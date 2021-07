Bootleg Fire dans l’Oregon se développe; Dixie et les incendies de Tamarack se développent en Californie

L’énorme Bootleg Fire de l’Oregon, maintenant d’une superficie de 616 milles carrés, n’était contenu qu’à 32% mercredi matin.

Au total, 78 grands incendies de forêt brûlent dans 13 États, la plupart dans l’ouest des États-Unis

Les conditions sèches, la sécheresse et les vagues de chaleur record ont toutes créé les conditions pour provoquer de tels incendies.

Le plus grand incendie de forêt du pays s’est développé mercredi alors que la fumée de dizaines d’incendies dans l’Ouest s’est propagée à travers le pays.

Le gigantesque incendie Bootleg de l’Oregon, à 617 milles carrés, était contenu à 32% mercredi matin. L’incendie a ravagé la partie sud de l’État, s’étendant jusqu’à 4 milles par jour, poussé par des rafales de vent et un temps extrêmement sec qui ont transformé les arbres et les sous-bois en poudrière.

L’incendie dans la forêt nationale de Fremont-Winema a fusionné avec un incendie plus petit mardi, et il a percé à plusieurs reprises un périmètre de terre sans arbres et de produits ignifuges destinés à arrêter sa progression.

« Nous sommes là-dedans aussi longtemps qu’il le faudra pour confiner ce monstre en toute sécurité », a déclaré le commandant de l’incident, Rob Allen.

Avec au moins 70% des incendies dans l’Oregon provoqués par l’activité humaine, une interdiction des feux de camp entrera en vigueur jeudi dans tous les parcs et forêts gérés par l’État à l’est de l’Interstate 5, a annoncé le département des Forêts de l’État dans un communiqué de presse.

La nouvelle restriction vise à préserver les ressources de lutte contre les incendies déjà contestées de l’État pour « les grands incendies existants ainsi que les nouveaux incendies qui pourraient survenir », a déclaré le département.

Des interdictions de feu dans les forêts nationales de Mount Hood, Gifford Pinchot et Willamette ont été émises dès le 1er juillet pour empêcher la propagation des incendies au cours du week-end du quatrième. Depuis lors, près d’un demi-million d’acres ont brûlé dans l’Oregon.

« Cela ne va pas revenir à la normale de sitôt », a déclaré mardi Doug Grafe, chef de la protection contre les incendies chez ODF, lors d’une conférence de presse.

Au moins 2 000 maisons ont été évacuées lors de l’incendie et 5 000 sont menacées. Au moins 70 maisons et plus de 100 dépendances ont pris feu.

« Je qualifierais cette saison des incendies jusqu’à présent d’historique en termes de quantité de ressources que nous avons déployées, combien de fois nous avons déployé – sur une période de trois semaines, nous nous sommes mobilisés pour six conflagrations – et c’est le mobilisation la plus ancienne et la plus importante à ce jour », a déclaré mardi à CNN Mariana Ruiz-Temple du bureau du commissaire des incendies de l’Oregon.

Au total, 78 grands incendies de forêt brûlent dans 13 États, la plupart dans l’ouest des États-Unis, a déclaré mercredi le National Interagency Fire Center, affectant plus de 1,3 million d’acres de terres. C’est une zone plus grande que Rhode Island.

« Plus de 20 700 pompiers forestiers et personnel de soutien sont affectés aux incidents », a déclaré le NIFC.

Les incendies se sont multipliés des deux côtés de la Sierra Nevada en Californie. Dans le comté d’Alpine, l’incendie de Tamarack a provoqué l’évacuation de plusieurs communautés et a atteint 61 miles carrés sans confinement alors qu’il traversait les frontières de l’État jusqu’au Nevada. L’incendie de Dixie, près du site de l’incendie mortel de Paradise en 2018, mesurait plus de 90 milles carrés et menaçait de minuscules communautés de la région de Feather River Valley.

Les conditions sèches, la sécheresse et les vagues de chaleur record ont toutes créé des conditions propices à de tels incendies. Le changement climatique a rendu l’Ouest beaucoup plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années et est susceptible de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Les prévisions pour mercredi dans l’Ouest n’étaient pas bonnes : « Une sécheresse extrême, des vents en rafales et la menace persistante d’éclairs secs pourraient créer un temps d’incendie élevé à critique », a déclaré le National Weather Service.

« Ces conditions s’étendent du nord de la Sierra Nevada et du Grand Bassin au nord des Rocheuses, où des veilles météorologiques d’incendie et des avertissements de drapeau rouge ont été émis », a déclaré le service météorologique.

Tony Galvez a fui mardi l’incendie de Tamarack en Californie avec sa fille à la dernière minute et a découvert que sa maison avait disparu.

« J’ai perdu toute ma vie, tout ce que j’ai jamais eu. Les enfants sont ce qui va compter », a-t-il déclaré en répondant aux appels de ses proches. « J’ai eu trois adolescents. Ils vont rentrer chez eux dans un paysage lunaire.

Collaborateurs : Wesley Lapointe, Salem Statesman Journal; The Associated Press