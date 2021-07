Boozy Brits arrive en ville la nuit la plus chaude de l’année et fait la fête comme si c’était le jour de la liberté

BOOZY Brits a frappé la ville hier soir le jour le plus chaud de l’année après que les températures ont grimpé à plus de 30 ° C.

Avant la Journée de la liberté, les fêtards éméchés ont enfilé leurs haillons d’été et ont passé une nuit de plus à boire, remplissant les centres-villes de haut en bas du pays à ras bord.

La fermeture des pubs n’a pas arrêté les fêtards à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

À Soho, des milliers de personnes ont profité du temps en buvant à l’extérieur Crédit : LNP

Des amis font une pause après la fête à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

Les bars de Soho étaient bondés pendant la nuit la plus chaude de l’année jusqu’à présent Crédit : LNP

Avec le soleil couchant, les Britanniques ont profité pleinement du week-end en remplissant les jardins des pubs et en alignant les bières dans les bars.

L’arrivée d’une mini-vague de chaleur a fait monter le mercure à un pic torride de 31,2 ° C hier à Ballywatticock, en Irlande du Nord – la journée la plus chaude de l’histoire de la province.

Le Royaume-Uni était plus chaud que les Bahamas et Tenerife.

En Angleterre, 30,3 °C ont été enregistrés à Coton In The Elms, dans le Derbyshire, samedi, dépassant les 29,7 °C enregistrés dans le sud-ouest de Londres le 14 juin.

Il y aura probablement plus que quelques maux de tête le matin alors que des foules de dames et de garçons rayonnants se sont à nouveau battus – avec les rues de Manchester, Londres et Leeds grouillant de parieurs.

À Manchester, la foule a envahi les rues alors que les bars et les pubs fermaient pour la nuit.

Avec des températures encore au milieu de la vingtaine tout au long de la nuit, les parieurs ont profité de la chaleur en dégustant leurs plats à emporter après la soirée en plein air.

Les parieurs apprécient leurs plats à emporter à l’extérieur avec des températures encore au milieu de la vingtaine jusque tard dans la nuit Crédit : Splash

Un enterrement de vie de jeune fille à Manchester se lie d’amitié avec la police Crédit : NB PRESS LTD

Les fêtards de Soho rentrent chez eux Crédit : LNP

Un couple à Leeds danse toute la nuit Crédit : NB PRESS LTD

La police patrouille dans les rues de Soho à l’heure de fermeture Crédit : LNP

Certains fêtards avaient l’air pire pour l’usure alors qu’ils se pressaient une dernière nuit avant le jour de la liberté – de nombreuses femmes enlevant leurs talons hauts et choisissant de courir pieds nus dans la rue.

À Leeds, la fête ne s’est pas terminée lorsque les pubs ont fermé – car les Britanniques alcoolisés ont fait la fête dans les rues.

Les buveurs se sont rassemblés autour des musiciens ambulants et ont dansé et chanté jusqu’au petit matin.

Une partie de poule a été vue en train de plaisanter et de rire avec la police alors qu’ils regardaient les fêtards se rassembler au son de la musique.

Mais encore une fois, certains parieurs ont poussé la consommation d’alcool trop loin avec plusieurs jeunes hommes vus affalés contre des devantures de magasins fermés.

À Londres, les buveurs ont profité des espaces extérieurs du bar Soho pour faire leurs valises pour déguster de la nourriture, du vin et des cocktails alcoolisés.

Des policiers ont patrouillé dans les rues après la fermeture des bars avec des milliers de fêtards ne voulant pas que la fête se termine.

Les buveurs à Londres profitent au maximum de la chaleur Crédit : LNP

La combinaison du temps chaud et de l’alcool était trop pour certains à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

Deux filles plaisantent avec leur pote à Soho Crédit : LNP

La fête d’hier soir n’a eu lieu que 24 heures avant que les restrictions sur les coronavirus ne soient encore assouplies lundi.

Le port de masques faciaux ne devrait plus être obligatoire dans certains espaces, et les lois seront remplacées par des conseils pour les porter.

​​La règle des six sera abandonnée pour les rassemblements – et les boîtes de nuit, ainsi que les salles de danse et les discothèques, devraient enfin rouvrir.

Les sites sont fermés depuis plus d’un an maintenant en raison de restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus.

Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle, car le temps chaud devrait se poursuivre avec des Britanniques affamés de soleil qui devraient grésiller à des températures de 32 ° C aujourd’hui.

Londres et le sud-est connaîtront des températures d’environ 31 °C aujourd’hui.

Et, pour changer, le temps fabuleux est partagé à travers le pays.

Les Midlands et le Yorkshire sont parmi les endroits les plus chauds aujourd’hui – avant que la chaleur ne se déplace vers le sud.

Pendant ce temps, lundi devrait voir les températures les plus élevées se déplacer vers l’ouest du pays.