Des essais cliniques pour le vaccin Oxford-AstraZeneca ont été réalisés en Afrique du Sud

L’Union africaine (UA) a obtenu 400 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le coronavirus pour le continent.

Avec les doses déjà réservées par l’UA et celles qui seront mises à disposition via le programme Covax soutenu par l’Organisation mondiale de la santé, cela porte le total pour l’Afrique à 1,27 milliard.

L’Afrique a besoin d’environ 1,5 milliard de doses pour immuniser 60% des habitants, seuil de l’immunité collective.

La plupart des pays n’ont pas commencé à vacciner, faute de fonds pour le faire.

Les initiatives pour les aider ont eu du mal à passer des commandes, les pays plus riches étant accusés d’acheter des vaccins en gros.

Plus tôt cette semaine, le principal expert sud-africain des coronavirus, Salim Abdool Karim, a déclaré à la BBC qu’un tel comportement était « inacceptable », avertissant que « personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité ».

Le déploiement de programmes de vaccination de masse à travers l’Afrique peut maintenant commencer en mars, bien que tous les fournitures ne soient pas disponibles d’ici là.

Le gros arrivera plus tard cette année et l’année prochaine, a déclaré John Nkengasong, chef des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).

« Je pense que nous commençons à faire de très bons progrès », a déclaré le Dr Nkengasong.

Vaccins sécurisés pour l’Afrique:

Équipe spéciale de l’UA sur l’acquisition de vaccins en Afrique (AVATT): 670 millions (cela inclut les derniers 400 millions)

Programme Covax soutenu par l’OMS: 600 millions

La dernière annonce de 400 millions de doses concerne le vaccin Oxford-AstraZeneca du Serum Institute of India – aucun détail n’a été donné sur les coûts.

Certains pays africains concluent également des accords directs avec des fabricants de vaccins ou ont reçu des dons séparés.

Quels pays africains font leurs propres accords?

L’Afrique du Sud, le pays du continent le plus touché par la pandémie et aux prises avec une nouvelle variante hautement contagieuse, s’attend à ce qu’un envoi d’un million de vaccins AstraZeneca du Serum Institute of India arrive la semaine prochaine afin de pouvoir commencer à vacciner les agents de santé.

Le Maroc, qui a acheté deux millions de doses du vaccin AstraZeneca et 500 000 doses du vaccin chinois Sinopharm, va commencer sa campagne de vaccination cette semaine.

Les Seychelles, une destination touristique populaire avant la pandémie avec une population de 94 000 habitants, ont déjà lancé un programme de vaccination gratuite – grâce à un don de 50 000 doses de Sinopharm d’Abu Dhabi. Il indique que le gouvernement indien a également offert à l’île 100 000 doses du vaccin Oxford Astra-Zeneca.

Maurice, une autre nation insulaire de l’océan Indien dépendant du tourisme, a commencé les vaccinations cette semaine après que 100 000 doses de vaccins ont été données par l’Inde.

L’Égypte – avec une population de 100 millions de citoyens – a commencé son déploiement dimanche, en commençant par les médecins et les infirmières recevant le jab Sinopharm. Le gouvernement affirme avoir réservé plus de 100 millions de doses auprès de différents fournisseurs.

Avertissement relatif aux médicaments antiparasitaires

Plus tôt dans la semaine, le Dr Nkengasong a exhorté les pays africains à se méfier de l’utilisation du médicament antiparasitaire Ivermectine comme traitement du Covid-19.

Il est salué dans certains milieux comme un médicament miracle dans la lutte contre le virus. Certains médecins, y compris ceux du Nigéria et de l’Afrique du Sud, disent qu’il est bon marché et efficace pour soulager les souffrances des patients – et que les stocks s’épuisent.

Mais le Dr Nkengasong a déclaré à l’émission de radio Focus on Africa de la BBC que les médecins devraient attendre les essais cliniques pour voir s’ils étaient vraiment efficaces.

«L’ivermectine est sûre lorsqu’elle est utilisée à la dose appropriée dans le traitement des maladies parasitaires pour lesquelles le médicament a été conçu; mais nous devons faire attention de ne pas l’utiliser sans preuve qu’il est sûr et efficace contre Covid-19», a-t-il déclaré.