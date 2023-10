Boomer Sooner: Gabriel passe tardivement le TD alors que l’Oklahoma, n ° 12, bat le Texas, n ° 3, dans la rivalité de la rivière Rouge

DALLAS (AP) – Dillon Gabriel savait qu’il ne pouvait pas accepter un sac lorsque la poche s’est effondrée autour de lui dans les dernières secondes de ses débuts dans la rivalité avec la rivière Rouge, le genre de gros match pour lequel il est allé jouer en Oklahoma.

Puis il a vu Nic Anderson au fond de la zone des buts.

« Le reste appartient à l’histoire », a déclaré Gabriel.

Gabriel a semblé faire un pas de saut et s’est connecté avec Anderson pour un touché de 3 verges avec 15 secondes à jouer alors que l’Oklahoma, 12e, a remporté une bataille d’invaincu 34-30 contre le Texas n°3 samedi lors de leur dernier match à la State Fair de Texas en tant que membre du Big 12 avant de passer à la Conférence du Sud-Est.

« Je suis juste fier que tout le monde se rassemble et contrôle le chaos », a déclaré Gabriel. « C’est quelque chose dont on rêve quand on est petit. »

En présence du commissaire de la SEC, mais pas des Big 12, les Sooners (6-0, 3-0 Big 12) et Longhorns ont joué un classique qui a dû ravir Greg Sankey avec ses nouvelles acquisitions.

Gabriel a complété 23 des 38 passes pour 285 verges et a couru 14 fois pour 113 verges et un score. Le quart-arrière gaucher d’Hawaï, qui portait un collier habituel sur le terrain après le match, avait été transféré de l’UCF avant la saison dernière, mais a raté la défaite 49-0 des Sooners contre le Texas en octobre dernier en raison d’une commotion cérébrale la semaine précédente.

« C’est le gars le plus calme que j’ai jamais côtoyé au poste de quart-arrière », a déclaré l’entraîneur des Sooners, Brent Venables. « Il était intrépide. Je ne mets aucune limite à ce que Dillon peut faire. Il joue avec autant de confiance que n’importe qui dans notre équipe en ce moment.

Les Longhorns (5-1, 2-1) avaient effacé un déficit de 10 points et pris une avance de 30-27 sur le troisième panier de Bert Auburn, un tir de 45 yards avec 1 :17 à jouer. L’Oklahoma a ensuite parcouru 75 verges en cinq jeux, dont les passes de Gabriel de 11 et 28 verges à Drake Stoops, le receveur senior et fils de l’ancien entraîneur des Sooners.

« Nous n’avons pas joué notre meilleur football aujourd’hui. Notre incapacité à retenir le quart-arrière… nous a fait mal, surtout en seconde période », a déclaré l’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian. « Ce qui est prometteur, c’est que nous savons que nous pouvons mieux jouer qu’aujourd’hui. Et nous allons. »

Ils pourraient affronter à nouveau les Sooners, si les deux se qualifient pour le match de championnat du Big 12 le 2 décembre.

Quinn Ewers était responsable des trois revirements du Texas, avec deux interceptions et un échappé, mais a complété 31 des 37 passes pour 346 verges. Son dernier lancer depuis le milieu de terrain a été renversé près de la ligne de but à la fin du temps imparti.

«Je n’ai tout simplement pas commencé comme je le voulais. C’est toujours difficile chaque fois que vous lancez des interceptions lors des deux premiers disques », a déclaré Ewers. « J’ai aimé la façon dont nous avons rebondi. »

Jonathon Brooks, qui a tenu la zone des buts lors de trois jeux consécutifs après que le Texas ait atteint le 1 lors de son entraînement précédent, a égalisé le match à 27-27 sur une course de TD de 29 verges avec 6 :10 à jouer. Brooks a terminé avec 129 verges au sol, son quatrième match consécutif de 100 verges.

Les Longhorns s’étaient lancés dans le quatrième essai, mais Xavier Worthy a été touché immédiatement avant la ligne de but après une passe rapide d’Ewers. L’Oklahoma a ensuite parcouru 72 verges avant que la tentative de panier de 45 verges de Zach Schmit n’échoue.

Pour Sankey, c’était son premier voyage dans l’une des rivalités les plus légendaires du football universitaire. Mayfield, avec Tampa Bay lors de sa date d’ouverture de cette saison de la NFL, et l’acteur et superfan texan Matthew McConaughey étaient également présents.

Ewers, qui a réussi quatre passes de touché lors du match de l’année dernière contre les Sooners, a lancé ses interceptions lors des deux premiers disques. Mais le match était à égalité 7-7 après une séquence sauvage qui comprenait ces deux choix et un botté de dégagement bloqué récupéré pour un touché par Malik Muhammad du Texas.

BEAUCOUP MEILLEURE MÉMOIRE

Le secondeur de l’Oklahoma, Danny Stutsman, a déclaré à ses coéquipiers qu’il se souvenait de la sensation ressentie en sortant du stade Cotton Bowl après le match de l’année dernière. C’est un bien meilleur souvenir.

« Les gars plus âgés, nous avons vécu cela », a déclaré Stutsman, qui a réussi neuf plaqués. « Chaque jour, quand vous vous couchez, vous pensez à ça. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Chaque série supplémentaire que vous faites dans la salle de musculation est destinée à un jeu comme celui-ci.

LES À EMPORTER

Oklahoma : La façon dont Gabriel a joué a renforcé ce que beaucoup pensaient du match de l’année dernière : le résultat aurait été bien différent s’il ne l’avait pas raté à cause d’une commotion cérébrale. Au lieu de cela, cela est devenu la plus grande défaite par blanchissage jamais enregistrée pour les Sooners, qui ont boité jusqu’à une saison de 6-7 au cours de la première année sous Venables. C’était la première saison perdante de l’Oklahoma depuis 1998.

Venables a de nouveau les Sooners dans la course aux éliminatoires du football universitaire.

Texas : Il y a un sentiment croissant que les Longhorns pourraient être l’équipe n°1, au lieu de la Géorgie, double championne nationale en titre. Eh bien, cette question a reçu une réponse pour l’instant, et ils ne reviendront pas encore en tête du sondage AP pour la première fois depuis 2008.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Le Texas perdra quelques places dans le nouveau Top 25 de l’AP, et l’Oklahoma progressera et probablement devant les Longhorns lorsque le nouveau sondage sortira dimanche. Mais les deux devraient figurer parmi les 10 meilleures équipes.

UP NEXT L’Oklahoma a une date ouverte avant d’accueillir le nouveau venu du Big 12, l’UCF, le 21 octobre.

Le Texas est en congé le week-end prochain avant de se rendre à Houston le 21 octobre. Ce sera la première rencontre entre les anciens rivaux de la Conférence du Sud-Ouest depuis 2002.

Stephen Hawkins, Associated Press