Boostée par les médailles d’haltérophilie, l’Université Kaviyatri Bahinabai Chaudhuri North Maharashtra monte en tête du décompte des médailles le jour 1

Les Jeux universitaires de Khelo India ont débuté aujourd’hui par une grande cérémonie d’ouverture au stade Kanteerva de Bengaluru. La journée a été riche en événements sportifs avec huit médailles à gagner dans deux disciplines.

Six d’entre eux étaient disponibles dans l’haltérophilie masculine et féminine garantissant qu’il y aurait du mouvement sur le tableau des médailles. Et l’Université Kavyatri Bahinabai Chaudhuri North Maharashtra a saisi leur moment, les grands gagnants de la journée, décrochant l’or et l’argent chez les hommes pour monter au sommet du tableau des médailles. Mahajan Govinda Sunil a remporté l’or dans la catégorie des 61 kg, après qu’Uday Anil Mahajan ait remporté l’argent dans la catégorie des 55 kg.

Alors que leurs médailles sont arrivées plus tard dans l’après-midi, Komal Kohar, de l’Université Maharshi Dayanand, a lancé la course, surclassant ses rivales avec facilité pour remporter l’or dans la catégorie féminine d’haltérophilie de 45 kg.

Kohar, médaillée d’or aux Jeux de la jeunesse de Khelo India 2020 et médaillée d’argent à la première édition des Jeux universitaires, a non seulement amélioré sa couleur de médaille, mais a également établi un nouveau record KIUG dans le processus. Le joueur de 20 ans de Sonepat a levé un combiné de 160 kg (arraché 70 kg, épaulé-jeté 90 kg) lors de l’épreuve.

Au stand de tir, une ronde de qualification tendue a vu Paarth Makhija de l’Université de Delhi, un spécialiste de Khelo India, en tête de liste, avec 628,6 points. En finale cependant, Makhija a été dominé par Maddineni Mahesh de l’Université KL 16-10. Gajanan Khandagle de l’Université Savitribhai Phule a terminé avec une médaille de bronze.

Dans la foulée, Mahesh a cité la bourse comme la motivation dont il avait besoin pour décrocher l’or. “C’est une réalisation très importante pour moi car mon collège avait vraiment besoin de cette victoire”, a-t-il déclaré. “J’avais droit à une bourse pour avoir remporté la médaille d’or, alors j’ai travaillé dur pour cela et je suis heureux de l’obtenir aujourd’hui.”

Mahesh a également crédité la plate-forme Khelo India pour avoir fait beaucoup pour les athlètes et encouragé une plus grande participation et stimulé le développement. “Le parrainage dans le cadre du programme Khelo India est une exigence indispensable pour le développement des athlètes, et cela nous motive à faire de notre mieux.”

Makhija a fait amende honorable dans l’épreuve par équipe pour remporter l’or au sein de l’équipe de l’Université de Delhi. Le trio de Shivansh Saini, Samarvir 628,4 et Makhija a tiré un total de 1875,3 points pour battre l’Université Savitribai Phule pour l’or.

C’était aussi le premier jour de la boxe avec 48 combats programmés tout au long de la journée dans différentes catégories de poids. Le point culminant est arrivé tôt dans la journée, alors que Vinka de l’Université de Kurukshetra a surclassé Shaheen Gill de l’Université Desh Bhagat pour remporter son match d’ouverture dans la catégorie 57-60 kg.

Vinka, boursière de Khelo India et athlète TOPS, a remporté l’or aux Championnats du monde de boxe jeunesse AIBA 2021 dans la catégorie des 60 kg.

Les premières médailles ont été décernées dimanche aux débutants de Mallakhamb. L’Université de Mumbai a remporté une compétition passionnante avec une marge de 0,12 point, battant l’Université Savitribai Phule à la deuxième place. L’Université Bundelkhand a remporté le bronze.

