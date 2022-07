‘Boomerang’ à 30 ans : pensez-y comme la comédie romantique de Robin Givens

C’était l’été avant ma première année d’université, et j’ai été captivé par un film (et sa musique) qui venait d’arriver dans les salles : “Boomerang”, avec Eddie Murphy. Mais j’ai été attiré par l’antagoniste du film, Jacqueline Broyer, la publicitaire glamour et ambitieuse. Jouée par Robin Givens, elle était l’un des rares personnages féminins afro-américains à être le principal intérêt amoureux d’une comédie romantique à l’époque. Mon attention, cependant, était censée être sur Murphy. C’est parce qu’en 1992, “Boomerang” devait être le film qui le transformerait en un homme romantique de premier plan. Après avoir atteint la célébrité dans les années 1980 avec une série de comédies à succès – “Trading Places”, “48 Hrs.” et “Beverly Hills Cop” – il est entré dans les années 1990 en visant des films plus nuancés sur le plan culturel. L’idée était qu’il jouerait des personnages plus complexes, comme le publicitaire débonnaire Marcus Graham dans “Boomerang” (1992), sa première et unique comédie romantique. “Nous appelons cela notre photo de Cary Grant», a déclaré Brandon Tartikoff, alors président de Paramount Pictures, au Los Angeles Times, expliquant que même si le public obtiendrait le Murphy « drôle, intelligent et branché » qu’il aimait, le film « marquerait une plus grande sensibilité » dans ses rôles.

Réalisé par Reginald Hudlin de la renommée de “House Party”, “Boomerang” a été, à bien des égards, un succès. C’était parmi les films les plus rentables de l’année, gagnant finalement 70 millions de dollars sur le marché intérieur et 131 millions de dollars dans le monde. Sa bande-son émouvante, que j’ai jouée en boucle pendant l’été 1992, a également été un succès. Produit par Kenneth Edmonds, connu sous le nom de Babyface, Daryl Simmons et Antonio Reid, connu sous le nom de LA, il comprenait Boyz II Men, A Tribe Called Quest et le nouveau venu Toni Braxton, et a atteint la 4e place du Billboard 200.

Mais la plupart des critiques ont critiqué le film. Dans le New York Times, Janet Maslin l’a décrit comme une “comédie inégale et ostensiblement haut de gamme”, tandis que Kenneth Turan du Los Angeles Times le considérait comme “un projet de vanité de plusieurs millions de dollars”. Ils parlaient de l’un des rares films à l’époque à présenter une distribution majoritairement noire et – à une époque où les films réalistes sociaux comme “New Jack City”, “Boyz N the Hood” et “Juice” dominaient – pour montrer les Afro-Américains existant dans un monde débarrassé des armes, de la drogue ou de la mort tragique. Au lieu de cela, “Boomerang” était un mélange de fantaisie et de nostalgie. Dans un clin d’œil à une génération plus ancienne de glamour noir hollywoodien, le film a présenté la légendaire Eartha Kitt, qui, en tant que Lady Eloise sensuelle et ronronnante, a joué son rôle emblématique en tant que première Black Catwoman. Dans le même temps, Grace Jones, dans le rôle de la prima donna Helen Strangé, est apparue comme une version exagérée de la personnalité publique qui a fait d’elle une muse si exotique pour Andy Warhol, Keith Haring et son fréquent collaborateur et partenaire. de 1977 à 1984, Jean-Paul Goude.