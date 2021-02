Boots lance une boîte de soin hydratante d’une valeur de 76 £, mais la vôtre pour 30 £

Si vous avez envie de vous offrir ou de faire plaisir à quelqu’un d’autre avec un cadeau de soin de la peau qu’il adorera, ne cherchez pas plus loin que Boots. La pharmacie de la rue principale a lancé une nouvelle boîte de soins hydratante en édition limitée.

Au prix de seulement 30 £, l’édition présente sept produits héros de grands noms, dont No7, Isle of Paradise et L’Oréal, qui, combinés, valent plus de 76 £.

Les clients peuvent mettre la main sur cette édition limitée de Skincare Edit dans certains magasins et sur boots.com maintenant – mais vous devrez être rapide car l’offre n’est valable que dans la limite des stocks disponibles.

Pour trouver vos bottes les plus proches, nous avons affiché le localisateur de magasin ici pour plus de facilité. Vous y trouverez également les dernières informations sur les heures d’ouverture et de fermeture.









Après un début réussi l’été dernier, Boots ramène le Skincare Edit – et il contient des produits de soin de la peau encore plus excitants qu’auparavant.

Ci-dessous, nous avons répertorié tout ce que vous pouvez vous attendre à trouver dans votre Skincare Edit qui ne manquera pas de raviver la peau d’hiver.

Soins de la peau des bottes Modifier

Pâte hydratante pour la peau No7 Laboratories – d’une valeur de 18 £

Cette pâte hydratante pour la peau est un traitement de nuit nourrissant créé pour traiter la peau sèche et tiraillée en aidant à soutenir la barrière d’hydratation cutanée.

Dès la première utilisation, le réveil jusqu’à la peau repulpée et rosée qui rebondit.

Combinant le coup de pouce d’un masque facial avec l’efficacité d’un traitement transformant la peau pour vous donner de meilleurs résultats que ce que vous pensiez possible avec les seuls soins de la peau.

L’Oréal Paris Revitalift Filler Ampoules repulpantes d’acide hyaluronique – d’une valeur de 19,99 £

Après une utilisation, la peau est plus ferme et plus souple. Après 7 ampoules, la peau est revitalisée, plus ferme, plus ferme et plus rebondissante.

L’acide hyaluronique est un ingrédient de soin de la peau de référence, en aidant à repulper, lisser et hydrater intensément la peau.

Contenant également de la vitamine B5, c’est un nutriment essentiel au pouvoir apaisant, qui aide à revitaliser la peau.

Cette essence hautement concentrée est scellée jusqu’à son utilisation pour préserver les bienfaits et la fraîcheur de la formule.

Tube aux fraises Carmex – d’une valeur de 3 £

Souffrez-vous de lèvres sèches et gercées? Eh bien, Carmex est là pour vous aider. Appliquez simplement généreusement et uniformément aussi souvent que nécessaire. Surtout avant et après l’exposition au soleil, au vent ou aux basses températures – nous aimons aussi le parfum de fraise.

Crème pour le visage Eucerin Dry Skin Relief – d’une valeur de 11 £

Cette crème pour le visage est une crème hydratante quotidienne légère et douce pour les peaux sèches à très sèches.

Il hydrate la peau sèche, en utilisant deux composés naturels, l’urée et le lactate, qui aident à retenir et à retenir l’humidité naturelle de la peau – aidant à réduire la sensation de tiraillement et le visage à une sensation de douceur et de souplesse.

Crème pour les mains au chanvre Burt’s Bees – d’une valeur de 9,99 £

Cette crème pour les mains est parfaite pour restaurer l’hydratation de la peau sèche. Il a été formulé avec de l’huile de graines de chanvre, qui est riche en vitamine E et possède l’équilibre optimal des acides gras essentiels oméga-3 et oméga-6. Cette crème riche pénètre rapidement et n’est pas grasse, tout en offrant une hydratation intense.

Des huiles supplémentaires et des beurres rétablissant l’humidité sont également mélangés à ce produit pour laisser les mains douces, souples et saines. Il y a aussi un parfum de verveine fraîche et de basilic pour animer les sens.

Masque en feuille pour le visage à l’acide hyaluronique + collagène Skin Republic – d’une valeur de 4,99 £

Ce masque en feuille activateur de jeunesse a une puissante formulation anti-âge qui cible les ridules, les rides et la perte de fermeté.

L’acide hyaluronique super hydratant fournit une hydratation durable et aide à augmenter les niveaux de collagène naturel pour une peau liftée, lisse et d’apparence plus jeune.

Eau de bronzage Isle Of Paradise en taille moyenne – d’une valeur de 9,99 £

Cette eau autobronzante aux actifs correcteurs de couleur a également une base verte pour un éclat naturel et doré sans stries, sans odeurs ni tons orangés. Que ce soit pour une sortie au supermarché en lock-out ou pour une date Zoom, Isle of Paradise est là pour vous. Formulé avec le Complexe Superbalance pour réduire les rougeurs et calmer la peau.

En tant que première destination beauté pour tout ce qui concerne les soins de la peau, Boots abrite plus de 150 marques de soins de la peau – tout stockant sous un même toit. Les clients peuvent s’attendre à des produits haut de gamme hautement performants ou à des marques abordables basées sur des ingrédients.

Êtes-vous tenté de vous offrir ce coffret de soin? Ou peut-être l’envoyer à quelqu’un d’autre? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.