Les épreuves de natation commencent demain et tous les regards seront tournés vers l’athlète vedette, l’olympien Srihari Nataraj. Srihari sera en action dans le 50m nage libre en fin de journée. Rujuta Khade de l’Université de Shivaji sera également en action dans le 50 m nage libre pour les femmes.

Résultats

MUSCULATION

Femmes

Classe 45 kg : 1. Komal Kohar (Université Maharshi Dayanand) Arraché 70 kg, Épaulé-jeté 90 kg, 160 kg ; 2. Chandrika Tarafdar (Université Adamas) 64kg, 85kg, 147kg ; 3. Pratiksha Balu Sathe (Université Shivaji) 63 kg, 85 kg, 143 kg.

Classe 49 kg : 1. Sneha Soren (KIIT) 69 kg, 92 kg, 161 kg ; 2. Sarita Sunil Savant (Université Shivaji) 64, kg, 86 kg, 150 kg; 3. Shalu (Université de Kurukshetra) 67 kg, 82 kg, 149 kg.

Classe 55 kg : Ranmale Sakshi Mahesh (Université Shivaji) 73 kg, 93 kg, 166 kg ; 2. Pramila Krisani (Université de Berhampur) 71kg, 95kg, 166kg; 3. B Lakshmi (Université de Mangalore) 74kg, 87kg, 161kg.

Hommes

Classe 55 kg : 1. Vijay Maheshwari (Université Pandit Ravishankar Shukla) Arraché 100 kg, Épaulé-jeté 130 kg, 230 kg ; 2. Uday Anil Mahajan (Université Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra) 99kg, 128kg, 227kg; 3. Komal Maheshwari (Université Pandit Ravishankar Shukla) 98 kg, 127 kg, 225 kg.

Catégorie 61 kg : 1. Mahajan Govinda Sunil (Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University) 112 kg, 140 kg, 252 kg ; 2. Sagar Madar (belle université professionnelle) 109 kg, 135 kg, 244 kg ; 3. Rajendra Muduli (KIIT) 108 kg, 130 kg, 238 kg.

TOURNAGE

Hommes 10m carabine à air comprimé individuel (finale) : Maddineni Mahesh (Université de KL) 16 bt Paarth Makhija (Université de Delhi) 10 ; Médaille de bronze : Gajanan Khandagle (Université Savitribhali Phule, Pune).

Équipe masculine de carabine à air comprimé 10 m : 1. Université de Delhi (Shivansh Saini 618,3, Samarvir 628,4 et Paarth Makhija 628,6) 1 875,3 points ; 2. Université Savitribai Pule, Pune, 1873.1; 3. Université du Gujarat 1869.1.

VOLLEY-BALL

Hommes

Groupe A : MG University a battu l’Université de Mangalore 3-1 (25-27, 25-16, 25-20, 26-24) ; Université de Calicut contre Université Guru Nanak Dev 3-0 (25-20, 25-19, 31-29)

Groupe B : Université Kurukshetra contre Université Punjabi 3-1 (25-22, 37-35, 23-25, 25-18) ; Université SRM contre Université Adamas 3-0 (25-18, 25-17, 25-19)

Femmes

Groupe A : Université Bharathiar contre Université Punjabi 3-1 (25-27, 25-18, 25-17, 25-16) ; Université SRM bt Université de Mysore 3-1 (16-25, 26-24, 25-11, 25-23)

Groupe B : Punjab University bt MG University 3-2 (25-15, 27-25, 23-25, 23-25, 15-5) ; Université Adamas bt Université Himachal Pradesh 3-1 (25-21, 25-16, 21-25, 26-24)

BASKETBALL

Hommes

Groupe A : Jain University bt University of Mumbai 77-48

Groupe B : Université Jamia Islamia contre LNIPE 80-69

Femmes

Groupe B : Université de Kurukshetra contre Université du Panjab 59-48.

