Boosie traite Gunna de rat et espère qu’il ne vendra jamais un autre disque

Boosie Badazz donne ses sentiments sur Gunna acceptant un accord de plaidoyer et affirme qu’il ne travaillerait pas avec lui même si 1 milliard de dollars était en jeu.

Une personne sur laquelle vous pouvez toujours compter pour donner son opinion non filtrée est Boosie Badazz de Lousiana. Bien sûr, ses opinions suscitent souvent l’indignation mais il s’y tient jusqu’au bout. Dernièrement, la cible de ses opinions non filtrées a été le rappeur d’Atlanta Gunna. Gunna a accepté un accord de plaidoyer d’Alford dans l’affaire YSL Rico et a laissé le monde du rap divisé s’il avait dénoncé ou non.

Selon TMZ, Boosie sent que Gunna est dénoncée à 100% par Young Thug malgré son plaidoyer qui n’a pas du tout d’impact sur l’affaire. Lorsque TMZ lui a demandé s’il pouvait « ravaler sa fierté de la rue » pour travailler avec Gunna pour un milliard de dollars, il a immédiatement abandonné l’idée.

Ce n’est pas la première fois qu’il parle de la décision de Gunna de plaider hors de l’affaire YSL Rico. Auparavant, alors que sur le Podcast de la maison de Big Homieil a révélé qu’il ne voulait même pas que sa carrière continue.

« Gunna pourrait être fait à moins qu’il n’aille dans un autre pays », a déclaré Boosie lorsqu’on lui a demandé. « Je ne veux pas qu’un rat excelle. J’espère qu’il ne vendra plus jamais de disque. J’ai été blessé.

L’équipe juridique de Gunna a expliqué à plusieurs reprises que son plaidoyer n’aura pas d’impact sur Young Thug. De plus, pour quiconque veut obtenir des informations techniques sur ce qu’est un plaidoyer d’Alford, Boosie ne se soucie pas que sa décision soit prise.

« Thugga ne vient pas dire de la merde », a poursuivi Boosie. «Thugga ne sort pas et ne sauve pas de n *** a. Thugga debout solide dans cette chienne.

Tant que le procès n’est pas terminé et qu’un verdict n’est pas rendu, nous ne saurons jamais ce que ressent Young Thug. Avec les retards et la sélection du jury prenant six mois, nous attendrons un peu. Vous pouvez regarder Boosie expliquer pourquoi il a de mauvais sentiments envers Gunna ci-dessous à 33:20.