Boom Supersonic dévoile un nouveau design pour le jet supersonique Overture

(CNN) — Cela fait presque 20 ans que Concorde a volé pour la dernière fois.

Alors que diverses entreprises ont entrepris de redonner vie aux voyages supersoniques depuis lors, nous n’avons pas encore vu cela se concrétiser.

Cependant, la start-up Boom Supersonic, basée au Colorado, fait de grands pas en avant dans sa quête pour faire à nouveau du vol supersonique une réalité.

Près de deux ans après le déploiement de son prototype de démonstrateur supersonique, le XB1, Boom a dévoilé un nouveau design majeur pour son avion de ligne Overture très attendu, qui volera à deux fois la vitesse des jets commerciaux subsoniques actuels et devrait transporter ses premiers passagers en 2029 .

Les rendus de l’avion, en développement depuis plusieurs années, ont été révélés cette semaine lors d’une conférence de presse au Farnborough Air Show, un événement commercial aéronautique basé au Royaume-Uni.

Non seulement la conception mise à jour comporte un moteur supplémentaire, mais elle a également un fuselage profilé et des ailes de mouette.

Conception raffinée

Un rendu de l’avion supersonique Overture redessiné de Boom Supersonic. Boom supersonique

Selon Kathy Savitt, présidente et directrice commerciale de Boom Supersonic, la conception raffinée est le résultat d’environ 26 millions d’heures de simulation logicielle, de cinq tests en soufflerie et de 51 itérations de conception.

“Nous avons dû vraiment prendre le temps d’apprendre, d’itérer, de marcher notre marche”, a déclaré Savitt à CNN Travel depuis le Boom Chalet au Farnborough Air Show.

“Il n’y a rien de tel que d’avoir un avion réel pour apprendre, en plus des simulateurs et des heures de calcul, ce qui, je pense, a abouti à une percée remarquable et à un avion remarquable.”

L’avion, dont la production est prévue en 2024, volera à Mach 1,7 au-dessus de l’eau avec une autonomie de 4 250 milles marins et aura une capacité de 65 à 80 passagers, selon l’équipe de Boom.

En janvier, United Airlines a passé une commande pour 15 des jets supersoniques, qui pourraient potentiellement voler de New York à Londres en seulement trois heures et demie.

Pendant ce temps, Japan Airlines a investi 10 millions de dollars dans Boom en 2017 et a la possibilité d’acheter jusqu’à 20 avions.

De plus, la startup aéronautique a récemment annoncé un partenariat avec la société américaine de technologie militaire Northrop Grumman pour développer une variante militaire d’Overture.

Avion net zéro carbone

Selon l’équipe de Boom, Overture volera à Mach 1,7 au-dessus de l’eau avec une autonomie de 4 250 milles marins Boom supersonique

Les préoccupations concernant le bruit, ainsi que son impact sur l’environnement, ont joué un rôle important dans la disparition du Concorde, et Boom se donne beaucoup de mal pour s’assurer que ce jet supersonique est à la fois durable et plus silencieux.

“Notre vision a toujours été qu’Overture soit le premier avion à feuille blanche développé et optimisé pour fonctionner avec du carburant d’aviation 100 % durable”, explique Savitt.

“Et aujourd’hui, par rapport à l’époque du Concorde, nous sommes capables d’utiliser des matériaux composites en carbone dans tout notre fuselage, sur nos ailes et sur la queue verticale, ce qui nous permet d’être beaucoup plus aérodynamiques et beaucoup plus efficaces. Cela aide à réduire la traînée, qui consomme du carburant, ainsi que pour rendre l’avion beaucoup plus économe en carburant.”

United s’est déjà engagé à faire voler sa flotte Overture avec du carburant d’aviation 100% durable (SAF).

Selon Savitt, l’introduction d’un quatrième moteur sur la conception de l’avion mise à jour contribuera à réduire considérablement le bruit, tandis qu’Overture utilisera le premier système de réduction de bruit automatisé au monde.

“Nous nous sommes vraiment concentrés sur la façon de rendre nos décollages et atterrissages aussi silencieux, sinon plus silencieux, que tout autre avion de ligne long-courrier au départ de n’importe quel aéroport”, explique-t-elle. “Et c’est ce que nous avons réussi à faire.

“Nous n’allons pas voler en supersonique au-dessus de la terre, nous allons voler en supersonique au-dessus de l’eau. Donc, ce “boom”, pour ainsi dire, est au-dessus de la haute mer.

“Mais nous volons toujours à Mach 0,94 sur terre, et il était vraiment important pour nous d’être bon pour la communauté autour des aéroports, en s’attaquant vraiment au bruit.”