FOOTBALL

Groupe A : Annamalai University 4 (M Saritha 47′, 86′, P Santhiya 38′, R Miruthika 8′ OG) bt Bharathidasan University 0 ; Vidyasagar University 0 a fait match nul contre Madurai Kamaraj University 0

Groupe B : Guru Nanak Dev University 2 (Anjali C 40′, Mahima 45’+5′) bt Utkal University 1 (Biswojita 56′) ; Chaudhary Bansi Lal University 1 (Rajni 9′) bt Lovely Professional University 0

BADMINTON

Equipe Féminine :

Jain University bt University of Calcutta 3-0 (Raghu Mariswamy bt Subhodeep Mondal 21-10, 21-13 ; M Rohith bt Aditya Mondal 21-13, 19-21, 23-21 ; Raghu Mariswamy et Sai Pratheek bt Aditya Mondal et Suraj Chakraborti 21-16, 21-12)

Punjabi University contre LN Mithila University 3-0 (Maisnam Meiraba Luwang contre Ashif Kamal 21-15, 21-13 ; Ayush Raj Gupta contre Shubham Kumar 21-12, 21-7 ; Kapil Chaudhary et Ayush Raj Gupta contre Ashif Kamal et Om Prakash Rana 21-12, 17-21, 21-19)

Dibrugarh University bt University of Rajasthan 3-1 (Angshuman Gogoi bt Sanjay Kumawat 17-21, 21-11, 23-21 ; Lucas Borah a perdu contre Hariom Dulait 14-21, 11-21 ; Abhinab Gogoi et Angshuman Gogoi bt Ajay Choudhary et Sanjay Kumawat 19-21, 21-18, 21-13 ; Rajdeep Sarmah contre Devansh Saini 21-12, 21-19)

MDU Rohtak bt Shivaji University 3-0 (Ravi bt Aniruddha Mayekar 21-16, 21-19 ; Bharat Raghav bt Harshit Thakur 16-21, 21-16, 21-14 ; Pankaj et Ravi bt Akshay Kadam et Aniruddha Mayekar 15-21 , 21-18, 21-18)

SRM Institute of Science & Technology bt Ch Charan Singh University 3-0 (Rithvik Satish Sanjeevani bt Saharsh Mohan 21-17, 21-12 ; H Arunesh bt Bhavuk Dabas 21-15, 21-14 ; Mauryan Kathiravan et Arjun Krishnan bt Vazid Ali et Vivek Gupta 21-7, 21-11)

Université du Panjab bt Veer Bahadur Singh Université Purvanchal 3-1 (Hardik Makkar bt Junaid Ansari 21-14, 21-16; Aditya Gupta perdu contre Rajan Yadav 19-21, 17-21; Hardik Makkar et Kevin Chaen Chha Wong bt Tushar Gagneja et Piyush Kumar 21-15, 21-10 ; Mohit Singh et Prateek Srivastava 18-21, 21-13, 21-17)

MALLAKHAMB

Equipe masculine :

1. Université de Mumbai 123,85 (Pole Mallakhamb 41,05 ; Rope Mallakhamb 41,60 ; Hanging Mallakhamb 41,20) ; 2. Université Savitri Phule, Pune, 123,73 ; 3. Université Bundelkhand 116.05.

Les résultats d’hier

VOLLEY-BALL

Hommes:

Groupe A : Université de Calicut contre Université de Mangalore 3-0 (25-22, 25-20, 25-13) ; Université MG contre Université Guru Nanak Dev 3-1 (26-24, 25-19, 19-25, 25-20)

Femmes:

Groupe A : Université SRM contre Université Bharathiar 3-0 (25-19, 25-21, 25-11)

BASKETBALL

Hommes:

Groupe A : Université du Pendjab contre Université Maharashi Dayanand 113-73

MALLAKHAMB

Équipe masculine

Université de Mumbai 123,85 (Pôle 41,05, Corde 41,60, Pendaison 41,20); Université de Mangalore 113,75 (38,85, 37,75, 37,15) ; Université Sant Gadge Baba Amravati 109.90 (37.10, 36.30, 36.50); Université du Gondwana 109,68 (35,80, 35,83, 38,05)

