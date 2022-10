Boostez votre Wi-Fi avec un routeur maillé Eero Pro pour 75 $

Laissez les zones mortes, les abandons et la mise en mémoire tampon avec un routeur maillé mise à niveau. Remplacer votre ancien routeur Wi-Fi par un routeur maillé peut vous aider à vous assurer d’avoir une connexion Internet fiable dans toute votre maison. Et en ce moment chez Woot, vous pouvez obtenir jusqu’à trois pour 75 $ chacun – c’est une économie de 53 %. Cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks, alors assurez-vous de passer votre commande le plus tôt possible.

Le routeur maillé Eero Pro d’Amazon remplace votre routeur Wi-Fi traditionnel pour une meilleure couverture dans toute votre maison. Il suffit d’un routeur Eero Pro pour amplifier votre signal, mais vous pouvez le coupler avec un autre Eero Pro ou Eero Beacon pour ajouter une couverture uniforme si nécessaire. Il convient de noter qu’Eero Pro est également rétrocompatible avec les routeurs Eero de première génération.

Ce routeur est doté de la technologie tri-bande et de deux ports Ethernet gigabit pour vous aider à connecter facilement vos appareils préférés ou des routeurs Eero Pro supplémentaires pour obtenir les vitesses les plus rapides possibles. La configuration de votre nouveau routeur ne prend que quelques minutes, et une fois que c’est fait, vous pouvez gérer votre Wi-Fi via l’application mobile. Eero Pro se met également automatiquement à jour pendant la nuit, vous protégeant ainsi des dernières fonctionnalités et fonctionnalités de sécurité.

