Boostez votre cœur : chaque mouvement compte

Résumé: Une étude récente a révélé qu’une activité modérée à vigoureuse tout au long de la journée est considérablement bénéfique pour la santé cardiaque par rapport à un comportement sédentaire.

En analysant les données de plus de 15 000 personnes, la recherche a identifié une hiérarchie de mouvements quotidiens affectant les indicateurs de santé cardiaque. De petits changements, comme remplacer la position assise par une activité légère, peuvent améliorer les paramètres cardiaques, l’intensité des mouvements jouant un rôle crucial.

Cette étude met l’accent sur les approches personnalisées pour augmenter l’activité quotidienne pour des bienfaits cardiovasculaires.

Faits marquants:

L’étude a utilisé des appareils portables pour mesurer l’activité quotidienne et son impact sur les indicateurs de santé cardiaque dans cinq pays. Remplacer seulement 30 minutes de comportement sédentaire par une activité modérée peut entraîner des améliorations mesurables de l’IMC et du tour de taille. La recherche suggère que les recommandations d’activités personnalisées peuvent constituer des moyens appropriés d’améliorer la santé cardiaque des individus.

Source: UCL

L’étude, soutenue par la British Heart Foundation (BHF) et publiée dans le Journal européen du cœur, est le premier à évaluer comment les différents schémas de mouvement au cours d’une journée de 24 heures sont liés à la santé cardiaque. Il s’agit de la première preuve issue du consortium international Prospective Physical Activity, Sitting and Sleep (ProPASS).

Les maladies cardiovasculaires, qui désignent l’ensemble des maladies du cœur et de la circulation, sont la première cause de mortalité dans le monde. En 2021, elle était responsable d’un décès sur trois (20,5 millions), la maladie coronarienne étant à elle seule la principale cause de mortalité. Depuis 1997, le nombre de personnes vivant avec une maladie cardiovasculaire dans le monde a doublé et devrait encore augmenter.

Dans cette étude, des chercheurs de l’UCL ont analysé les données de six études, portant sur 15 246 personnes de cinq pays, pour voir comment le comportement en matière de mouvement tout au long de la journée est associé à la santé cardiaque, mesurée par six indicateurs courants. Chaque participant a utilisé un appareil portable sur sa cuisse pour mesurer son activité tout au long de la journée de 24 heures et a fait mesurer sa santé cardiaque.

Les chercheurs ont identifié une hiérarchie de comportements qui composent une journée typique de 24 heures, le temps consacré à une activité modérée à vigoureuse étant le plus bénéfique pour la santé cardiaque, suivi d’une activité légère, de la position debout et du sommeil, par rapport aux effets néfastes d’un comportement sédentaire.

L’équipe a modélisé ce qui se passerait si un individu modifiait chaque jour pendant une semaine diverses quantités d’un comportement par un autre, afin d’estimer l’effet sur la santé cardiaque pour chaque scénario. En remplacement d’un comportement sédentaire, seulement cinq minutes d’activité modérée à vigoureuse ont eu un effet notable sur la santé cardiaque.

Pour une femme de 54 ans ayant un IMC moyen de 26,5, par exemple, un changement en 30 minutes se traduit par une diminution de 0,64 de l’IMC, soit une différence de 2,4 %. Remplacer 30 minutes quotidiennes de temps assis ou couché par un exercice modéré ou vigoureux pourrait également se traduire par une diminution de 2,5 cm (2,7 %) du tour de taille ou une diminution de 1,33 mmol/mol (3,6 %) de l’hémoglobine glyquée.4.

Le Dr Jo Blodgett, premier auteur de l’étude de l’UCL Surgery & Interventional Science et de l’Institute of Sport, Exercise & Health, a déclaré : « Le grand point à retenir de notre recherche est que même si de petits changements dans la façon dont vous bougez peuvent avoir un effet positif sur le cœur la santé, l’intensité des mouvements comptent.

“Le changement le plus bénéfique que nous avons observé a été le remplacement de la position assise par une activité modérée à vigoureuse – qui peut être une course, une marche rapide ou la montée d’escaliers – essentiellement toute activité qui augmente votre fréquence cardiaque et vous fait respirer plus vite, même pendant une minute ou deux. .»

Les chercheurs ont souligné que même si le temps passé à faire une activité vigoureuse était le moyen le plus rapide d’améliorer la santé cardiaque, il existe des moyens d’en bénéficier pour les personnes de toutes capacités. Seulement, plus l’intensité de l’activité est faible, plus il faut de temps pour commencer. avoir un avantage tangible.

Utiliser un bureau debout quelques heures par jour au lieu d’un bureau assis, par exemple, est un changement sur une durée relativement importante mais qui pourrait également s’intégrer assez facilement dans une routine de travail car il ne nécessite pas de temps. engagement.

Il a également été constaté que ceux qui sont les moins actifs tirent le plus grand bénéfice du passage d’un comportement sédentaire à un comportement plus actif.

Le professeur Emmanuel Stamatakis, co-auteur principal de l’étude du Centre Charles Perkins et de la Faculté de médecine et de santé de l’Université de Sydney, a déclaré : « Une nouveauté clé du consortium ProPASS est l’utilisation d’appareils portables qui différencient mieux les types de problèmes physiques. activité et posture, nous permettant d’estimer les effets sur la santé de variations même subtiles avec une plus grande précision.

Bien que les résultats ne puissent pas déduire un lien de causalité entre les comportements de mouvement et les résultats cardiovasculaires, ils contribuent à un nombre croissant de preuves liant une activité physique modérée à vigoureuse sur 24 heures à de meilleurs indicateurs de graisse corporelle.

D’autres études à long terme seront cruciales pour mieux comprendre les associations entre le mouvement et les résultats cardiovasculaires.

Le professeur Mark Hamer, co-auteur principal de l’étude de l’UCL Surgery & Interventional Science et de l’Institute of Sport, Exercise & Health, a déclaré : « Même s’il n’est pas surprenant que devenir plus actif soit bénéfique pour la santé cardiaque, quoi de neuf dans ce domaine ? L’étude considère une gamme de comportements tout au long de la journée de 24 heures.

“Cette approche nous permettra à terme de fournir des recommandations personnalisées pour rendre les gens plus actifs d’une manière qui leur convient.”

James Leiper, directeur médical associé de la British Heart Foundation, a déclaré : « Nous savons déjà que l’exercice peut avoir de réels avantages pour votre santé cardiovasculaire et cette recherche encourageante montre que de petits ajustements à votre routine quotidienne pourraient réduire vos risques de crise cardiaque ou de crise cardiaque. accident vasculaire cérébral.

« Cette étude montre que remplacer ne serait-ce que quelques minutes de position assise par quelques minutes d’activité modérée peut améliorer votre IMC, votre taux de cholestérol, votre tour de taille et avoir de nombreux autres avantages physiques.

« Être actif n’est pas toujours facile, et il est important d’apporter des changements que vous pourrez suivre à long terme et que vous apprécierez – tout ce qui augmente votre fréquence cardiaque peut vous aider.

« Incorporer des « collations d’activité », comme marcher tout en répondant à des appels téléphoniques, ou régler une alarme pour se lever et faire des sauts d’étoiles toutes les heures, est une excellente façon de commencer à intégrer une activité dans votre journée, pour vous habituer à vivre une vie saine. , mode de vie actif.

Financement: Cette recherche a été financée par la British Heart Foundation.

À propos de cette actualité sur la recherche sur les maladies cardiovasculaires

Auteur: Matt Midgley

Source: UCL

Contact: Matt Midgley – UCL

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Les résultats paraîtront dans Journal européen du cœur