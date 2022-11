Boosté par le visa australien, Novak Djokovic “parfait” contre Andrey Rublev

Novak Djokovic a confirmé mercredi qu’il avait reçu un visa pour se rendre à Melbourne pour jouer à l’Open d’Australie 2023 après avoir raté le tournoi de cette année lorsqu’il a été expulsé en raison de son statut vaccinal.

“J’ai été très heureux d’apprendre la nouvelle hier. C’était un soulagement », a déclaré le Serbe après avoir battu Andrey Rublev lors de la finale de l’ATP à Turin.

“C’était évidemment un soulagement de savoir ce que moi et les personnes les plus proches de moi avons vécu cette année avec ce qui s’est passé en Australie et après l’Australie évidemment. Je ne pouvais pas recevoir de meilleures nouvelles à coup sûr, pendant ce tournoi également.

Mardi, les médias australiens ont rapporté que le gouvernement avait décidé d’accorder un visa au Serbe non vacciné, annulant une interdiction de trois ans après son expulsion du pays.

Le championnat de cette année a été éclipsé par le fait que Djokovic, neuf fois champion de l’Open d’Australie, a été envoyé dans un avion à la veille du concours après une bataille juridique à enjeux élevés sur son statut de visa.

“L’Open d’Australie a été mon Grand Chelem le plus réussi.” dit Djokovic. “J’ai fait certains des meilleurs souvenirs là-bas.”

Djokovic parlait après avoir obtenu une place dans les quatre derniers de la finale de fin de saison avec une victoire 6-4, 6-1 sur Rublev, sa deuxième victoire consécutive en autant de matches.

Il a dit que les nouvelles d’Australie avaient été un coup de pouce.

« Cela a-t-il affecté mon jeu aujourd’hui ? J’aimerais le croire. il a dit.

“Sachant que j’ai la clarté maintenant, ce que je fais hors saison, en commençant la saison en Australie, a bien sûr également soulagé une partie de la pression.”

– ‘Je veux gagner’ –

Il a brisé la résistance de Rublev en quelques matchs seulement après avoir pris le seul point de rupture que l’un ou l’autre des joueurs avait dans le premier set à 4-4.

Djokovic a servi le set, puis a exploité la frustration de Rublev pour briser à nouveau au début de la seconde alors qu’il menait 3-0 et roulait vers la victoire.

“L’un des meilleurs matchs que j’ai joué cette année, en particulier dans le deuxième set. Juste un ensemble impeccable vraiment.

Après avoir battu Stefanos Tsitsipas lors de son premier match du Groupe Rouge lundi, le Serbe est assuré d’une place dans le dernier carré quel que soit son résultat de vendredi face à Daniil Medvedev.

“Je suis vraiment content d’avoir atteint les demi-finales”, a-t-il déclaré. “En même temps, je veux gagner ce match, gagner tous les matchs que je joue ici.”

Djokovic n’est classé que huitième au monde en partie parce qu’il a raté des tournois, dont l’Open d’Australie et l’US Open, en raison de son statut vaccinal.

“L’avantage de ne pas jouer beaucoup de tournois est que vous allez être plus frais que lorsque vous jouez beaucoup plus”, a-t-il déclaré. “J’ai eu plus de temps pour m’entraîner, pour m’entraîner.”

“Parfois, je souhaite que, pendant la saison de tennis professionnel masculin, nous ayons un peu plus de temps pour vraiment avoir ces blocs d’entraînement un peu plus longs, afin que vous puissiez vraiment travailler sur votre jeu et votre corps.”

“Je suis également à la position que je pense maintenant dans ma carrière où je suis en mesure de choisir les tournois que je joue et où je veux culminer, à quel moment de la saison.”

“Évidemment, j’ai raté beaucoup de grands tournois”, a-t-il déclaré. “Mais je peux dire que j’ai beaucoup appris cette année sur moi-même, sur le monde dans lequel je vis et sur certaines personnes qui se sont comportées d’une certaine manière envers moi tout au long de ce processus.

Stefanos Tsitsipas a battu Daniil Medvedev 6-3, 6-7 (11/13), 7-6 (7/1) en fin de match, éliminant le Russe.

Le joueur grec qui a été champion en 2019 jouera désormais pour une place en demi-finale vendredi face à Andrey Rublev.

Medvedev a servi pour le match à 5-4 dans le troisième set mais a raté sa chance et s’est ensuite flétri à 7-1 lors de l’éventuel tie-break.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici