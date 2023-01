Boora Rajeswari, poétesse handicapée physique de 42 ans, est décédée

Boora Rajeswari, une poétesse handicapée physique de 42 ans, dont l’histoire inspirante a été publiée sous forme de leçon pour les étudiants qui poursuivaient le télougou comme deuxième langue dans le cours intermédiaire du Maharashtra, est décédée des suites d’une maladie dans sa résidence à Sircilla, ville de Rajanna Sircilla district, Télangana.

Rajeswari est né en tant que troisième enfant dans une famille de tisserands à Sai Nagar de la ville de Sircilla. Elle a été incapable de bouger jusqu’à l’âge de 15 ans. Défiant toute attente, Rajeswari a commencé à écrire des poèmes en utilisant ses orteils avec les encouragements de ses parents Sambaiah et Anasuya. En écrivant jusqu’à 700 poèmes dans sa langue maternelle, le télougou, elle est devenue « Sircilla Rajeswari ». Elle s’est inspirée des écrits du célèbre parolier Suddala Ashok Teja.

Après avoir découvert le génie littéraire de Rajeswari, le parolier de cinéma et sa femme Nirmala ont rencontré la poétesse et ont personnellement apprécié ses œuvres en poésie. En reconnaissance de sa créativité en poésie, Suddala Ashok Teja a apporté un livre intitulé « Sircilla Rajeswari Kavithalu » par l’intermédiaire de la Fondation Suddala. Le parolier du film l’a également honorée d’un prix qui porte le nom de son père Suddala Hanumanthu et Janakamma.

Impressionné par ses œuvres exceptionnelles dans la poésie Telugu, le ministre en chef de Telangana, K Chandrasekhar Rao, a ordonné aux fonctionnaires concernés de déposer un montant de Rs 40 lakh à son nom. Le gouvernement de l’État lui a également attribué une maison 2BHK dans la colonie KCR à Mandepalli de Tangallapally mandal. Le gouvernement lui verse également un montant de 10 000 Rs à titre de pension mensuelle.

Sircilla Rajeswari, qui en a inspiré beaucoup en écrivant jusqu’à 700 poèmes en utilisant ses orteils en défiant toutes les probabilités bien qu’elle soit confinée au lit en raison de son incapacité à bouger, a duré son souffle à sa résidence à Sircilla après avoir laissé une marque indélébile dans la littérature télougou.

