Boost pour les événements majeurs, y compris les festivals de football et de musique de Premier League, car «aucune épidémie substantielle» de Covid n’a été trouvée

Les FUTURS matchs de football de Premier League et les grands événements musicaux ont reçu aujourd’hui un coup de pouce bien nécessaire, car les résultats des événements pilotes n’ont révélé «aucune épidémie substantielle» de Covid.

Seuls 28 cas ont été enregistrés parmi les 58 000 personnes présentes dans le cadre du programme gouvernemental de recherche sur les événements.

L’annonce d’aujourd’hui sera une bonne nouvelle pour les fans de football qui espèrent voir leur équipe jouer au football en personne la saison prochaine Crédit : Fonctionnalités Rex

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Sefton Park, à Liverpool, pour profiter du festival de musique en plein air Crédit : Reuters

L’événement pilote faisait partie du programme de recherche sur les événements Crédit : Getty

Les événements comprenaient les Brit Awards, la finale de la FA Cup et la finale de la Carabao Cup.

Sur les 28 cas trouvés, 11 ont été identifiés comme potentiellement infectieux lors d’un événement, tandis que 17 autres étaient potentiellement infectés au moment ou à peu près au moment d’un événement.

Le petit personnage sera une bonne nouvelle pour les fans de football qui espèrent voir leur équipe en action la saison prochaine.

C’est également une nouvelle encourageante pour les 60 000 fans qui souhaitent se rendre à Wembley pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020.

Les Brit Awards, qui ont réuni un public de 3 532 personnes, n’ont enregistré aucun cas de coronavirus dans le cadre du programme pilote d’événements en direct du gouvernement.

La cérémonie du 11 mai a marqué le retour de la musique live à l’O2 Arena de Londres après plus d’un an, et le premier événement musical en salle à grande échelle de 2021.

Le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) a publié les résultats le lendemain du jour où Andrew Lloyd Webber et d’autres acteurs de l’industrie du divertissement ont lancé une action en justice pour forcer le gouvernement à rendre ses conclusions publiques.

Les organisateurs d’événements s’attendaient à ce que les résultats du programme, qui a organisé des événements tests dans des lieux sportifs, musicaux et artistiques pour évaluer la sécurité des grands rassemblements pendant la pandémie, soient publiés la semaine dernière, mais la date a été repoussée.

Le rapport confirme que 28 cas de Covid-19 ont été enregistrés lors des neuf premiers événements de l’ERP – qui ont réuni 58 000 participants et comprenaient la finale de la Coupe Carabao et la finale de la FA Cup.

Un festival de musique d’une capacité de 6 100 places à Sefton Park à Liverpool le 2 mai a vu deux cas, tandis que la discothèque Circus, qui a accueilli près de 7 000 personnes sur deux nuits les 30 avril et 1er mai, a enregistré 10 cas.

Les contrôles de prévention des épidémies autour de la discothèque Circus ont bien fonctionné, a déclaré le DCMS, et l’événement a été signalé à titre préventif par les équipes de santé publique comme présentant des risques de transmission accrus.

Le rapport a conclu que les événements intérieurs et extérieurs comportent un risque de transmission, mais que les « points de pincement » où les participants peuvent se rassembler présentent un risque plus élevé.

Les participants avaient besoin d’un test de flux latéral négatif pour accéder aux événements et ont également été invités à passer un test PCR volontaire avant et après l’événement.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: « Notre programme de recherche sur les événements innovant et dirigé par la science nous aide à mieux comprendre comment le risque de transmission lors d’événements majeurs peut être efficacement atténué.

« Les résultats et les enseignements aideront les organisateurs d’événements à planifier pour un large public alors que nous passons à l’étape 4 de la feuille de route.

« Je tiens à remercier les conseillers en chef de ce programme Nicholas Hytner et David Ross, tous les organisateurs de l’événement, ainsi que les scientifiques et chercheurs pour leur travail important. »