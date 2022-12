Boosters Omicron plus faibles contre la sous-variante BQ.1.1

Selon une nouvelle étude de laboratoire, les injections de Covid conçues pour protéger contre la variante omicron déclenchent une réponse immunitaire plus faible contre la sous-variante BQ.1.1 qui émerge rapidement que la souche auparavant dominante.

Scientifiques de la branche médicale de l’Université du Texas, jeUne étude publiée en ligne mardi dans Nature Medicineont constaté que les injections de rappel fonctionnaient bien contre la sous-variante BA.5 qu’elles étaient conçues pour cibler.

Mais les boosters n’ont pas déclenché de réponse robuste face à BQ.1.1, ont découvert les scientifiques. Les anticorps étaient environ quatre fois plus faibles contre BQ.1.1 par rapport à BA.5. Ces anticorps neutralisants empêchent le virus responsable du Covid-19 d’envahir les cellules humaines.

Les personnes ayant des antécédents d’infection qui ont reçu un rappel omicron ont cependant eu une réponse plus forte à BQ.1.1. Les anticorps qui neutralisent BQ.1.1 étaient près de quatre fois plus élevés dans ce groupe par rapport aux individus sans antécédents d’infection qui ont fait face à la sous-variante, ont découvert les scientifiques.

Environ 42% des adultes aux États-Unis ont des antécédents d’infection, selon une étude publiée la semaine dernière par les Centers for Disease Control and Prevention. Les résultats étaient basés sur des échantillons de sang d’adultes prélevés d’août 2021 à mai 2022.

La sous-variante Omicron BQ.1.1 semble en passe de devenir la variante dominante aux États-Unis. Elle représente actuellement environ 32 % des infections aux États-Unis, selon les données de surveillance du CDC. Omicron BA.5, en revanche, représente désormais environ 14% des nouvelles infections.

Les boosters ont été les plus faibles contre la sous-variante XBB.1, ont découvert les scientifiques. Les anticorps étaient plus de huit fois plus faibles contre XBB.1 que contre omicron BA.5. Cependant, les personnes ayant des antécédents d’infection qui reçoivent le rappel avaient trois fois plus d’anticorps contre XBB.1 que les personnes sans antécédents de Covid, selon l’étude.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré le mois dernier que la protection fournie par les boosters avait quelque peu diminué contre BQ.1.1, mais qu’elle diminuait plusieurs fois contre XBB.

“Donc, vous pouvez vous attendre à une certaine protection, mais pas à la protection optimale”, a déclaré Fauci aux journalistes lors d’un point de presse à la Maison Blanche avant les vacances de Thanksgiving.

L’étude du Texas a examiné des échantillons de sang de 29 personnes sans antécédents d’infection qui ont reçu le rappel omicron ; 23 échantillons provenant de personnes ayant reçu le rappel qui avaient des antécédents d’infection ; et 25 personnes qui ont reçu une quatrième dose du vaccin original.

Les échantillons ont été prélevés 14 à 32 jours après le rappel omicron et 23 à 94 jours après la quatrième dose du vaccin original.