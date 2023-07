Booster la productivité en Asie : les avantages économiques de l’IA générative

Cette année, Microsoft a mandaté la société mondiale de conseil en technologie Access Partnership, en collaboration avec des partenaires locaux, notamment l’Analytics Association of the Philippines, la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI) et le Center for Global Communications (GLOCOM) au Japon, pour mener des recherches au niveau national sur l’impact économique potentiel de l’IA générative en Asie. La recherche estime une augmentation potentielle de la capacité de production de 621 milliards de dollars américains en Inde, 1,1 billion de dollars américains au Japon et 79,3 milliards de dollars américains rien qu’aux Philippines, avec des études en cours en Malaisie, en Indonésie et en Corée du Sud. Ces conclusions par pays sont cohérentes avec d’autres études mondiales – par exemple, un rapport récent de McKinsey estime que l’IA générative pourrait ajouter jusqu’à 4,4 billions de dollars américains par an à l’économie mondiale.

La croissance économique potentielle est si importante parce que l’IA générative a des implications pour la plupart des types de travail : son impact peut être considéré comme comparable à celui de la numérisation en général, plutôt qu’à celui d’un produit spécifique. En particulier, cette énorme injection de productivité proviendra de trois canaux : le potentiel de l’IA générative pour libérer la créativité, accélérer la découverte et améliorer l’efficacité.

Bien que nous ne puissions pas prédire l’avenir, il est probable que l’IA générative servira de « copilote » qui augmentera la capacité des personnes à remplir leurs rôles, entraînant ainsi une évolution des tâches au sein des rôles plutôt que de supprimer complètement des emplois. Par exemple, la recherche Access Partnership prévoit que 45 % des travailleurs en Inde utiliseront potentiellement l’IA générative pour jusqu’à 20 % de leurs activités professionnelles régulières.

Alors, quelles sont exactement les implications potentielles pour les industries, les emplois et les compétences ?

Libérer la créativité

Considérez-le comme une mise à jour numérique sur la Renaissance. Compte tenu de la capacité de l’IA générative à fournir des sorties dans une variété de formats (texte, images, vidéo, audio, code informatique et données synthétiques), l’Asie est susceptible de voir une explosion de nouveaux contenus. « Alors que l’innovation continuera d’avoir besoin d’une étincelle humaine, l’IA générative peut jouer un rôle dans le soutien du processus créatif », déclare Ahmed Mazhari, président de Microsoft Asia.

En apprenant à partir de grandes quantités de données d’entrée, l’IA générative peut aider à créer de nouveaux contenus ou simplement à réduire le temps et les coûts liés à la conceptualisation. La technologie a le potentiel d’ouvrir de nouvelles possibilités et de nouveaux cas d’utilisation dans des domaines tels que le journalisme, le milieu universitaire, les arts créatifs, le marketing et la conception de produits, du journaliste cherchant à trouver rapidement des idées d’articles, au stratège de marque qui réfléchit à des concepts et au chercheur qui cherche pour un brouillon à affiner et à personnaliser. Les utilisations de l’industrie abondent déjà : Coca-Cola, par exemple, a annoncé l’utilisation de l’IA générative pour créer des textes publicitaires personnalisés à grande échelle, tandis que Deloitte a constaté une augmentation de 20 % de la vitesse de développement du code.

L’IA générative est également destinée à dynamiser l’économie des concerts et l’entrepreneuriat en solo. Par exemple, en Inde, où le nombre de créateurs individuels est déjà en hausse, une enquête menée auprès de plus de 1 600 indépendants a révélé que 47 % utilisaient régulièrement des outils d’IA générative et plus de 50 % signalaient un impact positif sur leur productivité. Pendant ce temps, alors que les Philippines s’efforcent de devenir la première économie créative d’Asie d’ici 2030, l’IA générative peut jouer un rôle clé dans la professionnalisation du travail des indépendants du pays.

Accélération de la découverte

La deuxième façon dont l’IA générative peut avoir un impact économique majeur est d’accélérer le processus de découverte scientifique et éducative. Cela pourrait inclure la réduction du coût de la recherche – les capacités de la technologie à interroger de vastes ensembles de données, par exemple, peuvent aider à développer et à tester des hypothèses rapidement et de manière plus rentable. Cela, à son tour, peut réduire le temps nécessaire à la conception de nouveaux médicaments de quelques années à quelques semaines.