Développements supersoniques

United sera la première compagnie aérienne américaine à exploiter l’avion Overture. Boom supersonique

Les efforts visant à augmenter la vitesse des avions de passagers ont pris de l’ampleur ces dernières années.

La NASA s’est associée à l’avionneur Lockheed Martin pour développer le X-59, un avion supersonique expérimental “silencieux”, afin de collecter des données qui seront partagées avec les régulateurs américains et internationaux pour aider à déterminer de nouvelles règles basées sur le son pour le vol supersonique au-dessus terrain.

Plus tôt cette année, l’avionneur Bombardier a confirmé que son véhicule d’essai, le Global 7500, avait franchi le mur du son lors d’un vol de démonstration en mai dernier, atteignant des vitesses supérieures à Mach 1,015.

En 2020, la startup aéronautique Aerion a révélé des plans pour un avion de ligne commercial Mach 4+ nommé Aerion AS3, mais la société basée en Floride s’est effondrée l’année suivante.

“L’aviation n’a pas connu de pas de géant depuis des décennies”, a noté le fondateur et PDG de Boom, Blake Scholl, dans un communiqué ce mois-ci, avant de déclarer qu’Overture “changera fondamentalement notre façon de penser la distance”.

Boom a maintenant plus de 600 itinéraires différents à travers le monde prévus pour Overture.

Établir des liens

“Nous nous concentrons vraiment sur la connexion des gens”, déclare Savitt. “Nous voulons en fin de compte qu’Overture soit non seulement l’avion le plus rapide, mais aussi le plus durable et le plus accessible pour que quiconque puisse voler en supersonique.

“Dans un monde où vous voulez accélérer cette connexion humaine, il ne devrait pas y avoir que peu de gens pour le faire.”

Bien que Scholl ait précédemment déclaré que l’objectif à long terme de Boom était de pouvoir éventuellement emmener des passagers n’importe où dans le monde en quatre heures pour 100 $, il est prudent de supposer qu’il est peu probable que nous voyions des sièges en vente à ce prix pendant longtemps. .

Soulignant que “c’est aux compagnies aériennes de déterminer leur prix”, Savitt estime qu’un vol Overture coûtera initialement environ 25% de plus qu’une classe affaires et environ 75% de moins que le Concorde, qui facturait environ 12 000 $ pour un aller-retour dans les années nonante.

Outre la rapidité, la sécurité et la durabilité, décrites comme ses “principes fondamentaux”, l’entreprise a mis l’accent sur l’expérience client.

Les passagers auront la possibilité de passer de diverses expériences numériques en vol et de personnaliser leurs fenêtres en conséquence pendant leur voyage.

Il y aura différents modes de vol disponibles, y compris un mode productivité pour ceux qui veulent se concentrer sur le travail, un mode détente pour les passagers souhaitant dormir un peu et un mode exploration pour ceux qui veulent porter une attention particulière à leur itinéraire pendant leur vol. air.

Révolution du transport aérien ?

Un rendu d’un avion de ligne supersonique Overture dans la livrée United Airlines. Boom supersonique

Savitt dit que Boom s’est assis avec des milliers de passagers potentiels afin de mieux comprendre leurs besoins et ils ont constaté que le désir d’une vitesse durable était considérablement élevé.

“Ils veulent une nouvelle expérience de vol”, déclare Savitt. “Ils ne veulent pas passer le double de temps sur un vol, surtout après Covid.”

Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant de voir l’avion démarrer les services passagers, les essais de taxi ont déjà commencé sur le XB1, et l’équipe de Boom “travaille à le faire décoller”.

“Nous nous rapprochons maintenant”, ajoute Savitt.

Alors, le supersonique pourrait-il vraiment être l’avenir du voyage, ou est-ce simplement une chimère qui ne décollera jamais vraiment ?

Il n’y a toujours pas de réponse claire à cette question en tant que telle, mais les progrès réalisés par Boom, ainsi que les réalisations à grande vitesse du véhicule d’essai en vol Bombardier Global 7500 et l’implication de la NASA, sont certainement des développements passionnants et pleins d’espoir.

Savitt pense que l’Overture a le potentiel de révolutionner le transport aérien de la même manière que le jumbo jet 747 de Boeing, qui a fait ses débuts commerciaux en 1970 et est devenu connu sous le nom de “Reine du ciel”.

“En fin de compte, nous aimerions conduire un changement de paradigme, où le supersonique deviendrait vraiment la façon dont les gens veulent voler”, dit-elle.

“C’est durable. C’est rapide. Cela change le voyage, en ce sens que vous pouvez passer plus de temps à vous connecter à votre destination.

“Dans 10 à 15 ans, nous nous attendons à ce que ce soit le premier choix de voyage, car c’est un facteur de différence.”

Crédit image du haut : Boom Supersonic