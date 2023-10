La fusillade mortelle d’un homme du Michigan qui connu pour tenter d’attraper des pédophiles présumés en ligne n’était pas lié à une confrontation qu’il a eue avec quelqu’un qu’il avait accusé, ont indiqué mardi des responsables.

Le bureau du shérif du comté d’Oakland avait initialement déclaré que Robert Wayne Lee, 40 ans, avait été tué par balle après avoir accusé un homme dans un restaurant d’être pédophile, mais le shérif a déclaré mardi que cela ne semblait plus être le cas.

« Lorsque nous avons initialement répondu à l’appel, la communauté a déduit qu’il aurait pu être là pour cette raison, pour affronter un pédophile », a déclaré le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, dans une déclaration écrite mardi soir. « Au fur et à mesure que nous approfondissons l’enquête, nous n’avons pas encore trouvé d’informations corroborantes sur ce point. »

Un porte-parole du bureau du shérif a déclaré mardi que les enquêtes étaient dynamiques et que les informations changeaient à mesure que les affaires progressaient.

Lee, également connu sous le nom de « Boopac Shakur », a été mortellement abattu vendredi soir dans un restaurant de Pontiac, dans le Michigan, ont annoncé les autorités. Deux personnes ont été arrêtées en lien avec la fusillade.

La procureure du comté d’Oakland, Karen D. McDonald, a publié mardi une déclaration visant à clarifier les informations inexactes ou trompeuses dans l’affaire.

« Il n’y a aucune preuve que la confrontation du 29 septembre était une réunion planifiée, ou qu’elle faisait partie d’une opération d’infiltration », indique le communiqué.

Les deux personnes arrêtées sont le tireur présumé – un garçon de 16 ans – et un homme de 18 ans, selon le bureau de McDonald’s. Le bureau du shérif a initialement indiqué que le tireur avait 17 ans.

Le procureur du comté a également déclaré qu’aucune accusation n’avait été autorisée.

Dans sa déclaration de samedi, le bureau du shérif a déclaré que Lee avait accusé un homme du restaurant d’être pédophile et lui avait donné des coups de poing, « l’homme ayant sorti un couteau ».

« Le deuxième homme a sorti une arme à feu et a tiré sur Lee à plusieurs reprises », indique le communiqué. Lee a été hospitalisé et est décédé plus tard.

Le bureau du shérif a décrit Lee comme une « croisade individuelle » qui se ferait passer pour une fille mineure en ligne.

Les efforts de Lee ont conduit à des arrestations et à des accusations criminelles contre plusieurs hommes, a indiqué le bureau, mais il a également identifié par erreur quelqu’un comme pédophile.

Les bureaux du shérif et du procureur ont tous deux exprimé leur inquiétude quant au fait que le fait de confronter les gens à de telles allégations pourrait provoquer des violences.

« M. La conduite de Lee n’a jamais été sanctionnée ou encouragée par les forces de l’ordre ou le bureau du procureur du comté d’Oakland », a déclaré McDonald. « Même si l’identification des délinquants sexuels potentiels est louable, nous craignions que de telles confrontations n’entraînent de la violence ou des blessures. »

Les autorités étaient également préoccupées par les tactiques de Lee, qui interféraient souvent avec la capacité des forces de l’ordre à mener une enquête ou à recueillir correctement des preuves, a indiqué le bureau du procureur.

« Cela signifiait que certaines personnes identifiées par M. Lee ne pouvaient pas être accusées de crimes, ou que les poursuites engagées contre elles étaient classées sans suite », a-t-elle déclaré. « Dans deux cas, M. Lee a fait l’objet d’une enquête et a été accusé de crimes pour destruction de biens appartenant à des individus qui n’étaient pas la cible de ses opérations d’infiltration. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com