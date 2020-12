En septembre, Boots et No7 ont créé un programme de recyclage, qui a désormais recyclé plus d’une tonne de plastique en un peu moins de deux mois. L’initiative a vu plus de 30 000 clients s’inscrire pour participer au programme et ils ont recyclé plus de 100 000 produits vides. Le meilleur de tous? Les clients sont récompensés par un petit merci de Boots.

Le programme de premier sur le marché permet aux clients de recycler les produits vides de santé, de beauté et de bien-être (même les marques non stockées chez Boots), les clients recevant 5 £ de points Boots Advantage Card lorsque cinq produits sont déposés. Le dentifrice, le mascara et le lavage des mains figuraient parmi les principaux produits déposés, et No7, les marques propres Colgate et Boots ont été les marques les plus recyclées. Les clients peuvent s’inscrire au programme via la technologie Scan2Recycle.

Pour trouver la banque de recyclage la plus proche, visitez le site Web de Boots.







Les produits déposés ont été envoyés au partenaire de recyclage de Boots, ReWorked, où ils ont déjà été transformés en nouveaux articles tels que des conteneurs de stockage réutilisables qui sont maintenant utilisés dans les entrepôts de Boots.

Est-ce que c’est bon?







Engagé à devenir une entreprise plus durable, le programme est disponible dans 50 magasins Boots à travers le pays. Les magasins sont restés ouverts tout au long du verrouillage pour que les clients puissent continuer à magasiner et recycler en toute confiance, avec des mesures de sécurité en place pendant la pandémie. Les clients Boots du centre commercial Fosse Park de Leicester ont recyclé le plus de produits (5 588), suivis de près par le magasin Sedley Place de Londres (4 911) et le magasin North Street de Brighton (4 732).







Joanna Rogers, directrice commerciale et vice-présidente, Beauté et cadeaux chez Boots UK, a déclaré: «Nos clients sont plus conscients que jamais de leur impact sur l’environnement et prennent des mesures proactives pour atténuer ce problème. Chez Boots, nous nous mettons constamment au défi d’en faire plus et, dans le cadre de notre engagement à devenir une entreprise plus durable, nous sommes ravis de voir l’impact que ce programme a eu en si peu de temps.

Récemment, Boots a annoncé avoir retiré 2020 tonnes de plastique de sa gamme de cadeaux de Noël et lancé des coupes menstruelles, des tampons et des lingettes biodégradables à base de plantes. L’année dernière, il est devenu le premier détaillant national de pharmacies, de produits de santé et de beauté au Royaume-Uni à passer aux sacs en papier non blanchi (brun), remplaçant les sacs en plastique dans ses 2465 magasins. En 2018, Boots a signé le UK Plastics Pact, un partenariat unique pour les entreprises du Royaume-Uni avec l’ambition de travailler en collaboration pour transformer le secteur britannique de l’emballage en plastique d’ici 2025.

No7 vise à avoir des emballages 100% recyclables pour tous les produits d’ici 2025 et a déjà commencé à modifier les présentoirs cosmétiques, les rendant 42% plus écoénergétiques.

Alors qu’est-ce que tu attends? Lors de votre prochaine visite à la pharmacie de la rue principale, pourquoi ne pas recycler vos anciens produits et vous offrir quelque chose de nouveau?