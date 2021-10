Booster jab tous les 6 mois ? 1,5 mn d’Israéliens doublement dosés et récupérés perdent leurs privilèges Green Pass alors que des règles plus strictes de Covid-19 entrent en vigueur

Au moins 1,5 million d’Israéliens ont perdu leurs laissez-passer verts lorsque les nouvelles règles sont entrées en vigueur dimanche, selon le Jerusalem Post, tandis que la Douzième chaîne estimait le nombre à près de 2 millions. Les personnes éligibles ont reçu un certificat de remplacement.

Les nouvelles directives stipulent qu’une personne ne conserve son statut immunitaire que pendant six mois après avoir reçu sa deuxième ou sa troisième dose de vaccin. Ceux qui ont une immunité naturelle obtiennent également un laissez-passer, mais doivent recevoir un vaccin six mois après leur rétablissement – ​​ou perdre le privilège.

Ceux qui ne sont ni guéris ni vaccinés, y compris les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles au vaccin, peuvent obtenir un laissez-passer limité de 7 jours après un test PCR négatif. Les résultats d’un test rapide d’antigène ne seront valables que pendant 24 heures.

Le Green Pass est un certificat numérique qui permet aux Israéliens de visiter les bars, restaurants, piscines et autres lieux, ainsi que tous les événements intérieurs ou extérieurs de plus de 100 personnes. Les enfants de moins de trois ans sont exonérés.

Cependant, des responsables israéliens ont récemment été surpris à admettre que dans de nombreuses situations, le système de laissez-passer n’est pas « justifié médicalement » mais existe pour faire pression sur plus de citoyens pour qu’ils se fassent vacciner. Israël a en effet largement dominé le monde en matière de vaccinations et de rappels. Sur une population d’environ 9,2 millions d’habitants, plus de 5,6 millions d’Israéliens ont été vaccinés avec deux doses et près de 3,5 millions ont déjà reçu leur troisième vaccin vendredi.

Le débat sur les injections de rappel s’est intensifié à l’échelle mondiale, car un nombre croissant de preuves indique que l’immunité induite par le vaccin diminue avec le temps, certaines recherches suggérant que la mutation de la variante Delta peut expliquer le déclin de la protection.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a rejeté l’appel de la Maison Blanche à les autoriser à la population adulte en général, ne le recommandant qu’aux personnes âgées. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont allés plus loin en élargissant l’avis de rappel à « ceux qui se trouvent dans des milieux professionnels et institutionnels à haut risque. »

Mais les autorités israéliennes ont doublé leurs efforts, non seulement en déployant des boosters pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, mais aussi en laissant entendre que d’autres boosters tous les six mois pourraient faire partie de « la vie à partir de maintenant ».

