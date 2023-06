Boost Infinite ajoute la gamme iPhone 14, un nouveau plan Unlimited Plus à la sortie de la version bêta

Boost Infinite ajoute enfin les derniers iPhones. Vendredi, le transporteur appartenant à Dish Network annoncé qu’il commencera à vendre la gamme iPhone 14 d’Apple, lui donnant un autre appareil car il semble rivaliser avec AT&T, T-Mobile et Verizon.

Boost Infinite est la réponse de Dish aux trois opérateurs sans fil traditionnels, offrant un service postpayé par opposition à l’option prépayée pour laquelle sa marque sœur Boost Mobile est connue. Avec les nouvelles de vendredi, Dish retire également Boost Infinite de la version bêta et étend ses offres à partir d’un seul forfait illimité de 25 $ par mois pour inclure également une option « Illimité Plus » de 50 $ par mois.

Le forfait Plus de 50 $ par mois comprend les mêmes 30 Go de données haut débit et des appels et SMS illimités, mais comprend également des appels, des SMS et des données au Mexique et au Canada, ainsi que la possibilité d’appeler ou d’envoyer des SMS « plus de 200 destinations » depuis les États-Unis. .

Ceux qui ont le plan Plus pourront également obtenir un iPhone 14 gratuit sur Boost Infinite avec un échange d’un ancien téléphone, tant que cet ancien appareil s’allume, « fonctionne » et n’est pas perdu ou volé. Boost Infinite n’est pas vendu dans les magasins Boost Mobile, donc le transporteur vous enverra un kit d’échange aux utilisateurs.

Comme Verizon et AT&T, Boost Infinite vous obligera à rester avec le fournisseur pendant 36 mois, et ceux qui quittent avant la fin de cette période devront payer le solde restant dû sur les iPhones.

Semblable à son service Boost Mobile, Boost Infinite fonctionne sur une combinaison de réseaux sans fil qui comprend AT&T et T-Mobile ainsi qu’un nouveau réseau 5G en cours de construction par Dish. Ce dernier s’est engagé à construire un réseau sans fil depuis qu’il a acquis un Boost Mobile cédé à T-Mobile lors de sa fusion avec Sprint en 2020.

Bien que Boost offre un service sur les trois réseaux, la liste réelle des appareils pouvant accéder au réseau 5G de Dish reste extrêmement limitée. La gamme iPhone 14 prend techniquement en charge le spectre 5G de Dish (connu sous le nom de Band 70), mais le groupe n’a pas encore été activé dans les téléphones Apple.

Pour l’instant, les utilisateurs de Boost Infinite se connecteront au service sans fil d’AT&T et/ou de T-Mobile avec un porte-parole de Boost Infinite disant à CNET que l’opérateur « continuera à travailler avec Apple pour apporter ses excellents produits sur notre réseau ».

L’ajout de l’iPhone 14 à la gamme postpayée de Boost précède une semaine potentiellement chargée pour Dish. Le fournisseur de télévision par satellite est confronté à une date limite du 14 juin fixée par la FCC pour couvrir 70 % des États-Unis avec son réseau 5G.