSK

La demande était si forte pour les soirées au petit matin que certains clubs ont été obligés de faire des billets pour les événements – avec beaucoup presque complet avant leur ouverture.

Gabriel Wildsmith, 26 ans, un producteur vidéo de Londres, a déclaré qu’il attendait depuis une heure pour entrer dans EGG.

Il s’agit d’un énorme coup de pouce à l’industrie hôtelière, qui a eu du mal à réaliser des bénéfices avec une capacité limitée autorisée à l’intérieur en raison des réglementations en matière de distanciation sociale.

Et les Britanniques n’auront plus besoin de s’enregistrer sur les sites en scannant un code QR à l’aide de l’application Test and Trace.

Cependant, Boris Johnson a supplié le public de mettre fin « prudemment » au verrouillage demain au milieu de la « variante Delta extrêmement contagieuse ».

Il a déclaré: « Nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

« Les cas se multiplient, on voit l’extrême contagiosité de la variante Delta.

« Mais nous avons cette immense satisfaction que le programme de vaccination ait très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

« Alors, s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent et passez demain à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect qu’il faut pour les autres.

« Et surtout, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, quand on vous demande d’obtenir ce deuxième jab, obtenez le jab, s’il vous plaît, avancez et faites-le. »

Des amis crient d’excitation à l’idée de pouvoir enfin danser dans un club dimanche dernier Crédit : PA

Un clubber frappe la piste de danse au Piano Works à Farringdon, Londres Crédit : AP