Boost Infinite se lance en version bêta avec un forfait illimité de 25 $

Boost Mobile, propriété de Dish, a été parle de son intention de lancer un nouveau service postpayé rivaliser avec les trois grands transporteurs américains pendant des mois. Mercredi, il passe enfin à l’étape suivante en annonçant l’ouverture d’un programme bêta pour son service Boost Infinite.

Le nouveau service fonctionnera à 25 $ par mois et comprendra des appels, des SMS et 35 Go de données haut débit illimités (après quoi vous serez ralenti à la “vitesse 3G”). Si cela vous semble familier, cela devrait, comme Boost propose un plan similaire aux nouveaux utilisateurs qui passent à sa marque prépayée Boost Mobile depuis près d’un an.

La nouvelle version bêta d’Infinite se déroulera jusqu’à fin décembre, Dish prévoyant un lancement plus généralisé du service pendant un certain temps au cours du premier trimestre 2023.

Dish ne divulgue pas le nombre de personnes qu’il acceptera dans la version bêta, mais il semble confiant qu’il atteindra les paramètres qu’il s’est fixés en interne. “Nous avons un chiffre que nous examinons … nous devrions l’atteindre vers la fin de l’année”, a déclaré à CNET Stephen Stokols, vice-président exécutif de la vente au détail sans fil pour Dish Wireless. “Il peut s’ajuster en fonction de la traction que nous obtenons. Mais encore une fois, nous cherchons à attirer suffisamment d’utilisateurs pour vraiment faire couler de l’eau dans le tuyau afin de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.”

Stokols note que la société a eu plus de personnes exprimant leur intérêt pour la version bêta que le nombre d ‘«espaces» disponibles que Dish a alloués pour son essai. “Donc, d’un point de vue bêta, nous allons être sursouscrits, j’en suis très confiant.”

Trois réseaux, un fournisseur

Connu depuis longtemps comme fournisseur de télévision par satellite, Dish a passé des années et des milliards de dollars à acquérir un précieux spectre sans fil et en 2020 acheté le Boost Mobile cédé marque lors de la fusion de T-Mobile avec Sprint. Cet accord, qui a été négocié en partie par le ministère de la Justice, a également accordé à Dish la possibilité d’utiliser le réseau 5G de T-Mobile pendant sept ans pendant qu’il développe son propre service.

L’année dernière, la société a conclu un accord avec AT&T pour permettre aux utilisateurs de Dish d’utiliser également le réseau d’AT&T pendant que Dish continuait à développer son propre réseau. La société a commencé à proposer son propre service 5G dans 120 villes, dont Las Vegas, Dallas et Nashville, plus tôt cette année. Le plat est visant à couvrir 70 % des États-Unis avec son service d’ici le 14 juin 2023ou il risque payer des milliards de pénalités et perdre du spectre.

En juin, la société a également a conclu un nouvel accord avec T-Mobile de continuer à utiliser son réseau, donnant aux utilisateurs sans fil de Dish la possibilité d’obtenir le service d’AT&T, de T-Mobile et du propre réseau de Dish avec un seul forfait. Cette approche des “trois réseaux” est une grande partie du discours de Dish, avec la page d’inscription précoce de la société vantant le “pouvoir des trois réseaux” alors qu’elle tente d’attirer les abonnés.

Pour la version bêta, les utilisateurs de Boost Infinite utiliseront les réseaux respectifs de T-Mobile ou d’AT&T. Mais l’objectif du transporteur pour le service au premier trimestre est de faire en sorte que les utilisateurs basculent dynamiquement entre les trois options en fonction de celle qui offre la meilleure expérience là où ils se trouvent. Si vous avez un appareil qui ne prend pas en charge le réseau de Dish (qui utilise une fréquence connue sous le nom de “Band 70” qui manque largement d’appareils en dehors de la dernière ligne iPhone 14), Stokols dit qu’il basculera entre les réseaux AT&T et T-Mobile.

“C’est toujours par définition mieux dans la plupart des cas que là où vous êtes aujourd’hui”, dit-il. “Dans tous les cas, parce que T-Mobile plus AT&T est meilleur que T-Mobile, ou juste AT&T ou juste Verizon.”

Boost insiste également sur son prix, qui pour une seule ligne à 25 $ en illimité serait considérablement moins cher que n’importe quel forfait proposé par les trois principaux opérateurs. “Nous allons juste après le service de base réel que les gens utilisent – voix, texte et données – et essayons d’éliminer toutes les conneries et de vous donner un prix inférieur de 50% ou plus à ce que vous payez aujourd’hui », dit Stokols.

Cependant, il n’y a pas d’avantages comme les services de streaming gratuits inclus dans le plan de Boost Infinite, et on ne sait pas quelles offres le fournisseur proposera pour les nouveaux appareils. La version bêta manquera également de tout type de forfaits familiaux, ce qui rapproche les prix des autres opérateurs de ceux de Boost. Stokols dit que les plans familiaux sont “sur la feuille de route”.

Quant au lancement d’une nouvelle marque dans un contexte de préoccupations économiques croissantes, le dirigeant de Dish y voit une opportunité. La société offre des garanties de prix pour aider à dissiper les craintes d’augmentation des prix. “Nous ajoutons cela parce qu’une partie de ce contre quoi nous allons nous positionner est l’inflation”, a déclaré Stokols.

“Nous jouons en fait sur le fait que les prix augmentent, mais pas les nôtres, vous obtenez le prix pour toujours.”