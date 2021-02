Boone préfère que Germán soit celui qui suggère de parler avec les Yanks

TAMPA, Floride: Si Domingo Germn doit parler aux Yankees de New York en équipe après son retour d’une suspension pour violence domestique, le manager Aaron Boone préférerait que le lanceur soit celui qui le suggère.

Germn a été mis en congé administratif le 19 septembre 2019, tandis que la Major League Baseball enquêtait sur un incident de violence domestique présumé impliquant sa petite amie, avec qui il a au moins un enfant. Il a raté les neuf derniers matchs de la saison régulière 2019 et les neuf matchs d’après-saison de New York.

Il a été suspendu pour 81 matchs le 2 janvier de l’année dernière, une interdiction qui lui restait 63 matchs. Il a raté toute la saison 2020 et les séries éliminatoires.

Germn est revenu pour le début de l’entraînement du printemps cette semaine. Lorsqu’on lui a demandé jeudi si Germn avait besoin de parler avec ses coéquipiers de ce qui s’était passé, le releveur des Yankees, Zack Britton, a répondu: Je pense que c’est hors du terrain qu’il doit s’occuper. Je pense que parfois vous n’arrivez pas à contrôler qui sont vos coéquipiers.

C’est, je suppose, mettre un peu de force dans mon antenne en ce qui concerne quelque chose que je regarde de plus près maintenant, a déclaré Boone vendredi. Je ne suis pas prêt à dire que Domingo doit aller s’adresser à l’équipe. Je ne pense pas qu’à ce stade, je veux inciter quelqu’un à faire cela. Je pense que cela doit être quelque chose qui vient de l’intérieur et qui est authentique.

Mais c’est quelque chose que je regarde et que j’essaie de prêter attention du mieux que je peux, car de toute évidence, je traitais d’un problème grave et traitions de la vie et des moyens de subsistance d’une personne et nous voulons contribuer à aider cette situation, a-t-il déclaré .

Germn avait 18-4 avec une MPM de 4,03 en 2019 avant que sa saison ne soit écourtée.

D’abord et avant tout, aujourd’hui, il avait fière allure dans son enclos », a déclaré Boone. Il est physiquement en très bon état, en bon état, en forme. Écoutez, nous sommes tous humains. La réalité est que cela fait un an et demi maintenant où, de toute évidence, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie et a souffert du point de vue de sa carrière. Alors, oui, bien sûr, je vais être sensible à la façon dont il réagit et nous réagissons à des choses qui ne sont pas aussi simples que celles liées au baseball.

